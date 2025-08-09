Встреча президентов РФ и США состоится 15 августа на Аляске

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 августа стало известно, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Двусторонний саммит впервые пройдет на территории этого штата. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, он будет посвящен обсуждению долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Это будет первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года, в ходе его первого президентского срока (2017-2021) они провели шесть встреч.

ТАСС подготовил материал об этих контактах.

Первая встреча президентов состоялась 7 июля 2017 года в рамках саммита Группы 20 в Гамбурге. Вместо запланированных 30-45 минут переговоры, в которых также участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, продлились 2 часа 15 минут. Основное внимание их участники уделили войне в Сирии и кризису на Украине, ситуации на Корейском полуострове, вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности. Были достигнуты договоренности о прекращении огня в зоне деэскалации на юго-западе Сирии, о создании двустороннего канала связи между представителями РФ и США для продвижения урегулирования на Украине и об упрощении процесса назначения новых послов. Обсуждалась и тема дипломатической собственности России, арестованной в США в декабре 2016 года, но урегулировать эту проблему не удалось. На встрече также поднимался вопрос о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в президентскую кампанию 2016 года в США. На итоговой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что президент США принял к сведению его доводы о том, что такого вмешательства не было. Дональд Трамп назвал встречу с президентом России "потрясающей".

10 ноября 2017 года на полях саммита АТЭС в г. Дананге (Вьетнам) Владимир Путин и Дональд Трамп трижды смогли побеседовать "на ногах". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эти контакты компенсировали отсутствие полноформатной встречи (она была инициирована, но отменена накануне саммита американской стороной). Президенты выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом в Сирии. Впоследствии Дональд Трамп отметил, что у него состоялась "хорошая встреча с президентом Путиным".

В третий раз президенты встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов (дольше запланированного) они общались тет-а-тет, затем переговоры продолжились с участием глав внешнеполитических ведомств двух стран. На итоговой пресс-конференции президенты заявили, что обсуждали проблематику ядерного разоружения, ситуацию на Украине, проблему денуклеаризации Корейского полуострова, выход США из ядерной сделки с Ираном, проект газопровода "Северный поток - 2". Особое внимание было уделено вопросам развития экономических связей двух стран. Ни о каких договоренностях по итогам саммита объявлено не было. По мнению российского президента, переговоры "прошли в откровенной и деловой атмосфере", Дональд Трамп охарактеризовал состоявшийся диалог как "глубоко продуктивный".

Следующий полномасштабный саммит должен был состояться 11 ноября 2018 года в Париже, но власти Франции попросили отменить встречу, чтобы она не отвлекла внимание публики и прессы от мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Владимир Путин и Дональд Трамп провели лишь короткий разговор в ходе рабочего завтрака в Елисейском дворце и договорились встретиться 1 декабря 2018 года в Буэнос-Айресе на саммите Группы 20. Однако за два дня Трамп отменил встречу, объяснив это отказом России освободить украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018 года в Керченском проливе (тогда три украинских корабля были задержаны за незаконное пересечение границы РФ). Тем не менее 1 декабря лидеры РФ и США провели на полях саммита "двадцатки" краткий неформальный разговор "на ногах". По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, беседа длилась 10-15 минут, российский президент проинформировал своего коллегу о ситуации в Керченском проливе.

Следующая встреча президентов состоялась 28 июня 2019 года на полях саммита Группы 20 в японской Осаке. Главы государств договорились продолжить обсуждение контроля над вооружениями, затронули ситуацию в Сирии и на Украине, подтвердили приверженность Минским соглашениям. Беседа продлилась 1 час 20 минут и, по оценке пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, прошла в позитивном ключе.