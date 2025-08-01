Что известно о народном артисте РСФСР режиссере Юрии Еремине

Постановщик умер 1 августа 2025 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 августа 2025 года стало известно, что на 82-м году жизни умер народный артист РСФСР режиссер Юрий Еремин.

Происхождение и образование

Еремин родился 9 марта 1944 года в Коломне (Московская область).

В 1971 году окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС). Выпускник курса педагога Павла Хомского.

Творческая деятельность

После окончания вуза Еремин был принят в актерскую труппу Московского театра юного зрителя. В качестве режиссера поставил в нем спектакль "Как дела, молодой человек?" по повести Шандора Тота. После этого его пригласил на работу директор Ростовского театра юного зрителя Александр Филиппов.

В 1973-1977 годах Юрий Еремин был главным режиссером Ростовского ТЮЗа. Осуществил постановки "Аленький цветочек" по сказке Сергея Аксакова, "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова, "В поисках радости" по произведению Виктора Розова, "Три сестры" по пьесе Антона Чехова и др.

В 1978-1980 годах являлся главным режиссером Ростовского академического театра драмы им. М. Горького. Поставил в нем спектакли: "Последний срок" по произведению Валентина Распутина, "Аэропорт" по роману Артура Хейли, "Жестокие игры" по пьесе Алексея Арбузова, "Мы, нижеподписавшиеся…" по произведению Александра Гельмана, "Дом с мезонином" по рассказу Антона Чехова, "Судьба человека" по произведению Михаила Шолохова, "Последние" по пьесе Максима Горького.

В 1982-1988 годы - главный режиссер Центрального академического театра Советской армии (ныне Центральный академический театр Российской армии, Москва). Поставил в нем спектакли "Идиот" по роману Федора Достоевского, "Старик" по пьесе Максима Горького и др.

С 1988 по 2000 год Еремин был главным режиссером Московского драматического театра им. А. С. Пушкина. Осуществил в нем постановки "Палата №6" по повести Чехова, "Бесы" по роману Достоевского, "Светит, да не греет" по пьесе Александра Островского и Николая Соловьева, "Царь Эдип" по трагедии Софокла, "Призраки" по комедии Эдуардо де Филиппо, "Эрик XIV" по пьесе Августа Стриндберга и др.

В 2000-х сотрудничал с Московским художественным театром им. А. П. Чехова. Поставил на его сцене спектакли "Последняя жертва" по пьесе Островского, "Возвращение" по рассказу Андрея Платонова, "Женщина с моря" по пьесе Генрика Ибсена и др.

С 2000 по 2025 год Еремин являлся режиссером Московского государственного академического театра им. Моссовета. Среди подготовленных им спектаклей: "У врат царства" по пьесе Кнута Гамсуна, "Мадам Бовари" по роману Гюстава Флобера, "Серебряный век" по пьесе Михаила Рощина, "Муж, жена и любовник" по произведениям Достоевского и Ивана Тургенева, "Учитель танцев" по пьесе Лопе де Веги, "Идиот" по произведению Достоевского, "Baden-Баден" по мотивам романа Тургенева "Дым", "Царство отца и сына" по драматическим произведениям Алексея Толстого, "Р. Р. Р." по мотивам романа Достоевского "Преступление и наказание", "Герой нашего времени" по мотивам произведения Михаила Лермонтова, а также "Морское путешествие 1933 года" на тему фильма Стэнли Крамера "Корабль дураков" и "Casting/Кастинг" по собственной пьесе.

В 2016-2020 годах, после смерти художественного руководителя Павла Хомского (1925-2016), вместе с народными артистами РСФСР Андреем Кончаловским (род. 1937) и Сергеем Юрским (1935-2019) входил в режиссерскую коллегию Театра им. Моссовета.

Преподавательская деятельность

В разные годы Еремин преподавал на кафедре режиссуры Театрального института им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова, выступал с мастер-классами во Франции и Японии.

Звания, награды

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1980). Народный артист РСФСР (1986).

Еремин был награжден орденами Дружбы (1997) и Почета (2014).

Лауреат премии города Москвы в области литературы и искусства (2004).