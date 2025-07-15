Орбитальная дружба: советско-американская космическая экспедиция "Союз" — "Аполлон"

50 лет назад, 15 июля 1975 года, на орбиту Земли стартовали пилотируемые космические корабли — советский "Союз-19" с Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту; американский Apollo с Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном. 17 июля состоялась первая в истории стыковка пилотируемых кораблей разных стран. Советский и американский экипажи находились в совместном полете до 19 июля. ТАСС вспомнил хронологию совместной программы

История проекта

Идея проведения совместного полета американского и советского пилотируемых космических кораблей со стыковкой на околоземной орбите появилась в 1970 году. Тогда в ходе переписки президента Академии наук (АН) СССР Мстислава Келдыша и директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA, НАСА) Томаса Пейна обсуждалась необходимость проведения совместных работ. В октябре 1970 года в Москве состоялась первая встреча специалистов СССР и США по этому вопросу, на ней было предложено осуществить совместный полет пилотируемых кораблей двух стран. Были образованы рабочие группы для согласования технических требований по обеспечению совместимости существующих на тот момент советских и американских кораблей — "Союз" и Apollo ("Аполлон").

Реализация проекта стала возможна после подписания 24 мая 1972 года в Москве председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным и посетившим Советский Союз с официальным визитом президентом США Ричардом Никсоном соглашения о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Статьей 3 документа предусматривалось проведение экспериментального полета кораблей двух стран со стыковкой и взаимным переходом космонавтов в течение 1975 года.

Программа получила название ЭПАС ("Экспериментальный полет "Аполлон" — "Союз", другое название: "Союз" — "Аполлон"). Техническим директором с советской стороны был назначен член-корреспондент АН СССР Константин Бушуев, с американской — Глен Ланни. Руководителями полета были заместитель начальника комплекса Центрального конструкторского бюро экспериментального машиностроения (ЦКБЭМ, ныне Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева), космонавт Алексей Елисеев (от СССР) и Питер Франк (от США).

Космические корабли

Странами были созданы специальные модификации космических кораблей.

"Союз" из трехместного корабля был переоборудован в двухместный и оснащен стыковочным узлом АПАС ("Андрогинно-периферийный агрегат стыковки"), разработанным конструктором ЦКБЭМ Владимиром Сыромятниковым. Новая модификация корабля (7К-ТМ, другое название: "Союз-М") прошла летно-конструкторские испытания в двух беспилотных полетах в апреле и августе 1974 года (под названиями "Космос-638" и "Космос-672" соответственно) и одном пилотируемом в декабре 1974 года ("Союз-16" с Анатолием Филипченко и Николаем Рукавишниковым на борту).

Американский трехместный "Аполлон" был дополнен стыковочно-шлюзовым переходным отсеком со стыковочным узлом советского производства. Стыковочный модуль (длина — более 3 м, максимальный диаметр — 1,4 м, масса — 2 т) был необходим для совмещения систем жизнеобеспечения кораблей, имеющих разные атмосферы. В "Аполлоне" астронавты дышали чистым кислородом под пониженным давлением (примерно 0,35 атмосферного), на "Союзе" поддерживалась атмосфера, по составу и давлению схожая с земной. Кроме того, пришлось заменить костюмы советских космонавтов, которые в атмосфере американского корабля становились пожароопасными. Их пошили из специальной ткани, для которой в СССР в кратчайшие сроки был разработан термостойкий полимер.

Экипажи

Составы экипажей советского и американского кораблей были объявлены в 1973 году.

В основной экипаж "Союза-19" вошли Алексей Леонов (командир) и Валерий Кубасов (бортинженер). Кроме того, было предусмотрено три дублирующих экипажа, готовился и запасной корабль.

Основной экипаж "Аполлона" — Томас Стаффорд (командир), Вэнс Бранд (пилот командного модуля) и Дональд Слейтон (пилот стыковочного модуля). У американцев также были два запасных экипажа.

Совместный полет "Союза-19" и "Аполлона"

Совместный полет по программе ЭПАС начался 15 июля 1975 года. Первым в 15:20 мск стартовал с Байконура "Союз-19" с Леоновым и Кубасовым на борту (его вывела ракета-носитель "Союз-У"). Через 7,5 часа (22:50 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) при помощи ракеты-носителя Saturn IB был запущен "Аполлон" с американскими астронавтами.

