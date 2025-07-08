Что известно о новом руководителе Росаккредитации Дмитрии Вольваче

Председатель правительства Михаил Мишустин 7 июля назначил его руководителем Федеральной службы по аккредитации

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 июля 2025 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) Дмитрия Вольвача, заместителя министра экономического развития. На посту главы службы Дмитрий Вольвач сменил Назария Скрыпника, возглавлявшего Росаккредитацию с 2020 года.

ТАСС собрал основную информацию о биографии Дмитрия Вольвача.

Дмитрий Валерьевич Вольвач родился в 1972 году в Москве.

Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности "физика" (1996) и "юриспруденция" (1998). В 2001 году окончил Всероссийскую государственную налоговую академию по специальности "финансы и кредит".

Кандидат юридических наук.

В 1998-2000 годах - работал в межрайонной инспекции Министерства РФ по налогам и сборам (МНС России) №40 по г. Москве.

В 2000-2002 годах занимал различные должности в министерстве по налогам и сборам.

В 2002-2005 годах - начальник управления кредитных организаций МНС России.

В 2005-2008 годах - руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС России) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, в 2008-2009 годах - по Ставропольскому краю.

В 2009-2010 годах - заместитель начальника управления информатизации Федеральной налоговой службы.

В 2010-2011 годах - руководитель управления ФНС России по Псковской области.

В 2011-2014 годах был начальником управления трансфертного ценообразования и международного сотрудничества, в 2014-2018 годах - начальником управления стандартов и международного сотрудничества, в 2018-2019 годах - начальником управления международного сотрудничества и валютного контроля Федеральной налоговой службы.

В 2019-2021 годах - заместитель руководителя Федеральной налоговой службы.

С 16 марта 2021 года занимал должность заместителя министра экономического развития РФ.

Действительный государственный советник РФ II класса.

Награжден орденами Дружбы, Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.