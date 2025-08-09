Что известно об Аляске

Там 15 августа состоится встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 августа стало известно, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Впервые двусторонний саммит пройдет на территории этого штата. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Россия и США являются близкими соседями, что делает логичным выбор этого штата для проведения встречи.

ТАСС подготовил материл об истории Аляски.

Русская Америка

Аляска была открыта в 1732 году русскими исследователями Михаилом Гвоздевым и Иваном Федоровым в ходе экспедиции на боте "Святой Гавриил". Более подробно полуостров был изучен в 1741 году второй Камчатской экспедицией Витуса Беринга и Алексея Чирикова. В 1784 году на остров Кадьяк у южного побережья Аляски прибыла экспедиция иркутского купца Григория Шелихова, которая основала первое поселение Русской Америки - Гавань Трех Святителей. С 1799 по 1867 год Аляска и прилегающие к ней острова находились под управлением Российско-американской компании (РАК). Она была создана по инициативе Григория Шелихова и его наследников и получила монопольное право на промыслы, торговлю и разработку полезных ископаемых на северо-западе Америки, а также на Курильских и Алеутских островах. Кроме того, Российско-американской компании принадлежало исключительное право открытия и присоединения к России новых территорий в северной части Тихого океана. В 1825-1860 годах служащие РАК обследовали и картографировали территорию полуострова. Проживавшие там народы, занимавшиеся пушным промыслом, попали в зависимость от РАК. В 1809-1819 годах стоимость добытых на Аляске мехов составила свыше 15 млн рублей, то есть примерно 1,5 млн рублей в год (для сравнения - все доходы российского бюджета в 1819 году исчислялись 138 млн рублей).

В 1794 году на Аляску прибыли первые православные миссионеры. В 1840 году была организована Камчатская, Курильская и Алеутская епархия, в 1852 году русские владения в Америке были выделены в Новоархангельское викариатство Камчатской епархии. К 1867 году на полуострове жили около 12 тыс. представителей коренных народов, принявших православие. Всего население Аляски на тот момент составляло около 50 тыс. человек, в том числе русских - около 1 тыс.

Административным центром русских владений в Северной Америке был город Новоархангельск (ныне Ситка), их общая территория составляла около 1,5 млн кв. км. Границы Русской Америки были закреплены договорами с США (1824) и Британской империей (1825; Аляска граничила с территорией Канады, входившей тогда в сферу влияния Британии).

Продажа Аляски

Впервые в правительственных кругах идея продажи Аляски Соединенным Штатам Америки была высказана весной 1853 года генерал-губернатором Восточной Сибири Николаем Муравьевым-Амурским. Он представил императору Николаю I записку, в которой доказывал, что России необходимо отказаться от владений в Северной Америке. По его мнению, Российская империя не имела необходимых военных и экономических средств для защиты этих территорий от притязаний США. Муравьев писал: "Должно убедиться в мысли, что Северо-Американские Штаты неминуемо распространятся по всей Северной Америке, и нам нельзя не иметь в виду, что рано или поздно придется им уступить североамериканские владения наши". Вместо развития Русской Америки Муравьев-Амурский предлагал сосредоточиться на освоении Дальнего Востока, имея при этом США в качестве союзника против Британии.

Позднее главным сторонником продажи Аляски США выступал младший брат императора Александра II, председатель Государственного совета и управляющий Морским министерством великий князь Константин Николаевич. 3 апреля (22 марта по старому стилю) 1857 года в письме на имя министра иностранных дел Александра Горчакова он впервые на официальном уровне предложил продать полуостров Соединенным Штатам. В качестве аргументов в пользу заключения сделки великий князь ссылался на "стесненное положение государственных финансов" и низкую доходность американских территорий.

Заключение договора о продаже русских владений состоялось в Вашингтоне 30 (18) марта 1867 года 15 (3) мая 1867 года договор был подписан императором Александром II, 3 мая его ратифицировал Сенат США. 20 июня в Вашингтоне состоялся обмен ратификационными грамотами.

Сумма сделки составила $7 млн 200 тыс., или более 11 млн рублей. К США перешли весь полуостров Аляска, Александровский и Кадьякский архипелаги, острова Алеутской гряды, а также несколько островов в Беринговом море. Общая площадь проданной сухопутной территории составила 1 млн 519 тыс. кв. км. Согласно документу, Россия безвозмездно передала США имущество РАК и вывела с Аляски свои войска. Коренное население перешло под юрисдикцию Соединенных Штатов.