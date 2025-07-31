Президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи с российским лидером 31 июля 2025 года в Кремле сообщил, что хочет подарить России пару слонов в честь 65-летия установления дипотношений между странами

ТАСС-ДОСЬЕ. 31 июля 2025 года президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле сообщил, что хочет подарить России пару слонов в честь 65-летия установления дипотношений между странами. Подарок от президента Лаоса стал вторым подобным случаем. В 2024 году премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн прислал Владимиру Путину шестерых слонят, которых затем передали в Московский зоопарк.

ТАСС подготовил материал о том, каких животных дарили Владимиру Путину лидеры и официальные лица иностранных государств.

Собаки

В 2010 году Владимир Путин, который в то время занимал пост премьер-министра РФ, получил в подарок от главы правительства Болгарии Бойко Борисова щенка каракачанской овчарки. Для выбора клички новому питомцу был объявлен конкурс. Победителем стал пятилетний Дима Соколов из Москвы, который предложил кличку Баффи. Впоследствии премьер-министр пригласил мальчика вместе с родителями в свою резиденцию Ново-Огарево, где показал ему Баффи.

Еще одну собаку - породы акита-ину - президент получил в 2012 году из Японии. Трехмесячного щенка в Москву привез губернатор северной японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ в знак благодарности за помощь, оказанную Россией Японии в преодолении последствий цунами 2011 года. В ответ президент подарил японскому губернатору, который известен как любитель кошек, сибирского кота по прозвищу Мир. Щенку акита-ину Владимир Путин дал кличку сам, назвав его Юмэ, что в переводе с японского значит "мечта".

В 2017 году перед началом саммита глав СНГ в Сочи президент вновь получил в подарок собаку. Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов преподнес Владимиру Путину на день рождения алабая по кличке Верный.

Президент РФ Владимир Путин с алабаем Верным © Михаил Метцель/ ТАСС

В 2019 году российский президент дважды получал в подарок собак. В январе президент Сербии Александар Вучич подарил прибывшему с визитом в Белград Владимиру Путину четырехмесячного щенка югославской (шарпланинской) овчарки по кличке Паша. В марте того же года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков вручил лидеру России, который посетил республику с государственным визитом, щенка по кличке Шерхан местной породы тайган (смесь борзой и волкодава).

В июне 2024 года в ходе визита в КНДР Владимир Путин получил от северокорейского лидер Ким Чен Ына двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Это порода аборигенных охотничьих собак из Кореи, малоизвестная и практически не распространенная в других странах. Она является одним из национальных символов КНДР.

Тигры и леопарды

В 2008 году Владимир Путин, который занимал тогда пост премьер-министра, получил на день рождения двухмесячного уссурийского тигренка. Глава правительства показал его журналистам на встрече в Ново-Огарево, но имя дарителя не раскрыл. Тигрица, которую назвали Маша, была передана в геленджикский сафари-парк.

Тигрица Маша © Евгений Левченко/ ТАСС

Спустя год президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов прислал Владимиру Путину двух переднеазиатских леопардов (один из крупнейших подвидов леопардов в мире, известен также как кавказский барс). Хищников отправили под присмотр специалистов в сочинский питомник.

Лошади и другие животные

В 2002 году от главы Киргизии Аскара Акаева Владимир Путин получил иноходца новой выведенной киргизской породы по кличке Гюльсары. Ахалтекинских коней привозили в дар Путину от глав Туркменистана, арабских скакунов - от лидеров Пакистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Иордании.

Во время визита Владимира Путина в Киргизию в марте 2019 года глава этого государства Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру орловского скакуна. Некоторые из подаренных лошадей были отправлены в конюшню в Ново-Огарево, другие - на отечественные конезаводы и Московский ипподром.