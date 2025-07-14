"Союз" - "Аполлон". Главное о космической экспедиции

ТАСС-ДОСЬЕ. 50 лет назад, 15 июля 1975 года, на орбиту Земли стартовали пилотируемые космические корабли - советский "Союз-19" с Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту; американский "Аполлон" (Apollo) с Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном. 17 июля состоялась первая в истории стыковка пилотируемых кораблей разных стран. Советский и американский экипажи находились в совместном полете до 19 июля.
История проекта
Идея проведения совместного полета американского и советского пилотируемых космических кораблей со стыковкой на околоземной орбите появилась в 1970 году. Тогда в ходе переписки президента Академии наук (АН) СССР Мстислава Келдыша и директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Томаса Пейна обсуждалась необходимость проведения совместных работ. В октябре 1970 года в Москве состоялась первая встреча специалистов СССР и США по этому вопросу, на ней было предложено осуществить совместный полет пилотируемых кораблей двух стран. Были созданы рабочие группы для согласования технических требований по обеспечению совместимости существовавших советских и американских кораблей - "Союз" и "Аполлон".
Реализация проекта стала возможна после подписания 24 мая 1972 года в Москве председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным и посетившим Советский Союз с официальным визитом президентом США Ричардом Никсоном соглашения о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Статьей 3 документа предусматривалось проведение экспериментального полета кораблей двух стран со стыковкой и взаимным переходом космонавтов в течение 1975 года.
Программа получила название ЭПАС ("Экспериментальный полет "Аполлон" - "Союз", другое название: "Союз" - "Аполлон"). Техническим директором с советской стороны был назначен член-корреспондент АН СССР Константин Бушуев, с американской - Глен Ланни. Руководителями полета были заместитель начальника комплекса Центрального конструкторского бюро экспериментального машиностроения (ЦКБЭМ, ныне Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С. П. Королёва), космонавт Алексей Елисеев (от СССР) и Питер Франк (от США).
Космические корабли
Страны создали специальные модификации кораблей:
- "Союз" из трехместного переоборудовали в двухместный и оснастили стыковочным узлом АПАС ("Андрогинно-периферийный агрегат стыковки"), который разработал конструктор ЦКБЭМ Владимир Сыромятников. Новая модификация корабля (7К-ТМ, другое название: "Союз-М") прошла летно-конструкторские испытания в двух беспилотных полетах в апреле и августе 1974 года (под названиями "Космос-638" и "Космос-672" соответственно) и одном пилотируемом в декабре 1974 года ("Союз-16" с Анатолием Филипченко и Николаем Рукавишниковым на борту).
- "Аполлон", тоже изначально трехместный, дополнили стыковочно-шлюзовым переходным отсеком со стыковочным узлом советского производства. Стыковочный модуль (длина - более 3 м, максимальный диаметр - 1,4 м, масса - 2 т) был нужен для совмещения систем жизнеобеспечения кораблей, имеющих разные атмосферы. В "Аполлоне" астронавты дышали чистым кислородом под пониженным давлением (примерно 0,35 атмосферного), на "Союзе" поддерживалась атмосфера, по составу и давлению схожая с земной. Кроме того, пришлось заменить костюмы советских космонавтов, которые в атмосфере американского корабля становились пожароопасными. Их пошили из специальной ткани, для которой в СССР в кратчайшие сроки разработали термостойкий полимер.
Экипажи кораблей
Составы экипажей кораблей объявили в 1973 году:
- в основной экипаж "Союза-19" вошли командир Алексей Леонов и бортинженер Валерий Кубасов. Кроме того, было предусмотрено три дублирующих экипажа, готовился и запасной корабль.
- основной экипаж "Аполлона" состоял из командира Томаса Стаффорда, пилота командного модуля Вэнса Бранда и пилота стыковочного модуля Дональда Слейтона. У американцев также были два запасных экипажа.
Совместный полет
Совместный полет начался 15 июля 1975 года.
- "Союз" стартовал первым, с Байконура в 15:20 мск. Его вывела ракета-носитель "Союз-У".
- "Аполлон" запустили в 22:50 мск с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США) при помощи ракеты-носителя Saturn IB.
