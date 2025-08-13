Там 15 августа состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 августа 2025 года состоится встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она пройдет в США, на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж на Аляске.

ТАСС подготовил материал о месте проведения саммита.

Военная база Эльмендорф-Ричардсон является объединенной (межвидовой) базой ВС США. Она была создана в 2010 году путем слияния базы ВВС Эльмендорф и базы сухопутной армии Форт Ричардсон, построенных в 1940 году недалеко от Анкориджа. Первая названа в честь капитана ВВС Хью Мерле Эльмендорфа, погибшего при испытательном полете, вторая - в честь бригадного генерала американской армии, участника Первой мировой войны и военной интервенции в Советскую Россию, исследователя и географа Аляски Уилдса Престона Ричардсона.

Сегодня там размещаются 11-я воздушная армия, 11-я воздушно-десантная дивизия (существовала в 1943-1958 годах, возрождена в 2022 году), 3-е авиакрыло ВВС США, 381-я разведывательная эскадрилья ВВС США, а также 76-е авиакрыло ВВС Национальной гвардии Аляски. Авиабаза управляется 673-м авиационным крылом базовой поддержки.

Помимо авиационных подразделений, база обслуживает сухопутные части. Кроме того, она является местом пребывания штаба Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в регионе Аляски, отвечающего за противовоздушную и противоракетную оборону, и Аляскинского командования ВС США (структурное подразделение Северного командования), ответственного за проведение боевых операций на Аляске и в прилегающих районах. На территории базы функционируют учебные и аналитические центры. Управление воздушным движением обеспечивает контрольный центр Anchorage ARTCC.

В структуре базы - инженерные, логистические и медицинские подразделения. Общая стоимость инфраструктуры оценивается более чем в $12 млрд. В настоящее время там ведется строительство по удлинению взлетно-посадочной полосы. Проект, стоимость которого оценивается в $360 млн, планируют завершить к 2026 году.

Согласно сайту базы, на ней проходят службу более 5,5 тыс. военнослужащих и гражданского персонала.

В 1971 году на авиабазе Эльмендорф президент Ричард Никсон встречал императора Японии Хирохито. Это была короткая встреча - император, направлявшийся в Европу, находился на Аляске 110 мин (его самолет дозаправлялся в Анкоридже). Тем не менее это было знаменательное событие, так как это был первый случай, когда японский император покинул свою страну.