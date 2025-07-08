Случаи массовых отравлений детей в Дагестане

За последние пять лет произошло не менее 12 подобных инцидентов

ТАСС-ДОСЬЕ. В Магарамкентском районе Дагестана в больницу поступили более 100 человек после массового отравления питьевой водой. Большинство из пострадавших - дети.

ТАСС подготовил хронологию случаев массовых (50 пострадавших и более) отравлений детей в Дагестане.

С 2015 года зафиксировано не менее 12 таких случаев (с учетом ЧП июля 2025 года). Ниже приводятся случаи за последние пять лет.

6-21 января 2020 года в городе Кизляре было зарегистрировано 324 случая острой кишечной инфекции, 168 из них - у детей. Госпитализированы были 230 человек, в том числе 125 детей. Причиной массового отравления, по данным прокуратуры республики, стала некачественная вода после устранения прорыва на водопроводе.

8-11 октября 2020 года в Махачкале было зарегистрировано 75 случаев острой кишечной инфекции среди детей в детсадах. 47 воспитанников детских учреждений были госпитализированы в состоянии легкой и средней степени тяжести. Была приостановлена работа пяти детсадов города. Позднее инспекция специалистов Роспотребнадзора выявила среди персонала детских садов носителей стафилококка.

8-13 января 2021 года в городе Буйнакске с симптомами острой кишечной инфекции за помощью к медикам обратились 359 человек, из них 251 ребенок. 224 человека были помещены в стационар. После инцидента работу школ и детских садов в городе приостанавливали до 17 января. Источником отравления стала водопроводная вода, в пробах которой была обнаружена ДНК возбудителя дизентерии.

4-9 февраля 2021 года в селе Арани (Хунзахский район Дагестана) было зарегистрировано 95 случаев отравления, большинство были детьми. В стационар были помещены 13 человек, остальные лечились амбулаторно. По информации Минздрава региона, Роспотребнадзор республики нашел в пробах воды возбудитель дизентерии.

1-20 января 2022 года в городе Хасавюрте не менее 172 человек (из них 160 детей) обратились за помощью к врачам с симптомами острой кишечной инфекции. Порядка 40 несовершеннолетних были госпитализированы в центральную городскую больницу.

9-11 февраля 2024 года в медучреждения Буйнакска с признаками отравления были госпитализированы 127 человек, из них более 70 - дети. Роспотребнадзор сообщил о выявлении дизентерии. По данным эпидемиологического расследования, вспышку инфекции в городе вызвала утечка на магистральном водоводе.