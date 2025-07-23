Делегации России и Украины, как ожидается, 23 июля проведут третий раунд переговоров в Стамбуле

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 июля 2025 года делегации России и Украины, как ожидается, проведут третий раунд переговоров в Стамбуле. Ранее источник ТАСС сообщил, что российская делегация вылетела из Москвы в Стамбул.

Делегацию России возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - секретарь СНБО Рустем Умеров. Первые два раунда прямых переговоров между Москвой и Киевом прошли также в Стамбуле 16 мая и 2 июня.

ТАСС подготовил материал о попытках урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем.

История, ситуация в 2022-2024 годах

21 февраля 2022 года Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР; с 30 сентября 2022 года - субъекты РФ). Спустя несколько дней, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) ВС РФ на Украине. Решение о проведении СВО было принято в ответ на просьбу о помощи со стороны народных республик. В начале 2022 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали интенсивный обстрел территорий ДНР и ЛНР, факт эскалации был подтвержден ОБСЕ. Резкое обострение вооруженного конфликта, начавшегося в 2014 году, произошло на фоне активного наращивания Западом военной помощи Киеву, в том числе в виде поставок летального оружия.

В ночь на 24 февраля 2022 года, еще до объявления начала СВО, Владимир Зеленский (избран президентом Украины в 2019 году, полномочия истекли в 2024 году) заявил, что Киев готов вести переговоры с Россией "в любых форматах и на любых площадках".

Переговоры начались в конце февраля 2022 года. Они проходили сперва на территории Белоруссии (конец февраля - начало марта 2022 года; три раунда), а затем в Стамбуле в офисе президента Турции во дворце Долмабахче (29 марта 2022 года). Российскую делегацию на встречах возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

По итогам стамбульских переговоров сторонам удалось парафировать проект соглашения, в который вошли в том числе обязательства Украины по нейтральному, внеблоковому статусу. Однако все договоренности были сорваны по вине Киева и его западных союзников. Самую активную роль при этом сыграл бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.

Переговорный процесс был прекращен, официальный Киев заявил, что Украина "никогда не принимала" условий стамбульских соглашений. В октябре 2022 года Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с действующим президентом РФ Владимиром Путиным. Позднее, в августе 2023 года, Верховная рада приняла постановление, исключающее любые территориальные уступки в целях прекращения военных действий на Украине. После отказа от переговоров с РФ Киев предпринял ряд мер по привлечению поддержки своих западных партнеров. В том числе были заключены так называемые соглашения о гарантиях безопасности с Великобританией, Германией, Канадой, США, Францией, Японией и др.

Российская сторона в свою очередь не раз заявляла, что выступает за мирное разрешение конфликта, но с учетом сложившихся реалий, устранения первопричин конфликта и подтверждения принципов неделимости безопасности в Европе. При этом Москва подчеркивала, что заключение мирного соглашения может быть осложнено запретом Киева на проведение переговоров с руководством РФ, а также отсутствием легитимной власти на Украине, поскольку после 20 мая 2024 года полномочия Зеленского на посту президента этой страны истекли. 14 июня 2024 года президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством российского МИД назвал условия для переговоров с Украиной. Среди них - вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также отмена всех западных санкций. Владимир Путин подчеркнул, что российские предложения предполагают не заморозку конфликта, а его полное урегулирование.

Переговоры РФ и США в феврале 2025 года

12 февраля 2025 года лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый официальный телефонный разговор с момента инаугурации американского президента на нынешний срок полномочий 20 января. В ходе беседы стороны в том числе обсудили конфликт на Украине. По данным Кремля, Дональд Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с американским лидером в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров.

18 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры российской и американской делегаций, по итогам которых стороны договорились начать процесс по украинскому урегулированию и назначить переговорщиков. Однако киевские власти и их европейские партнеры негативно отнеслись к встрече в Эр-Рияде. Накануне находившийся в ОАЭ Владимир Зеленский сказал, что Киев "ничего не знает" про эту встречу и считает, что "переговоры про Украину без Украины" не имеют результатов. 19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Украину никто не исключает из переговорного процесса, начатого РФ и США. Россия никогда не отказывалась от диалога ни с Киевом, ни с его союзниками в Европе.

Дальнейшие попытки мирного урегулирования

28 февраля 2025 года в Вашингтоне должно было состояться подписание соглашения о передаче США доступа к разработке полезных ископаемых и редкоземельных металлов на Украине, в обмен на которое Киев добивался получения гарантий безопасности от американской администрации. Однако диалог в Белом доме между прибывшим туда Зеленским и лидером США Дональдом Трампом прошел на повышенных тонах, сделка была сорвана. Трамп заявил о неготовности Зеленского к миру и проявлении неуважения к Соединенным Штатам. После этого США приостановили военную помощь и передачу разведданных Украине. 6 марта американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон просит Киев проявить заинтересованность в достижении мира. При этом Рубио признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между США и Россией и "этому необходимо положить конец".

