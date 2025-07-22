22 июля стало известно о смерти председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой.

Ирина Леонидовна Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове.

В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский госуниверситет). Училась на одном курсе с президентом РФ Владимиром Путиным.

В 1975-1978 годах работала в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) консультантом отдела юстиции исполнительного комитета Ленинградского областного совета депутатов трудящихся (Леноблисполкома).

В 1978 году стала юристом Вольского завода строительных изделий в Саратовской области.

С 1979 года была юрисконсультом, старшим юрисконсультом, затем начальником юридического отдела Вольского городского торга Саратовской области.

С 1990 по 2003 год - судья Лужского городского суда Ленинградской области.

В 2002-2012 годах также была членом Совета судей Ленинградской области, в том числе дважды занимала пост председателя совета (2006-2008, 2010-2012).

В 2003-2013 годах - председатель Лужского городского суда Ленинградской области.

В 2013-2017 годах - заместитель председателя Ленинградского областного суда.

С 2016 года - член Совета судей РФ.

В 2017-2018 годах - председатель Ленинградского областного суда.

С 2018 года возглавила созданный в рамках реформирования структуры судов общей юрисдикции Второй апелляционный суд общей юрисдикции.

С 24 июля 2020 года по 17 апреля 2024 года - заместитель председателя Верховного суда (ВС) РФ - председатель судебной коллегии по экономическим спорам. С 1989 до 2024 года ВС возглавлял Вячеслав Лебедев (умер в феврале 2024 года).

17 апреля 2024 года Совет Федерации назначил Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда России. Решение было принято единогласно.

Была членом президиума Верховного суда РФ, сопредседатель научно-консультативного совета при ВС РФ.

Имела первый квалификационный класс судьи.

Награждена орденом Почета (2022). Отмечена Почетной грамотой президента РФ (2023).