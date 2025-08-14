На Аляске 15 августа 2025 года состоится встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 августа 2025 года состоится встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она пройдет в США, на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж на Аляске. Это будет первая поездка Владимира Путина в США с 2015 года. Всего он приезжал в эту страну семь раз и каждый раз встречался с главами Белого дома.

ТАСС подготовил материал об отношениях между Россией и США на современном этапе.

Отношения в 1990-е и 2000-е годы

США признали Российскую Федерацию правопреемницей СССР 25 декабря 1991 года. В 1990-е годы, когда у власти в США находились администрации Джорджа Буша (старшего) и Билла Клинтона, а пост президента РФ занимал Борис Ельцин, между Россией и США было заключено порядка 100 соглашений. При этом произошло снижение числа договоренностей по военно-политическим проблемам и увеличилось количество соглашений по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, были расширены деловые и культурные контакты, США оказывали России экономическую помощь.

Президент США Джордж Буш и президент России Борис Ельцин, 1993 год © Александр Сенцов, Александр Чумичев/ ТАСС

К началу 2000-х годов в отношениях двух стран наметился кризис. Взгляды сторон не совпадали по целому ряду вопросов, в частности таких, как расширение НАТО, военная операция США и НАТО в отношении Югославии, правомерность концепции "гуманитарной интервенции", судьба Договора об ограничении ПРО (подписан в 1972 году, утратил силу в 2002 году). Несмотря на разногласия по ряду вопросов, в мае 2002 года Россия и США подписали Совместную декларацию о новых стратегических отношениях, содержание которой охватывало максимально широкий спектр направлений сотрудничества.

Президент России Владимир Путин и президент США Джордж Буш во время встречи в Кремле, 2002 год © Алексей Панов/ ТАСС

Однако в 2004 году двусторонние отношения резко обострились на фоне событий на Украине ("оранжевая революция"), а в 2008 году - из-за негативной оценки Вашингтоном действий России в грузино-южноосетинском конфликте. Среди других проблемных вопросов тех лет - укрепление сотрудничества РФ и Ирана, ситуация на Ближнем Востоке, а также развертывание в Европе американской системы противоракетной обороны.

Отношения в 2010-х годах

Пришедшая в Белый дом в 2009 году администрация демократа Барака Обамы (2009-2017) предложила российской стороне "перезагрузить" отношения между двумя странами. Это дало возможность договориться по новому Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, 2010 год), о сотрудничестве в сфере мирного атома (соглашение 2011 года) и о присоединении России к Всемирной торговой организации (2012).

Президент США Барак Обама и президент России Дмитрий Медведев во время подписания договора по СНВ, 2010 год © Дмитрий Астахов/ ТАСС

Однако затем началось новое охлаждение отношений. В США был принят "закон Магнитского", предусматривающий визовые санкции в отношении лиц, по мнению США, ответственных за нарушение прав человека, зашли в тупик переговоры по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений и противоракетной обороны.

Резкий спад в отношениях начался в 2014 году - США квалифицировали вхождение Крыма в состав России как "аннексию" и поддержали неконституционную смену власти на Украине. На этом фоне администрация Барака Обамы свернула контакты с Россией в сфере торговли и по военной линии, прервала сотрудничество по вопросам использования атомной энергии, ввела многоуровневую систему санкций в отношении ряда российских физических и юридических лиц. Затем последовало обвинение России во вмешательстве в американские выборы 2016 года, из США были высланы 35 российских дипломатов (на тот момент самая массовая высылка дипломатов в истории двусторонних отношений), были конфискованы некоторые объекты дипломатической собственности РФ.

