Что говорил Трамп о Путине, России и украинском урегулировании

Ожидается, что президент США 14 июля выступит с новым заявлением по РФ

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 июля 2025 года президент США Дональд Трамп, как ожидается, выступит с заявлением по России.

ТАСС подготовил подборку его высказываний в 2025 году о России, Владимире Путине и об урегулировании ситуации на Украине.

В день вступления в должность 20 января 2025 года, комментируя ранее данное обещание разрешить конфликт на Украине "за 24 часа", Дональд Трамп заявил: "Прошло только полдня. Мы хотим успеть. Мы постараемся сделать это как можно быстрее".

13 февраля в Truth Social: "Великолепные переговоры с Россией и Украиной вчера. Отличная возможность завершить эту ужасную, очень кровавую войну!".

19 февраля в беседе с журналистами в Белом доме: "Я думаю, что русские хотят закончить войну. Я действительно так считаю. Но у них есть козыри, потому что они захватили много территории, так что у них есть преимущество".

21 февраля в интервью Fox News radio: "Я наблюдал за ним (Владимиром Зеленским) в течение многих лет, и я наблюдал, как он ведет переговоры, не имея карт в рукаве".

27 февраля на встрече с британским премьер-министром Киром Стармером: "Я знаю его (Владимира Путина - здесь и далее прим. ТАСС) уже давно, и я не верю, что он нарушит свое слово (условия мирной сделки по Украине после ее заключения). Если мы договорились - значит, договорились. Если бы я не выиграл выборы, не думаю, что мы бы вообще сейчас разговаривали с Путиным или кем-то еще".

28 февраля после встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским, которая переросла в словесную перепалку: "Он (Владимир Зеленский) должен сказать: "Я хочу заключить мир". Он не должен стоять и говорить: "Путин это, Путин то", все эти негативные вещи. Ему нужно сказать: "Я хочу заключить мир, я не хочу больше воевать, люди умирают".

3 марта в беседе с журналистами в Белом доме: "Если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек не продержится долго. Этого человека не будут слушать долго, потому что я верю, что Россия хочет заключить соглашение. Я верю, что народ Украины, безусловно, хочет заключить соглашение".

4 марта в речи на совместном заседании Конгресса: "Сегодня я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В письме говорится: "Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный мир" <…> Одновременно мы провели серьезные переговоры с Россией и получили мощные сигналы о том, что они готовы к миру <…> Я неустанно работаю, чтобы завершить жестокий конфликт в Украине. Миллионы украинцев и россиян были напрасно убиты или ранены в этом ужасном и жестоком конфликте, конца которому не видно. США направили сотни миллиардов долларов на поддержку обороны Украины. Вы хотите, чтобы это продолжалось еще пять лет?".

14 марта в интервью программе Full Measure: "Я был несколько саркастичен, когда говорил, что сделаю это (обещание завершить конфликт на Украине за 24 часа). На самом деле я считаю, что смогу добиться урегулирования, полагаю, что буду успешен в этом".

21 марта в беседе с журналистами в Белом доме: "Я считаю, что в ближайшее время у нас будет полное прекращение огня. Затем будет заключено соглашение. В настоящее время идет его обсуждение, в том числе в отношении раздела территорий и других вопросов <…> Могу вам сказать, что у меня были очень хорошие переговоры, как вы знаете, с президентом Зеленским и президентом Путиным. И я должен сказать, что у меня сложились очень хорошие отношения с обоими лидерами, и, думаю, у нас есть рамки соглашения".

25 марта в интервью медиакомпании Newsmax: "Я думаю, что Россия хочет положить конец этой войне, но, возможно, она тянет время. Знаете, я делал так на протяжении многих лет - я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но я не хочу этого делать. Но все же думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и, думаю, что Зеленский хотел бы, чтобы все это закончилось".

11 апреля в Truth Social: "Россия должна начать действовать. Слишком много людей умирает, в ужасной и бессмысленной войне - войне, которой не должно было быть, и не было бы, если бы я был президентом!!!".

18 апреля в беседе с журналистами в Белом доме: "Конкретного количества дней нет, но скоро. Мы хотим сделать это дело <…> Это жестокая битва. А мы хотим ее остановить. Но если по какой-то причине одна или две стороны очень осложнят эту задачу, то мы просто скажем: ну и глупо, вы дураки, вы ужасные люди. И мы просто скажем: мы, пожалуй, отказываемся. Но я надеюсь, что нам не придется этого делать".

4 мая в интервью телекомпании NBC: "Настанет момент, когда я скажу им (России и Украине): продолжайте, продолжайте вести себя глупо. Иногда я близок к этому, а потом происходит что-то позитивное. Возможно, ничего не получится - возможно, это просто невозможно".

8 мая в Truth Social: "Переговоры с Россией и Украиной продолжаются. США призывают к 30-дневному безоговорочному прекращению огня <…> Если прекращение огня не будет соблюдено, США и их партнеры введут дополнительные санкции".

12 июня в беседе с журналистами в Белом доме: "Я очень разочарован в России, но я также разочарован в Украине, потому что, я думаю, можно было бы заключить сделку".

3 июля, комментируя телефонный разговор с Владимиром Путиным: "Я недоволен <...> Я не добился никакого прогресса <...> Я очень разочарован сегодняшним разговором с президентом Путиным, потому что, по-моему, он не настроен на прекращение (конфликта)".

8 июля на заседании кабинета о внесенном в Конгресс законопроекте о вторичных санкциях в отношении торговых партнеров России: "Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я это рассматриваю". В тот же день на вопрос журналиста о том, какие меры против России может принять его администрация, Трамп ответил: "Разве мы не хотим, чтобы был небольшой сюрприз?".

13 июля Дональд Трамп во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном не дал прямого ответа на вопрос о возможности введения США новых антироссийских санкций: "Посмотрим, что будет завтра".