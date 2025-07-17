Заслуженный деятель искусств РФ умер 17 июля 2025 года в возрасте 70 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 июля 2025 года стало известно, что на 71-м году жизни умер заслуженный деятель искусств РФ, кинорежиссер Юрий Кара.

Происхождение, образование

Юрий Викторович Кара родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино (Украинская ССР; ныне Донецк, РФ).

В 1978 году окончил физико-химический факультет Московского института стали и сплавов (ныне Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС"). После этого несколько лет работал инженером-радиофизиком в Донецке.

В 1987 году получил диплом режиссерского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК, ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова). Учился в мастерской народных артистов СССР Сергея Герасимова (1906-1985) и Тамары Макаровой (1907-1997).

Работа в кино

Первый успех режиссеру принесла его дипломная работа - экранизация повести Бориса Васильева "Завтра была война" (1987). В фильме снялись Сергей Никоненко, Нина Русланова, Вера Алентова и другие известные актеры.

В 1988 году Юрий Кара представил драму "Воры в законе" по мотивам новелл Фазиля Искандера. В 1989 году снял фильм "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" (экранизация новеллы "Пиры Валтасара" из романа Фазиля Искандера "Сандро из Чегема").

В 1991 году приступил к работе над экранизацией романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Исполнителями заглавных ролей были Виктор Раков и Анастасия Вертинская. Фильм был завершен в 1994 году, однако вышел в прокат лишь в 2011 году. Сначала премьере мешали разногласия режиссера и продюсеров, затем - претензии наследников вдовы писателя, Елены Булгаковой, на авторские права на роман-первоисточник.

В последующие годы Юрий Кара снял фильмы "Интересные мужчины" (2001), "Я - кукла" (2001), "Королев" (2007), "Гамлет. XXI век" (2009), сериал "Звезда эпохи" (2005). Последней его работой стала биографическая драма "Главный" об основоположнике отечественной космонавтики Сергее Королеве (2015). Большинство фильмов кинематографист снял по собственным сценариям.

Юрий Кара был членом Союза кинематографистов РФ, Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Преподавательская деятельность

Юрий Кара преподавал на Высших курсах кино и телевидения ВГИК, руководил мастерской кинорежиссуры.

Общественная, политическая деятельность

В 2012 и в 2018 году Юрий Кара входил в список доверенных лиц кандидата на пост президента РФ Владимира Путина.

18 сентября 2016 года принимал участие в выборах депутатов Государственной думы VII созыва по списку политической партии "Единая Россия" (баллотировался под 19-м номером в региональной группе №35, Москва). По итогам голосования в Думу не прошел.

Звания, награды

Заслуженный деятель искусств РФ (2005).

Юрий Кара был награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве" (2022), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015).