11 марта 2025 года в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций США и Украины. После них было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому Украина готова принять предложение США о 30-дневном прекращении огня, Вашингтон - отменить паузу в предоставлении разведданных и военной помощи Киеву.

18 марта 2025 года президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе вопросы безопасности судоходства в акватории Черного моря. Президент РФ также поддержал предложение отказаться от ударов по объектам энергетики и дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина также поддерживает данную инициативу, но удары ВСУ по российским объектам энергетической инфраструктуры не прекратились.

24 марта 2025 года в Эр-Рияде состоялась встреча экспертных групп России и США. Стороны договорились о безопасном судоходстве в Черном море и недопущении использования коммерческих судов в военных целях. Вашингтон со своей стороны обязался помочь Москве восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток (начиная с 18 марта 2025 года) с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. В Эр-Рияде 23 и 24 марта также прошли встречи делегаций Вашингтона и Киева.

Впоследствии стороны продолжили контакты на разных уровнях. В частности, Вашингтон и Киев при поддержке союзников из Европы обменялись предложениями по урегулированию украинского конфликта, однако к соглашению не пришли. Основными разногласиями стали территориальные вопросы, снятие санкций с России, предоставление гарантий безопасности Украине и вопросы комплектования ВСУ.

28 апреля 2025 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Россия готова начать переговоры с Украиной без предварительных условий и ждет от киевских властей сигнал о готовности их возобновления. 30 апреля Дмитрий Песков, выступая перед журналистами, подчеркнул, что при заключении мирного соглашения Киев должен будет признать реальную ситуацию на земле в зоне СВО, которая отличается от того, что было на момент подготовки Стамбульских соглашений 2022 года. По словам пресс-секретаря президента РФ, достижение всех целей спецоперации остается приоритетом, но это возможно и мирным путем.

Подготовка к встрече в Стамбуле в мае 2025 года

11 мая 2025 года президент РФ Владимир Путин, подводя итоги состоявшихся в Москве международных мероприятий по случаю 80-летию Победы, заявил, что Россия предлагает украинским властям возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле для устранения первопричин конфликта и, возможно, достижения прекращения огня. В ответ Зеленский в X написал, что Украина готова к переговорам при условии, что Москва согласится на предложенное ранее Киевом и рядом стран ЕС прекращение огня с 12 мая.

Позднее в тот же день Владимир Зеленский в своем телеграм-канале сообщил, что Украина готова начать с Россией переговоры и что он лично будет в Стамбуле 15 мая. Это заявление последовало после того, как глава США Дональд Трамп призвал Киев немедленно согласиться на предложенную Россией встречу.

13 мая 2025 года Владимир Зеленский заявил, что действие его указа 2022 года о запрете на переговоры с Россией самого его не касается. Как он сказал журналистам, никто "не может вести переговоры относительно суверенитета Украины <...> с лидером России и других стран", кроме "президента Украины", и сам он "ничего себе не запрещал". По словам Зеленского, указ якобы был направлен прежде всего на предотвращение возможных контактов покинувших страну украинских оппозиционеров с российскими властями.

14 мая 2025 года президент РФ Владимир Путин утвердил состав российской делегации на переговорах с Украиной. Ее возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В делегацию вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Экспертами с российской стороны стали первый замначальника информации управления Генштаба ВС России Александр Зорин, замначальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук и замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.

15 мая 2025 года российская делегация прилетела в Стамбул, однако украинская делегация не прибыла на запланированную 15 мая встречу.

Владимир Зеленский, который в это время находился в Анкаре, заявил, что решение о начале переговоров с Россией он примет лишь после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После переговоров с турецким лидером Зеленский вернулся в Киев. Вечером 15 мая был опубликован его указ о формировании делегации Украины для участия в переговорном процессе. В нее вошли 12 человек: глава делегации - министр обороны Рустем Умеров, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, заместитель начальника штаба командования Воздушных сил Евгений Шинкарев, заместитель начальника штаба командования Военно-морских сил Александр Дьяков, начальник управления международного и операционного права центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий, старший офицер главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александр Шерихов, офицер протокола аппарата обеспечения главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев и советник руководителя офиса президента Украины Александр Бевз.

В Стамбуле во время последующих прямых переговоров также находились глава офиса Зеленского Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига, однако во встрече делегаций России и Украины они не участвовали.

Первый раунд переговоров в Стамбуле

16 мая 2025 года в офисе президента Турции во дворце Долмабахче прошли переговоры между делегациями России и Украины, они продлились около двух часов. Этому предшествовали трехсторонняя встреча Турции, США и Украины и контакт главы российской делегации Владимира Мединского с американской стороной.

По итогам переговоров в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились обменяться пленными по формуле "1 000 на 1 000". Кроме того, украинская сторона запросила прямые переговоры между лидерами государств, Россия приняла этот запрос к сведению. В ходе переговоров также была достигнута договоренность, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, после этого стороны намерены продолжить переговорный процесс.

