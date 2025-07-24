Что известно о бывшем главе Тамбовской области Максиме Егорове

Экс-главу региона задержали 24 июля 2025 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 июля 2025 года стало известно о задержании бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Максим Борисович Егоров родился 23 мая 1977 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). В 1999 году окончил Волжскую государственную академию водного транспорта (ныне Волжский государственный университет водного транспорта).

В 1999-2000 годах работал в отделе экономики, промышленности и планирования администрации Ленинского района Нижнего Новгорода.

С 2000 по 2005 год занимал различные должности в АООТ "Нижновэнерго", был заместителем директора по экономике - начальником планово-экономического отдела.

В 2005-2015 годах возглавлял отдел регулирования и контроля покупателей электрической энергии и формирования балансов управления регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли, затем начальником управления регулирования электроэнергетической отрасли в Федеральной службе по тарифам.

С 2016 по 2018 год работал в представительстве правительства Тюменской области в Москве, был советником губернатора Тюменской области Владимира Якушева.

В июне - декабре 2018 года являлся советником министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева.

С 29 декабря 2018 года по 4 октября 2021 года - заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Одновременно с 11 декабря 2019 года Максим Егоров являлся главным государственным жилищным инспектором РФ.

В 2021-2024 годах возглавлял Тамбовскую область. 4 октября 2021 года указом президента РФ Владимира Путина Егоров был назначен врио главы администрации Тамбовской области (сменил во главе региона Александра Никитина). 11 сентября 2022 года на прямых выборах был избран главой Тамбовской области, получив 84,95% голосов избирателей (баллотировался от "Единой России"). 20 сентября того же года официально вступил в должность. 4 ноября 2024 года указом главы государства был освобожден с поста главы Тамбовской области.