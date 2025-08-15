Финал XXV всероссийского смотра пройдет 15 августа 2025 года в Москве в Театральном центре "На Плющихе"

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 августа 2025 года в Москве в Театральном центре "На Плющихе" состоится финал XXV всероссийского конкурса красоты "Миссис Россия".

ТАСС подготовил материал об этом мероприятии и других крупных конкурсах красоты, которые проводятся в РФ.

"Миссис Россия"

"Миссис Россия" - ежегодный российский национальный конкурс красоты. В отличие от конкурсов "Мисс Россия", "Мисс мира" и других, проводится среди замужних женщин, имеющих детей. Одной из главных задач конкурса является повышение престижа материнства.

Организатором конкурса является благотворительный фонд "Планета женщин" (руководитель - Алла Маркина) при поддержке фонда Росконгресс.

Свою историю конкурс "Миссис Россия" ведет с состоявшегося 4 апреля 1998 года в московском киноконцертном зале "Октябрь" конкурса "Миссис Москва". Его победительницей стала 28-летняя москвичка Галина Русакова, мать двух дочерей. Конкурс тогда был отборочным этапом на международный смотр "Миссис Вселенная".

В 2000 году в Сочи впервые состоялся смотр красоты "Миссис Россия" (обладательницей титула стала 26-летняя жительница Волгограда Оксана Мажулис). В 2000-2002 годах "Миссис Россия" проходил в Сочи, с 2003 года конкурс традиционно проводится в Москве (исключением стал 2005 год, когда смотр не проходил).

Всего с 2000 года обладательницами звания "Миссис Россия" стали 27 женщин (в 2019, 2021 и 2023 годах у конкурса было по две победительницы) из 18 регионов РФ. На момент победы им было от 25 до 40 лет.

Обладательница титула "Миссис Россия - 2010", Алиса Крылова, после этого стала участницей международного конкурса "Миссис Земной шар" (Mrs Globe) в США и выиграла его. Также среди знаменитых обладательниц звания - певица и телеведущая Анжелика Агурбаш ("Миссис Россия - 2002").

Победительницей конкурса в 2024 году стала 40-летняя Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга, мать троих детей.

История других отечественных смотров красоты

Старейшим из российских конкурсов красоты считается "Мисс Россия". Свою историю он ведет от конкурса красоты, ежегодно проводившегося в 1926-1939 годах в Париже русским эмигрантским журналом "Иллюстрированная Россия". До 1928 года победительница получала титул "Королевы русской колонии Парижа", позднее - "Мисс Россия". К участию в конкурсе допускались "русские женщины в возрасте от 16 до 25 лет, незамужние, достойного поведения, проживающие в любых европейских странах".

В июне 1988 году в Москве прошел первый официальный местный конкурс красоты - "Московская красавица", титул завоевала 16-летняя Маша Калинина (впоследствии она заключила контракт c немецким журналом Burda Moden и затем эмигрировала в США).

19-21 мая 1989 года в Москве состоялся первый Всесоюзный конкурс красоты. Звание "Мисс СССР" получила 17-летняя московская школьница Юлия Суханова. Всесоюзный конкурс также проводился в 1990 и 1991 годах.

С 1993 года проводится национальный конкурс красоты "Мисс Россия" (с 2016 года он проходит при поддержке Министерства культуры РФ). Среди его требований к участницам - возраст от 17 до 23 лет, рост от 173 см, отсутствие детей и брака. В октябре 2024 года обладательницей титула стала жительница Чувашии Валентина Алексеева.

Существуют также другие конкурсы, имеющие различный регламент, требования к участницам и так далее. Среди них "Краса России", "Мисс Россия Вселенная" и другие.

С 2011 года параллельно с "Миссис Россия" проводится конкурс "Миссис Россия International" (в рамках международного конкурса Mrs. International), а с 2016 года - "Миссис Россия Мира", который входит в систему смотра "Миссис Мира".