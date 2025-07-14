"Союз" - "Аполлон". Главное о космической экспедиции

ТАСС-ДОСЬЕ. 50 лет назад, 15 июля 1975 года, на орбиту Земли стартовали пилотируемые космические корабли - советский "Союз-19" с Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту; американский "Аполлон" (Apollo) с Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном. 17 июля состоялась первая в истории стыковка пилотируемых кораблей разных стран. Советский и американский экипажи находились в совместном полете до 19 июля.

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История проекта

Идея проведения совместного полета американского и советского пилотируемых космических кораблей со стыковкой на околоземной орбите появилась в 1970 году. Тогда в ходе переписки президента Академии наук (АН) СССР Мстислава Келдыша и директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Томаса Пейна обсуждалась необходимость проведения совместных работ. В октябре 1970 года в Москве состоялась первая встреча специалистов СССР и США по этому вопросу, на ней было предложено осуществить совместный полет пилотируемых кораблей двух стран. Были созданы рабочие группы для согласования технических требований по обеспечению совместимости существовавших советских и американских кораблей - "Союз" и "Аполлон".

Реализация проекта стала возможна после подписания 24 мая 1972 года в Москве председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным и посетившим Советский Союз с официальным визитом президентом США Ричардом Никсоном соглашения о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Статьей 3 документа предусматривалось проведение экспериментального полета кораблей двух стран со стыковкой и взаимным переходом космонавтов в течение 1975 года.

Программа получила название ЭПАС ("Экспериментальный полет "Аполлон" - "Союз", другое название: "Союз" - "Аполлон"). Техническим директором с советской стороны был назначен член-корреспондент АН СССР Константин Бушуев, с американской - Глен Ланни. Руководителями полета были заместитель начальника комплекса Центрального конструкторского бюро экспериментального машиностроения (ЦКБЭМ, ныне Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С. П. Королёва), космонавт Алексей Елисеев (от СССР) и Питер Франк (от США).

Космические корабли

Страны создали специальные модификации кораблей:

"Союз" из трехместного переоборудовали в двухместный и оснастили стыковочным узлом АПАС ("Андрогинно-периферийный агрегат стыковки"), который разработал конструктор ЦКБЭМ Владимир Сыромятников. Новая модификация корабля (7К-ТМ, другое название: "Союз-М") прошла летно-конструкторские испытания в двух беспилотных полетах в апреле и августе 1974 года (под названиями "Космос-638" и "Космос-672" соответственно) и одном пилотируемом в декабре 1974 года ("Союз-16" с Анатолием Филипченко и Николаем Рукавишниковым на борту).

из трехместного переоборудовали в двухместный и оснастили стыковочным узлом АПАС ("Андрогинно-периферийный агрегат стыковки"), который разработал конструктор ЦКБЭМ Владимир Сыромятников. Новая модификация корабля (7К-ТМ, другое название: "Союз-М") прошла летно-конструкторские испытания в двух беспилотных полетах в апреле и августе 1974 года (под названиями "Космос-638" и "Космос-672" соответственно) и одном пилотируемом в декабре 1974 года ("Союз-16" с Анатолием Филипченко и Николаем Рукавишниковым на борту). "Аполлон", тоже изначально трехместный, дополнили стыковочно-шлюзовым переходным отсеком со стыковочным узлом советского производства. Стыковочный модуль (длина - более 3 м, максимальный диаметр - 1,4 м, масса - 2 т) был нужен для совмещения систем жизнеобеспечения кораблей, имеющих разные атмосферы. В "Аполлоне" астронавты дышали чистым кислородом под пониженным давлением (примерно 0,35 атмосферного), на "Союзе" поддерживалась атмосфера, по составу и давлению схожая с земной. Кроме того, пришлось заменить костюмы советских космонавтов, которые в атмосфере американского корабля становились пожароопасными. Их пошили из специальной ткани, для которой в СССР в кратчайшие сроки разработали термостойкий полимер.

Экипажи кораблей

Составы экипажей кораблей объявили в 1973 году:

в основной экипаж "Союза-19" вошли командир Алексей Леонов и бортинженер Валерий Кубасов. Кроме того, было предусмотрено три дублирующих экипажа, готовился и запасной корабль.

вошли командир Алексей Леонов и бортинженер Валерий Кубасов. Кроме того, было предусмотрено три дублирующих экипажа, готовился и запасной корабль. основной экипаж "Аполлона" состоял из командира Томаса Стаффорда, пилота командного модуля Вэнса Бранда и пилота стыковочного модуля Дональда Слейтона. У американцев также были два запасных экипажа.

Совместный полет

Совместный полет начался 15 июля 1975 года.

"Союз" стартовал первым, с Байконура в 15:20 мск. Его вывела ракета-носитель "Союз-У".

стартовал первым, с Байконура в 15:20 мск. Его вывела ракета-носитель "Союз-У". "Аполлон" запустили в 22:50 мск с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США) при помощи ракеты-носителя Saturn IB.

Стыковку провели в 19:12 мск 17 июля, спустя двое суток. Активное маневрирование осуществлял "Аполлон", скорость сближения корабля при контакте с "Союзом" была приблизительно 0,25 м/с.

Спустя три часа, после открытия люков, в соединяющем тоннеле состоялось символическое рукопожатие командиров кораблей. Затем Томас Стаффорд и Дональд Слейтон в сопровождении Алексея Леонова перешли в "Союз-19", где провели обмен флагами СССР и США, американцам также передали флаг ООН. Экипажи также подписали совместные свидетельства Международной авиационной федерации (FAI) о первой международной стыковке в космосе. Всего состоялось четыре перехода членов экипажей из корабля в корабль.

Состыкованными корабли оставались до 19 июля: после расстыковки "Аполлон" удалился от "Союза" на 220 м для эксперимента "Искусственное солнечное затмение": американский корабль закрывал собой Солнце, а экипаж советского корабля вел фотосъемку.

В тот же день корабли вновь состыковались, на этот раз маневрирование вел "Союз". В связке корабли находились почти три часа, после чего совместный полет завершился.

В общей сложности "Союз" и "Аполлон" провели в состыкованном состоянии 46 часов 36 минут:

Спускаемый аппарат " Союза-19 " совершил мягкую посадку у города Аркалык в Казахской ССР 21 июля. Общее время полета Алексея Леонова и Валерия Кубасова составило 5 суток 22 часа 31 минуту.

" совершил мягкую посадку у города Аркалык в Казахской ССР 21 июля. Общее время полета Алексея Леонова и Валерия Кубасова составило 5 суток 22 часа 31 минуту. Командный модуль "Аполлона" приводнился в Тихом океане 24 июля, после проведения экспериментов по американской программе в самостоятельном полете. Всего Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон находились в полете 9 суток 1 час 28 минут.

Итоги полета

Это был первый опыт проведения совместной космической деятельности двух стран. Миссия положила начало международному сотрудничеству в космосе, включая проекты "Интеркосмос", "Мир" - NASA", "Мир" - шаттл" и "Международная космическая станция". Следующая после полета "Союз" - "Аполлон" стыковка двух космических кораблей разных стран состоялась только спустя 20 лет: 27 июня 1995 года к станции "Мир" пристыковался американский шаттл "Атлантис".

Были отработаны сближение и стыковка, выполнены взаимные переходы членов экипажей из корабля в корабль, совместные научные эксперименты, осуществлено взаимодействие экипажей и Центров управления полетами СССР и США;

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