В период первого президентства республиканца Дональда Трампа (2017-2021) санкционное давление на Россию было продолжено. В 2017 году в США был принят Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), который ужесточил рестрикции против РФ. В декабре 2019 года США потребовали от иностранных компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" (по дну Балтийского моря) и "Турецкий поток" (по дну Черного моря), прекратить работу над проектами, в январе 2021 года санкции в отношении газопроводов были расширены. Кроме того, продолжалось "дипломатическое противостояние" - США закрыли торговое представительство РФ в Вашингтоне, генеральные консульства в Сан-Франциско и Сиэтле, в ответ было закрыто американское генконсульство в Санкт-Петербурге. На этом фоне Москва предложила Вашингтону привести количество дипломатов, работающих в американских дипмиссиях в России, в соответствие с числом российских сотрудников в США - Россию покинули 755 человек (столь масштабной высылки не было даже в период холодной войны). Кроме того, при Трампе Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД; действовал с 1988 года) и отказался от продления СНВ-3, выставив ряд условий, в том числе привлечение к нему Китая.

Отношения в 2021-2024 годах

Администрация Джо Байдена, пришедшая к власти в январе 2021 года, продлила действие СНВ-3 до 2026 года без предварительных условий, в остальном она продолжила прежнюю политику в отношении РФ. В марте 2021 года разразился скандал, вызванный интервью Байдена каналу ABC, в котором он сделал резкие высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина и заявил, что Россия "заплатит цену за вмешательство в американские выборы". После этого послы обеих стран были отозваны для консультаций. В середине апреля Вашингтон запретил американским финансовым институтам приобретать российские рублевые гособлигации, ограничил кредитование российских госструктур, объявил об очередной высылке российских дипломатов. Затем в течение года под различными предлогами было введено еще десять пакетов санкций. Россия в ответ выслала ряд американских дипломатов, ужесточила правила работы диппредставительств США в РФ и поездок американских дипломатов по территории страны и внесла США в перечень недружественных государств.

На этом фоне по предложению американской стороны 16 июня 2021 года в Женеве была организована встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Никаких совместных документов на ней подписано не было.

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве, 2021 год © Михаил Метцель/ ТАСС

7 декабря 2021 года президенты провели переговоры в формате видеоконференции. В ее ходе Владимир Путин высказал озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса, констатировал отсутствие прогресса в выполнении Украиной Минских договоренностей и поднял вопрос о гарантиях, "исключающих расширение НАТО в восточном направлении".

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проект договора с США о гарантиях безопасности. В нем, в частности, содержалось обязательство сторон воздерживаться от размещения вооруженных сил и вооружений в районах, где оно воспринималось бы другой стороной как угроза национальной безопасности, исключить развертывание ядерного оружия вне национальной территории, не проводить учения, включающие отработку сценариев с применением ядерного оружия, не размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в зонах, позволяющих поражать цели на территории друг друга. Кроме того, американской стороне было предложено отказаться от приема в НАТО государств, ранее входивших в СССР, не создавать военные базы на их территории и не развивать с ними военное сотрудничество. США отвергли эти предложения.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине в феврале 2022 года. США осудили действия России, охарактеризовав их как "агрессию". Администрация Байдена резко нарастила поставки Украине вооружений, а также сформировала блок из нескольких десятков государств для оказания военной помощи Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов.

Начиная с февраля 2022 года, Вашингтон ввел по различным поводам более 140 пакетов санкций, под которые подпали военно-политическое руководство РФ (включая президента Владимира Путина), ключевые промышленные компании, крупнейшие банки, СМИ. Было прекращено авиасообщение с РФ, установлены экспортные ограничения для оборонной, аэрокосмической и судостроительной отраслей, ужесточены санкционные меры в отношении российской судоходной, страховой, логистической и платежной инфраструктуры с целью срыва российского экспорта. Санкции стали применяться также в отношении физических и юридических лиц из третьих стран, которые, по мнению Вашингтона, осуществляют транзакции в интересах РФ. Кроме того, США приостановили действие статуса "постоянных нормальных торговых отношений" для России, что позволяет им устанавливать на американском рынке более высокие пошлины на российские экспортные товары, чем для других партнеров. Американскому Минфину было запрещено участвовать в операциях с обменом находящихся у России специальных прав заимствования (СПЗ, расчетная единица МВФ), что фактически означает запрет России конвертировать СПЗ в доллары.

