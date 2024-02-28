История и статус Приднестровья

Власти непризнанного Приднестровья обратятся за помощью к РФ из-за давления со стороны Молдавии

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 февраля 2024 года в Тирасполе (Приднестровье) участники съезда депутатов всех уровней приняли резолюцию, в которой говорится о необходимости обращения к России "с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы".

ТАСС подготовил материал о том, что известно о Приднестровье и о политической истории этого региона.

Статус и географическое положение региона

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР; Приднестровье) - самопровозглашенное территориальное образование, расположенное в юго-восточной части Европы. С запада Приднестровье граничит с Молдавией, на юго-востоке - с Украиной. Основная часть территории (за исключением города Бендеры и части Слабодзейского района) расположена на левом берегу реки Днестр. Площадь Приднестровья - 4 163 кв. км. Административный центр - город Тирасполь.

Согласно данным переписи населения 2015 года, численность населения региона составляла 475 373 человека, из них русских - 29,1%, молдаван - 28,6 %, украинцев - 22,9%.

В настоящее время статус Приднестровья не урегулирован, самопровозглашенная республика не признана международным сообществом, которое считает ее частью Молдавии.

Пост президента непризнанной ПМР с 2016 года занимает Вадим Красносельский.

История региона

С раннего средневековья территорию современного Приднестровья населяли славянские племена. В Х веке эти земли стали частью Древнерусского государства. В дальнейшем Приднестровье было захвачено монголо-татарами, позднее - Великим княжеством Литовским и Крымским ханством. В 1569 году северная часть левого берега Днестра была включена в состав объединенного польско-литовского государства, а в 1793 году в процессе раздела Польши стала частью Российской империи. Южное Приднестровье в конце XV века было завоевано Крымским ханством, которое находилось в вассальной зависимости от Османской (Турецкой) империи. После победы России в Русско-турецкой войне 1787-1791 годов и подписания Ясского мирного договора 29 декабря 1791 года южное Приднестровье стало частью России. В 1792 году русский полководец Александр Суворов основал Тирасполь.

На протяжении XIX века Приднестровье с городами Григориополь, Дубоссары и Тирасполь входило в состав Подольской и Херсонской губерний, Бендеры - в состав Бессарабской губернии России.

С 1918 по 1940 год Бендеры и правобережная часть Слободзейского района были аннексированы Румынией. Остальная территория Приднестровья с 1918 года входила в состав Одесской Советской Республики, затем Украинской Народной Республики, Украинской державы гетмана Павла Скоропадского, находилась под контролем Вооруженных сил Юга России.

В декабре 1922 года левобережное Приднестровье как часть Украинской ССР вошла в состав СССР. В 1924 году на левом берегу Днестра была провозглашена Молдавская АССР в составе Украинской ССР.

В июне 1940 года подконтрольные Румынии Бессарабия и Северная Буковина отошли СССР. 2 августа 1940 года была образована новая союзная республика - Молдавская ССР, в состав которой включили несколько территорий бывшей Молдавской АССР и Бессарабии.

В советское время в Приднестровье были сконцентрированы основные промышленные предприятия Молдавии. В регионе традиционно проживала большая часть русского и украинского населения союзной республики. На территории Приднестровья располагались Григориопольский, Дубоссарский, Рыбницкий, Слободзейский районы и города республиканского подчинения Дубоссары, Рыбница и Тирасполь. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 года, население приднестровских районов (учитывались лишь левобережные районы, без города Бендеры) составляло 602 тыс. человек, из них 39% - молдаване, 28% - украинцы, 26% - русские.