Стыковка была проведена спустя двое суток — 17 июля (19:12 мск). Активное маневрирование осуществлял "Аполлон", скорость сближения корабля при контакте с "Союзом" была приблизительно 0,25 м/с. После открытия люков (спустя три часа) в тоннеле, соединяющем два корабля, состоялось символическое рукопожатие командиров кораблей Алексея Леонова и Томаса Стаффорда. Затем Стаффорд и Дональд Слейтон в сопровождении Леонова осуществили переход в "Союз-19", где был проведен обмен флагами СССР и США и передача американцам флага ООН. Экипажи подписали совместные свидетельства Международной авиационной федерации (FAI) о первой международной стыковке в космосе. В состыкованном состоянии корабли находились до 19 июля, всего состоялось четыре перехода членов экипажей из корабля в корабль.

После расстыковки 19 июля "Аполлон" удалился от "Союза-19" на расстояние 220 м для проведения запланированного эксперимента "Искусственное солнечное затмение". В ходе него американский корабль закрывал собой Солнце, а экипаж советского корабля вел фотосъемку.

В тот же день (19 июля) была проведена вторая стыковка, в ходе которой активным был уже "Союз-19". В связке корабли находились почти три часа. Эта операция завершила совместный полет советского и американского кораблей. В общей сложности "Союз-19" и "Аполлон" провели в состыкованном состоянии 46 часов 36 минут.

Советские космонавты вернулись на Землю 21 июля 1975 года: спускаемый аппарат "Союза-19" совершил мягкую посадку вблизи города Аркалык в Казахской ССР. Общее время полета Алексея Леонова и Валерия Кубасова составило 5 суток 22 часа 31 минуту.

Командный модуль "Аполлона" приводнился в Тихом океане 24 июля, после проведения экспериментов по американской программе в самостоятельном полете. Всего Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон находились в полете 9 суток 1 час 28 минут.

Итоги экспериментального полета

Во время экспериментального полета "Союза-19" и "Аполлона" были отработаны сближение и стыковка, выполнены взаимные переходы членов экипажей из корабля в корабль, проведены совместные научные эксперименты, осуществлено взаимодействие экипажей и Центров управления полетами СССР и США.

Это был первый опыт проведения совместной космической деятельности представителей разных стран, которая положила начало международному сотрудничеству в космосе — таким проектам, как "Интеркосмос", "Мир" — НАСА", "Мир" — "Шаттл", "Международная космическая станция". Следующая после полета "Союз" — "Аполлон" стыковка двух космических кораблей разных стран состоялась только спустя 20 лет: 27 июня 1995 года к станции "Мир" пристыковался американский шаттл "Атлантис".

В настоящее время из пяти участников советско-американского полета в живых остался один — Вэнс Бранд. Дональд Слейтон скончался в 1993 году, Валерий Кубасов — в 2014 году, Алексей Леонов — в 2019 году, Томас Стаффорд — в 2024 году.

Полноразмерный макет состыкованных кораблей "Союз-19" и "Аполлон" является экспонатом музея РКК "Энергия" в подмосковном городе Королеве.

Продукты, товары и другие объекты в память о событии

В 1975 году после успешной стыковки советского и американского кораблей "Главтабак" по поручению Совета министров СССР разработал новую марку сигарет "Союз Аполлон". Эскиз дизайна для пачки сигарет разработал Алексей Леонов, который был художником-любителем.

Швейцарский производитель часов Omega выпустил две ограниченные серии памятных часов, посвященных этой экспедиции. В 1975 году вышла серия из 500 наручных часов Speedmaster Professional с изображением логотипа экспериментального полета на циферблате и рисунка стыкуемых кораблей на тыльной стороне. В 2010 году в честь 35-летия полета Omega выпустила еще одну серию наручных часов той же модели (1 975 экземпляров). Для изготовления циферблата был использован материал из настоящего метеорита, на обратной стороне часов выгравирован момент стыковки советского и американского космического кораблей.

В 1975 году московская парфюмерная и косметическая фабрика "Новая заря" и американская фирма Revlon выпустили 200 тыс. флаконов духов EPAS (по названию программы ЭПАС). Сами духи были российскими, упаковка и дизайн флаконов — американскими.

Также в 1975 году были изданы серии почтовых марок СССР и США различных номиналов, в продажу поступили тематические наборы конфет (коробки для них, как и к сигаретам "Союз Аполлон", оформлял Алексей Леонов). Памятные монеты в честь полета были выпущены в разные годы Маршалловыми островами, Гамбией, Островом Мэн и Казахстаном.

"ТАСС-Досье"