В декабре 2022 года начал действовать потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, в феврале 2023 года - потолок цен на российские нефтепродукты ($100 и $45 в зависимости от их категории). США ввели запрет на новые инвестиции в экономику РФ, заблокировали выплаты по российскому госдолгу с замороженных счетов в американских банках и выплаты для обслуживания РФ своего внешнего долга, запретили американским гражданам осуществлять транзакции с участием Центробанка РФ, Фонда национального благосостояния и Минфина России. Также были введены рестрикции для противодействия расширению использования за пределами РФ банковской платежной системы "Мир". В качестве ответных мер РФ ввела ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из США и персональные санкции в отношении ряда граждан США (сегодня в российском стоп-листе числятся 2 170 человек).

В 2023 году Россия приостановила участие в Договоре СНВ-3, при этом президент РФ Владимир Путин отметил, что этот шаг не означает полного выхода из соглашения, и, что Россия будет соблюдать предусмотренные договором количественные ограничения. Москва и Вашингтон как и прежде продолжают обмен уведомлениями в соответствии с СНВ-3.

Оборот торговли двух стран при администрации Байдена сократился в 10 раз - с $36 млрд в 2021 году до $3,5 млрд в 2024 году - это минимальный показатель с 1992 года, когда товарооборот составлял $2,6 млрд (здесь и далее данные статистического ведомства США - Бюро переписи населения). Объем экспорта американских товаров в Россию в 2024 году составил $526,1 млн ($6,4 млрд в 2021 году), объем импорта российских товаров в США сократился до $3,007 млрд (с $29,64 млрд в 2021 году). Вашингтон ввел запрет на импорт из России нефти и других энергоносителей, а также алюминия, меди и никеля, авиастроительная корпорация Boeing объявила о прекращении закупок у РФ титана (Boeing получал из РФ около трети необходимого количества титана). Москва прекратила поставки ракетных двигателей в США и отказалась от технического обслуживания оставшихся у американской стороны неиспользованных изделий, а также ограничила экспорт обогащенного урана в США.

Ситуация в 2025 году

К началу второго президентского срока Дональда Трампа (начался в январе 2025 года) было очевидно, что американо-российские отношения находятся в наихудшем состоянии со времен окончания холодной войны. Помимо отсутствия политических контактов между Москвой и Вашингтоном на высшем уровне, к минимуму были сведены контакты по линии внешнеполитических ведомств, трудности в связи с нехваткой дипломатов сильно повлияли на работу посольств и консульств.

Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости пересмотреть политику предыдущей администрации в области отношений с Россией и активизировать дипломатическую работу по урегулированию конфликта на Украине. 12 февраля 2025 года состоялся телефонный разговор президентов РФ и США, что стало первым прямым обменом мнениями между лидерами двух стран после начала СВО на Украине. 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла первая с 2022 года полноценная встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран. Всего в 2025 году между представителями РФ и США на различных уровнях состоялось более 25 контактов, из них - шесть телефонных разговоров президентов, а также две очные встречи и восемь телефонных бесед глав внешнеполитических ведомств.

Основной темой переговоров стало украинское урегулирование. 14 июля Дональд Трамп объявил о намерении ввести санкции против РФ и стран, покупающих российские энергоресурсы, если в течение 50 дней (позже срок был сокращен до 10 дней, истек 8 августа) не будет достигнуто перемирие на Украине. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал ультиматум Трампа "шагом к войне" между Россией и США. В перепалку с ним вступил известный своей русофобской позицией американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), а затем и президент Трамп. На этом фоне президент США отдал приказ передислоцировать две атомные подлодки "в надлежащие регионы". 4 августа МИД РФ заявил, что Россия отказывается от одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, объявленного в 2019 году после прекращения действия ДРСМД.