Приднестровский конфликт

В конце 1980-х годов в Молдавии, как и во многих других республиках СССР, начался рост националистических настроений. В начале 1989 года Верховный совет республики приступил к обсуждению законопроектов "О государственном языке" и "О функционировании языков на территории Молдавской ССР". Согласно этим документам, государственным языком должен был быть признан только молдавский (на основе латиницы). Это вызвало недовольство в Приднестровье, жители которого выступили за введение двух государственных языков - молдавского и русского. В августе 1989 года здесь прошли забастовки с требованием отложить принятие законов о языке, были созданы Интердвижение и Объединенный совет трудовых коллективов, ставшие координирующими органами протестного движения. В ответ 27 августа 1989 года в Кишиневе по инициативе националистического "Народного фронта Молдовы" прошло т. н. Великое национальное собрание, участники которого потребовали придания статуса государственного исключительно молдавскому языку. Выдвигались также лозунги об "историческом воссоединении" Молдавской ССР с Румынией. 31 августа 1989 года Верховный совет Молдавской ССР провозгласил государственным языком молдавский язык на основе латинского алфавита. Русский получил статус языка межнационального общения.

После этого в Приднестровье начались массовые акции протеста. Трудовые коллективы инициировали референдум об образовании Приднестровской Молдавской Республики в составе СССР. Плебисцит проходил с января 1990 года в течение многих месяцев. Власти Молдавской ССР объявили его незаконным.

2 сентября 1990 года Приднестровье провозгласило независимость от Молдавской ССР. 25 августа 1991 года Верховный совет Приднестровья принял Декларацию о независимости Приднестровской Молдавской ССР (ПМССР). 5 ноября 1991 года ПМССР была переименована в Приднестровскую Молдавскую Республику. 1 декабря 1991 года состоялся референдум, в ходе которого 97,7% участников высказались за независимость региона. Кишинев, объявив действия приднестровцев незаконными, отказался от политических средств урегулирования ситуации. Власти Молдавии попытались с помощью военной силы установить контроль над территорией региона. Основные боевые действия развернулись в марте - июле 1992 года. Прекращение огня было достигнуто 21 июля 1992 года, когда в Москве президенты России и Молдавии Борис Ельцин и Мирча Снегур в присутствии лидера непризнанного Приднестровья Игоря Смирнова подписали Соглашение о принципах мирного урегулирования конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова. В соответствии с документом удалось разъединить противоборствующие силы и создать между ними зону безопасности протяженностью 225 км и шириной 12-20 км. В зону безопасности были введены совместные миротворческие силы.

Попытки урегулирования конфликта

Начиная с 1993 года Кишинев и Тирасполь ведут переговоры о правовом статусе Приднестровья. С 2005 года они проходят при участии посредников - России, Украины, ОБСЕ, а также США и ЕС в качестве наблюдателей (так называемый формат "5+2").

Молдавия выступает за предоставление Приднестровью статуса особого автономно-территориального образования в составе республики. 28 июля 2005 года президент Молдавии Владимир Воронин подписал принятый парламентом закон "Об основных положениях особого правового статуса Приднестровья". Согласно документу Приднестровье получило статус "особого автономно-территориального образования, являющегося неотъемлемой составной частью" Молдавии. Закон был принят в одностороннем порядке, без консультаций с Тирасполем. Власти непризнанной республики заявили, что решение Кишинева "практически похоронило план приднестровского урегулирования".

На референдуме 17 сентября 2006 года 97,2% жителей Приднестровья высказались за независимость региона с последующим присоединением к России. Молдавия, Украина, США, Евросоюз, ОБСЕ объявили итоги плебисцита нелегитимными. Власти Приднестровья заявили, что вопрос о возможном вхождении в состав РФ будет рассматриваться только после международного признания независимости региона, а итоги голосования "будут положены в основу позиции Тирасполя на переговорах по приднестровскому урегулированию".

Отношения Кишинева и Тирасполя ухудшились после избрания в 2020 году президентом Молдавии Майи Санду от проевропейской Партии действия и солидарности. Официальный Кишинев взял курс на сворачивание всех форм взаимодействия с Приднестровьем, включая отказ от ранее достигнутых договоренностей. Переговоры с Тирасполем не проводятся. Последний раунд переговоров в формате "5+2" прошел в октябре 2019 года в Братиславе (Словакия).

Обстановка в Приднестровье осложнена и из-за нестабильной ситуации в соседней Украине, где в 2014 году новые власти начали репрессивную политику в отношении граждан Донбасса.

