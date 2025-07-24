Утром 24 июля 2025 года на камбоджийско-тайской границе произошла перестрелка между военными

ТАСС-ДОСЬЕ. Утром 24 июля 2025 года на камбоджийско-тайской границе произошла перестрелка между военными.

Столкновения начались после того, как 23 июля власти Таиланда приняли решение понизить уровень дипотношений с Камбоджей вследствие подрыва на мине тайского военнослужащего в результате очередного инцидента на спорной территории.

ТАСС подготовил материал об истории пограничного конфликта между странами.

Ситуация вокруг храма Прэахвихеар

В центре пограничного конфликта между Камбоджей и Таиландом находится ситуация вокруг храма Прэахвихеар и прилегающих земель. Он расположен на территории одноименной камбоджийской провинции на севере страны, которая в свою очередь граничит с провинцией Таиланда Сисакет. Храм был построен в XI веке, в эпоху кхмерского государства Камбуджадеша (в исторической литературе известно как Ангкорская Камбоджа, IX - XIII века), и размещается на 525-метровой высоте на выступе Дангрекской горной гряды.

По договору 1904 года, определившему границу между Французским Индокитаем (включал территории Вьетнама, Камбоджи и Лаоса) и Сиамом (название Таиланда до 1939 года и в 1945-1948 годах), храм был отнесен к сиамской территории. Однако уже в 1907 году французы опубликовали карту, на которой храмовый комплекс был помещен на камбоджийскую сторону границы. После обретения Камбоджей независимости (в ноябре 1953 года) Таиланд занял территорию храма. Переговоры между сторонами не увенчались успехом, и в октябре 1959 года. Камбоджа обратилась в Международный суд ООН. 15 июня 1962 года Суд постановил, что храм расположен на территории, находящейся под суверенитетом Камбоджи. В инстанции пояснили, что сиамские власти в течение многих лет не оспаривали границу, проведенную на карте 1907 года, и тем самым признали ее. Также Таиланду было предписано вывести свои войска и вернуть предметы древности, которые могли быть вывезены тайскими властями. Нерешенным остался вопрос принадлежности прилегающей территории площадью 4,6 кв км. Спорный участок земли находится в приграничном районе Фу Макхуа и представляет собой возвышенность с таиландской стороны и низменность с камбоджийской.

В 1975 году, во время террора красных кхмеров в Камбодже, храм был захвачен партизанами и до конца 1990-х годов оставался в их руках, комплекс получил большие повреждения во время долгих лет войны.

Как развивалась ситуация в 2000-е годы

В июне 2000 году была предпринята попытка урегулировать вопрос границы, об этом в ходе встречи договорились главы правительств Камбоджи и Таиланда Хун Сен и Чуан Ликпай. Соответствующий меморандум о демаркации границы, протяженность которой составляет 1,3 тыс. км (в том числе 800 км по джунглям), подписали заместитель министра иностранных дел Таиланда Шукхумбхад и председатель пограничного комитета Камбоджи Вар Ким Хун. Стороны обязались избегать военного противостояния, а также создать совместную комиссию для проведения работ, однако демаркация так и не была проведена.

Отношения между странами обострились после включения в июле 2008 года храмового комплекса в Список наследия ЮНЕСКО в качестве камбоджийского объекта. В том же месяце трое тайцев пытались прорваться на территорию храма. В октябре 2008 года, после нескольких перестрелок, страны договорились избегать вооруженных столкновений на границе. Однако уже в апреле 2009 года в результате столкновения погибли двое военнослужащих Камбоджи и один таец.

Конфликт вновь разгорелся в 2011 году. В феврале в районе храма прошли активные боевые действия с применением тяжелой артиллерии. Как заявляет Камбоджа, противостояние началось с того, что отряд тайских военных при помощи бульдозеров снес заграждения на камбоджийской территории и продвинулся на полкилометра вглубь, после чего армия была вынуждена открыть по нарушителям огонь. Таиланд настаивает, что инцидент был инициирован противником.

22 апреля 2011 года в районе границы между камбоджийской провинцией Оддар-Миенчей и таиландской Сурин (примерно в 200 км от храма Прэахвихеар) вспыхнуло новое вооруженное противостояние. Камбоджа обвинила таиландскую армию в "нарушении территориальной целостности и воздушного пространства" страны, а также в использовании нервно-паралитического газа и кассетных бомб. Бангкок отверг эти утверждения. Инциденты происходили также возле храма Прэахвихеар и в таиландской провинции Сисакет. В результате эскалации конфликта в течение двух недель погибли 18 военнослужащих с обеих сторон.

28 апреля 2011 года Камбоджа обратилась в Международный суд с просьбой принять временные меры в отношении Таиланда в связи с обострением ситуации на границе, а также дать оценку решения Суда 1962 года. 18 июля 2011 года Суд вынес вердикт по первому вопросу, потребовав немедленно вывести с территории вокруг храма как таиландские, так и камбоджийские войска. 11 ноября 2013 г. по второму вопросу Суд постановил, что "Камбоджа обладает суверенитетом над всей территорией мыса, на которой находится храм Прэахвихеар", и, как следствие, "Таиланд обязан вывести с этой территории тайские военные и полицейские силы и другие находящиеся там охранные подразделения". Кроме того, в своем решении Суд подчеркнул, что в соответствии со статьей Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия (ее сторонами являются как Камбоджа, так и Таиланд) оба государства должны сотрудничать друг с другом и с международным сообществом в вопросах охраны этого храма.

Обострение ситуации в 2025 году

28 мая 2025 года на одном из спорных участков произошла перестрелка между военными, в результате которой погиб камбоджийский солдат. Таиланд ввел более строгий пограничный контроль, Камбоджа, в свою очередь, закрыла один из пропускных пунктов, ограничила доступ к тайским интернет-ресурсам, сократила сроки действия виз для тайских граждан.

2 июня 2025 года Камбоджа объявила о намерении подать обращение в Международный суд ООН с просьбой урегулировать спор вокруг четырех приграничных районов, а также вокруг храмов Тамоантхом, Тамоантауч и Такрабей. Однако Таиланд не признает юрисдикцию суда и настаивает на решении спора путем двусторонних переговоров.

На фоне этих событий в Таиланде обострилась внутриполитическая ситуация, связанная с утечкой частного телефонного разговора между премьером Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и бывшим лидером Камбоджи и нынешним председателем Сената Хун Сеном. В нем стороны обсудили пограничный спор - таиландскую общественность возмутило то, что Чинават призвала Хун Сена не обращать внимание на заявления военных, которые дислоцированы на границе с Камбоджей. Скандал привел к выходу одной партии из коалиции, а затем и к приостановке полномочий премьера Таиланда до выяснения обстоятельств.