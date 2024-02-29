Что известно о разрыве в зарплатах бюджетников

Президент Владимир Путин назвал несправедливым разрыв в зарплатах бюджетников в разных регионах страны

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 февраля 2024 года президент РФ Владимир Путин отметил существующий в настоящее время разрыв в зарплатах бюджетников в разных регионах страны, назвав его несправедливым. Упомянув об этой проблеме, глава государства уточнил, что "безусловно, ее нужно решать".

ТАСС подготовил материал о существующей между регионами РФ разнице в заработной плате отдельных категорий работников социальной сферы и науки в организациях государственной и муниципальной форм собственности.

Учителя

По данным проведенного Росстатом федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за январь - сентябрь 2023 года, средняя заработная плата педагогов общеобразовательных организаций составляла от 25 599 рублей в Ингушетии до 110 009 рублей в Москве. Максимальный размер оплаты труда учителей - 139 946 рублей в месяц - зафиксирован в Чукотском автономном округе. Так, в Калужской области, граничащей с Москвой, зарплаты школьных учителей были меньше почти в 2,5 раза (44 680 рублей), а педагог из Владимирской области получал в 1,7 раза меньше подмосковного (41 626 рублей против 71 231 рубля). Похожая ситуация наблюдалась в Северо-Западном федеральном округе, где учителя из Санкт-Петербурга в 2023 году зарабатывали в 2,2 раза больше псковских (74 449 рублей против 34 053 рублей). В Приволжье учителя из Мордовии получали в 1,56 раза меньше, чем педагоги из Татарстана (28 736 рублей против 45 041 рубля). В ДВФО серьезная разница была из-за "северных надбавок": например, учителя из Якутии получали в два раза больше коллег из Забайкальского края (81 352 рублей против 39 754 рублей).

Врачи

Серьезная разница наблюдалась и в заработных платах врачей и работников медицинских организаций. В первом - третьем кварталах 2023 года в Москве и Подмосковье врачи зарабатывали 189 512 рублей и 121 056 рублей соответственно, а в Костромской и Тамбовской областях ежемесячный заработок не превышал 70 тыс. рублей. Большая разница наблюдалась в Сибирском федеральном округе, где в Алтайском крае врачи получали 72 479 рублей, а в соседних Новосибирской и Кемеровской областях - почти на треть больше: 100 657 и 102 670 рублей соответственно. В ДВФО также разница была заметна между Бурятией и Забайкальем, где медработники зарабатывали 86 311 и 92 604 рубля соответственно, и такими регионами, как Якутия (156 072 рубля) и Камчатский край (172 513 рублей).

Социальные работники

Среди социальных работников рубеж в 100 тыс. рублей средние зарплаты в первые девять месяцев 2023 года перешагнули только в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Например, в ЯНАО соцработники получали в два раза больше, чем их коллеги в Тюменской области (без учета автономных округов): 126 541 рубль против 56 487 рублей. Почти или более чем трехкратным был разрыв между зарплатами соцработников в Москве (97 073 рубля) и в таких областях, как Ивановская (30 316 рублей), Костромская (34 195 рублей) и Брянская (35 656 рублей). При этом в Северо-Кавказском федеральном округе разница была не столь высока, однако и сами зарплаты были небольшими: от 26 684 рубля в Ингушетии до 32 263 рубля в Ставропольском крае.

Работники культуры

Схожая ситуация наблюдалась и среди работников культуры. Если в Москве сотрудники библиотек и других культурных учреждений получали, согласно данным Росстата, 100 161 рубль в месяц, то в Брянской, Ивановской, Костромской, Орловской, Тамбовской областях в три раза меньше: 30-35 тыс. рублей. Разница же между Чукоткой и Забайкальем оказалась также трехкратной: 127 999 рублей против 37 663 рублей.

Ученые

Иначе выглядела разница в зарплатах среди научных сотрудников. В Центральном федеральном округе лидировали не москвичи (159 596 рублей), а ученые из Белгородской области (164 102 рубля). При этом научные сотрудники из Орловской области получали почти в два раза меньше соседей из Курской и Калужской областей (58 572 рубля против 109 729 рублей и 110 849 рублей соответственно). В Приволжье заметная разница между сотрудниками научных учреждений оказалась между Саратовской и Самарской областями: 102 519 рублей и 66 692 рубля соответственно. В Сибири зарплаты ожидаемо были выше в регионах, где имелись крупные научные центры, например, в Томской области ученые получали в среднем 114 833 рубля, в Кемеровской - 117 624 рубля, в то время как в Республике Алтай зарплаты были в два раза меньше - 59 916 рублей. В ДВФО более чем трехкратный разрыв был между научными сотрудниками, работавшими в Чукотском автономном округе и Магаданской области, получавшими 178 775 и 185 686 рублей в месяц соответственно, и их коллегами из Еврейской автономной области, где зарплаты в этой сфере составляли 55 549 рублей. Меньше всего сотрудники научных учреждений получали в Ингушетии - 34 110 рублей, на 75% меньше, чем в соседней Чечне - 59 660 рублей.