Российские миротворцы в Приднестровье

29 июля 1992 года в зону безопасности, созданную в соответствии с соглашением о принципах мирного урегулирования конфликта, были введены совместные миротворческие силы (СМС), в состав которых вошли российские, молдавские и приднестровские военные. Зона состоит из трех участков - северного, центрального и южного. В ней также определен район с повышенным режимом безопасности (центр - город Бендеры). Разделительная зона безопасности расположена по реке Днестр в удалении от приднестровского участка молдавско-украинской границы.

В непризнанной республике также дислоцирована Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В их задачи входит охрана складов, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, вывезенных после вывода советских войск из европейских стран. Вывоз боеприпасов был заблокирован властями Приднестровья на фоне обострения отношений с Кишиневом. Кроме того, ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина на своей территории перекрыла пути их снабжения.

С 2010-х годов власти Молдавии требуют вывести российских военных из Приднестровья и преобразовать нынешнюю миротворческую операцию в многонациональную миссию гражданских наблюдателей. В этом вопросе Молдавию поддерживает официальный Киев, денонсировавший в 2015 году соглашение с Москвой, по которому осуществлялось снабжение через Украину российского контингента СМС. Тирасполь выступает против вывода миротворцев РФ, считая их гарантами своей безопасности. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова вывести миротворцев, но после нормализации обстановки в регионе.

Эскалация обстановки в 2022-2023 годах

Ситуация в Приднестровье обострилась после начала 24 февраля 2022 года российской специальной военной операции на Украине, граничащей с непризнанной республикой. 28 февраля 2022 года Украина закрыла границу с Приднестровьем, что стало использоваться Кишиневом для транспортной и экономической блокады региона.

Весной 2022 года в Приднестровье произошла серия терактов. В частности, 25 апреля обстрелу подверглось здание министерства госбезопасности в Тирасполе. 27 апреля неизвестные обстреляли склады с боеприпасами в районе села Колбасна. Позднее, 6 мая, близ села с дронов были сброшены четыре взрывных устройства. В регионе был введен красный уровень террористической опасности, позднее его понизили до желтого, который с тех пор постоянно продлевается. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что диверсии были организованы с территории Украины.

В феврале 2023 года Киев и Кишинев заявили об "угрозе дестабилизации" в Молдавии. По словам президента республики Майи Санду, Служба информации и безопасности "располагает информацией" о планах по "привлечению к антиконституционным действиям граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории". Возле приднестровского участка молдавско-украинской границы были сосредоточены подразделения Вооруженных сил Украины.

9 марта 2023 года Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта, который готовился по указанию Службы безопасности Украины (СБУ) против президента непризнанной республики Вадима Красносельского и других должностных лиц. Террористы планировали произвести взрыв в центре Тирасполя рядом с кортежем лидера Приднестровья. В СБУ заявили о непричастности к подготовке теракта и назвали происходящее "российской провокацией".

Вопрос о вступлении Молдавии в ЕС

В 2022 году Молдавия вместе с Украиной и Грузией подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, которая была одобрена для Кишинева и Киева. Кишинев взял на себя обязательства по приведению местного законодательства к стандартам Евросоюза. В конце 2023 года Европейский совет принял решение начать переговоры о приеме Молдавии и Украины в ЕС.

25 сентября 2023 года в интервью телеканалу TV8 президент республики Майя Санду заявила, что Молдавия готовится к вступлению в Евросоюз, даже если к тому времени не получит контроль над территорией непризнанного Приднестровья. По ее словам, "Брюссель не ставит вопрос интеграции [в ЕС] объединенной Молдовы". Правобережная Молдавия после вступления в Евросоюз станет, по мнению Санду, "более привлекательной" для жителей левобережья Днестра.

9 января 2024 года лидер Приднестровья Вадим Красносельский в интервью ТАСС назвал реалистичным подход к вступлению Молдавии в Евросоюз без территорий левобережья Днестра. По словам Красносельского, Приднестровье - "отдельный субъект международных отношений" и судьбу региона не может решать ни ЕС, ни Молдавия.