Там 15 августа состоится встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 августа 2025 года состоится встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она пройдет в США, на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж на Аляске. Это будет первая поездка Владимира Путина в США с 2015 года. Всего он приезжал в эту страну семь раз и каждый раз встречался с главами Белого дома. Российско-американский саммит впервые пройдет на территории Аляски. Владимир Путин станет первым руководителем нашей страны, посетившим эту бывшую российскую территорию.

Аляска

Аляска - территория на северо-западе Американского континента, занимающая одноименный полуостров и прилегающие острова. Омывается Северным Ледовитым и Тихим океанами, от Чукотского полуострова (Россия) отделена Беринговым проливом, на востоке граничит с Канадой. На Тихоокеанском побережье климат умеренно морской, относительно мягкий, в остальных районах - арктический, с суровыми зимами.

Русская Америка

Аляска была открыта в 1732 году русскими исследователями Михаилом Гвоздевым и Иваном Федоровым в ходе экспедиции на боте "Святой Гавриил". Более подробно полуостров был изучен в 1741 году 2-й Камчатской экспедицией Витуса Беринга и Алексея Чирикова. После нее на русских географических картах появилось название "Аляска", оно имеет алеутское происхождение и обозначает "большая земля" или "материк", а буквально - "то, обо что бьется море".

В 1784 году на остров Кадьяк у южного побережья Аляски прибыла экспедиция иркутского купца Григория Шелихова, которая основала первое поселение Русской Америки - Гавань Трех Святителей. В 1781 году русскими купцами была образована Северо-восточная американская компания, в зависимость от которой попали проживавшие там народы, занимавшиеся пушным и зверобойным морским промыслом. В 1799 году на ее базе была создана Российская-американская компания (РАК), получившая монопольное право на промыслы, торговлю и разработку полезных ископаемых на Аляске, а также на Курильских и Алеутских островах. Кроме того, ей принадлежало право открытия и присоединения к России новых территорий в северной части Тихого океана - в 1825-1860 годах служащие РАК обследовали и картографировали территорию полуострова. На островах и материковом побережье было создано порядка 20 поселений. Основным занятием местного населения был пушной промысел, но наряду с ним существовали судостроительные артели, предприятия по добыче угля, развивались ремесла.

К середине XIX века население Аляски составляло порядка 50 тыс., в их числе примерно 40 тыс. представителей коренных народов (эскимосы, алеуты, индейцы), около 1 тыс. русских поселенцев и 2-3 тыс. креолов (потомки от смешанных браков).

Административным центром русских владений в Северной Америке стал город Новоархангельск, основанный в 1799 году (ныне Ситка). Общая территория Русской Америки - около 1,5 млн кв. км. Ее границы были закреплены договорами с США (1824) и Британской империей (1825; Аляска граничила с территорией Канады, входившей тогда в сферу влияния Британии).

Продажа Аляски

Отдаленность Русской Америки от Центральной России, неоправданно высокие финансовые расходы на содержание этой территории и находившихся на ней торговых компаний, а также отсутствие у Российской империи военных и экономических средств для защиты этих территорий от притязаний США стали причиной, по которой правительство Александра II приняло решение продать Аляску.

Договор о продаже 30 марта 1867 года подписали российский посол в Вашингтоне Эдуард Стекль и госсекретарь США Уильям Сьюард. Официальная церемония передачи Аляски в собственность Соединенных Штатов Америки состоялась в Новоархангельске 18 октября 1867 года.

Российское правительство уступило территорию Аляски за 11 млн рублей ($7,2 млн; $153,5 млн в 2025 году). К США перешли весь полуостров Аляска, Александровский и Кадьякский архипелаги, острова Алеутской гряды, а также несколько островов в Беринговом море. Согласно документу, Россия безвозмездно передала США имущество РАК и вывела с Аляски свои войска. Коренное население перешло под юрисдикцию Соединенных Штатов, русские получили возможность покинуть территорию в течение трех лет.

Договор был негативно встречен как в США, так и в России. Госсекретарь США Уильям Сьюард подвергался резкой критике, Аляску называли его "причудой и глупостью". В России критика решения о продаже Аляски особенно остро зазвучала, когда на этой территории нашли сначала золото, а затем нефть и газ.