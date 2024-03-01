Какие санкции вводила Япония в отношении России

Токио 1 марта расширил санкционные списки, внеся туда 12 физических лиц и 36 организаций

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 марта 2024 года правительство Японии расширило санкционные списки в отношении России из-за ситуации на Украине, внеся туда 12 физических лиц и 36 организаций. Под ограничения, в частности, подпали концерны "Калашников", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", НПО "Базальт", Объединенная судостроительная корпорация, КБ "Новатор".

Япония начала вводить антироссийские санкции в марте 2014 года из-за воссоединения Крыма с РФ и ужесточила их после начала СВО на Украине в феврале 2022 года. К настоящему моменту ограничения, которые вводились в несколько этапов, затрагивают порядка 1 000 человек, в том числе военно-политическое руководство страны, и более 700 организаций и компаний, список запрещенных к экспорту товаров и технологий превысил 800 наименований.

Персональные санкции

Под действие санкций подпадают российские госслужащие, сотрудники и компании ключевых секторов экономики (финансовый сектор, металлургия, энергетика, добыча полезных ископаемых, инжиниринг, оборонно-промышленный комплекс), представители СМИ, деятели науки и искусства. В частности, среди фигурантов списка президент РФ Владимир Путин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, руководитель Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Ограничительные меры предполагают замораживание имущества попавших в черный список лиц и организаций в случае его обнаружения на территории Японии, кроме того, фигурантам списка отказано в получении японских виз и запрещено совершать банковские и кредитные операции в стране.

Санкции против российских компаний

В список компаний, в отношении которых действует запрет на экспорт из Японии, попали "Рособоронэкспорт", "Ростех", "Калашников", "Росэлектроника", Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех), "Адмиралтейские верфи", судостроительный завод "Вымпел", Саратовский радиоприборный завод, Ростовский вертолетный производственный комплекс, Улан-Удэнский авиационный завод и другие предприятия.

Кроме того, еще в марте 2014 года правительство Японии лишило Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле, в сентябре - ограничило операции с ценными бумагами Сбербанка, Внешэкономбанка, Банка ВТБ, Газпромбанка и Россельхозбанка.

Технологии, товары, оборудование

В список запрещенных к экспорту товаров и технологий входят полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, средства связи, продукция военного назначения, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование, грузовая техника, железнодорожные локомотивы, обрабатывающие станки и другое электрическое оборудование, автомобили с объемом двигателя свыше 1,9 литра, а также товары двойного назначения и иные товары, "способствующих укреплению промышленной базы РФ".

Помимо этого, были запрещены поставки в Россию предметов роскоши, а также импорт золота, нетехнических алмазов и древесины из РФ. 5 декабря 2022 года Япония присоединилась к соблюдению потолка цен на перевозимую морским путем российскую нефть на уровне $60 за баррель, а с 5 февраля 2023 года - на нефтепродукты на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов (потолок цен согласован со странами G-7). Действует запрет на инвестиции в Россию, а также на предоставление отдельных услуг, в частности на бухгалтерские, транспортные, строительные и инженерные.