Глава украинской делегации министр обороны Рустем Умеров подтвердил договоренности об обмене пленными и заявил, что Киев на переговорах обсуждал прежде всего прекращение огня.

Предложения и заявления сторон после первого раунда переговоров

19 мая 2025 года в очередном телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин сообщил о готовности работать с Украиной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора "с определением ряда позиций". 22 мая президент РФ на совещании с правительством сообщил о решении создать буферную зону на границе с Украиной. По словам главы государства, данную задачу уже выполняют Вооруженные силы России.

19 мая 2025 года Владимир Зеленский поручил сформировать постоянную расширенную делегацию для переговоров Украины с Россией. При этом Зеленский не назвал состав участников. Он добавил, что в Киеве готовы к прямым контактам с Москвой и "к встрече на уровне лидеров по решению ключевых вопросов".

21 мая 2025 года Зеленский по итогам телефонного разговора с Дональдом Трампом сообщил, что Украина может подписать с Россией меморандум об урегулировании конфликта и ждет российских предложений, чтобы представить свое видение. 23 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова представить свой проект меморандума после завершения обмена по формуле "1 000 на 1 000", договоренности о котором были достигнуты в Стамбуле. В период с 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе состоялся обмен военнопленными с российской и украинской стороны.

Подготовка ко второму раунду переговоров в Стамбуле

28 мая 2025 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова 2 июня в Стамбуле представить Украине меморандум, который излагает позицию России по всем аспектам преодоления первопричин кризиса.

1 июня 2025 года делегация России во главе с Владимиром Мединским отправилась в Стамбул. Состав переговорной группы остался неизменным.

2 июня 2025 года в Стамбул прибыла делегация Украины во главе с Рустемом Умеровым. В ее состав 1 июня были внесены изменения. Число членов делегации возросло до 14 человек. Из числа переговорщиков был исключен Алексей Маловацкий. Новыми членами переговорной группы стали Юрий Ковбаса - представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны, Евгений Острянский - заместитель начальника Генштаба ВСУ и Андрей Фомин - начальник отдела международного права, заместитель начальника управления международного и операционного права центрального юридического управления Генштаба ВСУ.

Второй раунд переговоров в Стамбуле

2 июня 2025 года в Стамбуле прошел второй раунд переговоров РФ и Украины. Встреча, которая состоялась в дворце Чираган, продлилась чуть больше часа. Стороны обменялись документами со своим видением аспектов урегулирования конфликта.

Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил также, что Россия в одностороннем порядке передаст 6 тыс. тел погибших украинских военнослужащих. Помимо этого, РФ и Украина договорились обменяться тяжелобольными и молодыми (до 25 лет) пленными по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 000 человек. С российской стороны прозвучало конкретное предложение о прекращении огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта. Также, по информации Мединского, украинская сторона передала российской список из 339 детей, потерявших контакт с родителями.

Меморандум российской стороны по урегулированию был обнародован после переговоров. В качестве условий урегулирования предлагается обеспечить международное признание Крыма, Донбасса и Новороссии в составе России, признать полный нейтральный и безъядерный статус Украины, отказаться от проводимого Киевом радикального националистического курса, обеспечить защиту русскоязычных жителей страны и др. Документ содержит два варианта прекращения огня, один из которых предполагает полный вывод украинских формирований со всей территории РФ и их отвод на расстояние от границ России, согласованное сторонами.

Проект меморандума, предложенный Украиной, был обнародован агентством Reuters еще накануне второго раунда переговоров, несмотря на договоренности не публиковать тексты документов до встречи. Киев в своем меморандуме настаивает на полном прекращении огня в качестве предпосылок для мирных переговоров, отправной точкой для которых "является линия соприкосновения", предоставлении международных гарантий безопасности Украине, отказе от любых ограничений для ВСУ и другом. В документе также говорится об организации встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским при участии США и Европы.

4 июня 2025 года на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством Владимир Мединский сообщил, что Украина в Стамбуле вновь предложила перемирие для подготовки встречи лидеров. Россия передала Украине позицию президента РФ о том, что встреча глав государств возможна только при надлежащей подготовке. 19 июня Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информагентств мира сказал, что его встреча с Владимиром Зеленским возможна, однако легитимность последнего вызывает вопросы.

В июне - июле 2025 года в соответствии со стамбульскими договоренностями прошел обмен телами погибших, а также военнопленными. При этом Киев несколько раз переносил сроки обмена. От российского предложения о прекращении огня на два-три дня на отдельных участках фронта в гуманитарных целях Украина отказалась.

Подготовка к третьему раунду переговоров

23 июля 2025 года делегация РФ во главе с Владимиром Мединским вылетела в Стамбул, где запланирован третий раунд переговоров с Украиной. Состав российской группы не изменился, в нее по-прежнему входят четыре основных члена делегации (Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин) и четыре эксперта.

Состав делегации Украины - 14 человек - также не изменился после второго раунда переговоров. Главой делегации остался Рустем Умеров, но уже в статусе секретаря СНБО.