Стыковку провели в 19:12 мск 17 июля, спустя двое суток. Активное маневрирование осуществлял "Аполлон", скорость сближения корабля при контакте с "Союзом" была приблизительно 0,25 м/с.
Спустя три часа, после открытия люков, в соединяющем тоннеле состоялось символическое рукопожатие командиров кораблей. Затем Томас Стаффорд и Дональд Слейтон в сопровождении Алексея Леонова перешли в "Союз-19", где провели обмен флагами СССР и США, американцам также передали флаг ООН. Экипажи также подписали совместные свидетельства Международной авиационной федерации (FAI) о первой международной стыковке в космосе. Всего состоялось четыре перехода членов экипажей из корабля в корабль.
Состыкованными корабли оставались до 19 июля: после расстыковки "Аполлон" удалился от "Союза" на 220 м для эксперимента "Искусственное солнечное затмение": американский корабль закрывал собой Солнце, а экипаж советского корабля вел фотосъемку.
В тот же день корабли вновь состыковались, на этот раз маневрирование вел "Союз". В связке корабли находились почти три часа, после чего совместный полет завершился.
В общей сложности "Союз" и "Аполлон" провели в состыкованном состоянии 46 часов 36 минут:
- Спускаемый аппарат "Союза-19" совершил мягкую посадку у города Аркалык в Казахской ССР 21 июля. Общее время полета Алексея Леонова и Валерия Кубасова составило 5 суток 22 часа 31 минуту.
- Командный модуль "Аполлона" приводнился в Тихом океане 24 июля, после проведения экспериментов по американской программе в самостоятельном полете. Всего Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон находились в полете 9 суток 1 час 28 минут.
Итоги полета
- Это был первый опыт проведения совместной космической деятельности двух стран. Миссия положила начало международному сотрудничеству в космосе, включая проекты "Интеркосмос", "Мир" - NASA", "Мир" - шаттл" и "Международная космическая станция". Следующая после полета "Союз" - "Аполлон" стыковка двух космических кораблей разных стран состоялась только спустя 20 лет: 27 июня 1995 года к станции "Мир" пристыковался американский шаттл "Атлантис".
- Были отработаны сближение и стыковка, выполнены взаимные переходы членов экипажей из корабля в корабль, совместные научные эксперименты, осуществлено взаимодействие экипажей и Центров управления полетами СССР и США;
Память о событии
- Из пяти участников полета сейчас в живых остался только Вэнс Бранд. Слейтон скончался в 1993 году, Кубасов - в 2014 году, Алексей Леонов - в 2019 году, Томас Стаффорд - в 2024 году.
- Полноразмерный макет состыкованных кораблей "Союз-19" и "Аполлон" является экспонатом музея РКК "Энергия" подмосковном Королёве.
- В 1975 году "Главтабак" по поручению Совета министров СССР разработал новую марку сигарет "Союз Аполлон". Эскиз дизайна для пачки разработал Алексей Леонов, который был художником-любителем.
- Швейцарский производитель часов Omega выпустил две ограниченные серии памятных часов.
- В 1975 году вышла серия из 500 наручных часов Speedmaster Professional с изображением логотипа экспериментального полета на циферблате и рисунка стыкуемых кораблей на тыльной стороне.
- В 2010 году в честь 35-летия полета Omega выпустила еще одну серию наручных часов той же модели (1 975 экземпляров). Для изготовления циферблата использовали материал из настоящего метеорита, на обратной стороне часов выгравирован момент стыковки кораблей.
- В 1975 году московская парфюмерная и косметическая фабрика "Новая заря" и американская фирма Revlon выпустили 200 тыс. флаконов духов EPAS (по названию программы ЭПАС). Сами духи были российскими, упаковка и дизайн флаконов - американскими.
- В 1975 году были изданы серии почтовых марок СССР и США различных номиналов.
- В продажу поступили тематические наборы конфет. Коробки для них тоже оформлял Алексей Леонов.
- Памятные монеты в честь полета были выпущены в разные годы Маршалловыми островами, Гамбией, Островом Мэн и Казахстаном.