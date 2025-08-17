В результате ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области пострадали 135 человек

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 августа 2025 года число пострадавших в результате ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области выросло со 130 до 135, из них 32 человека госпитализированы. Погибшими числятся 11 человек. 18 августа в регионе объявлен однодневный траур.

ТАСС подготовил хронологию случаев взрывов на российских промышленных предприятиях, в результате которых погибли пять и более человек.

В хронологию не входят случаи ЧП, приведшие к гибели людей на добывающих производствах, в том числе шахтах.

31 августа 2018 года на оборонном заводе им. Свердлова в городе Дзержинске (Нижегородская область) произошел взрыв, в результате которого погибли в общей сложности пять человек (двое из них были обнаружены при разборе завалов 3 сентября). Еще шестеро работников предприятия пострадали. Площадь возникшего после взрыва пожара составляла 100 кв. м. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что причиной взрыва аммонала в одном из цехов завода могло стать нарушение технологического процесса.

31 января 2020 года в городе Мценске (Орловская область) на ООО "Завод профессионального оборудования" в строящемся производственном помещении произошел хлопок скопившихся паров лакокрасочных материалов. В результате пять рабочих (двое граждан Турции и трое россиян) погибли, еще трое пострадали.

22 октября 2021 года в поселке Лесное (Шиловский район Рязанской области) произошел пожар в цехе ООО "Разряд", которое производит взрывчатку. По данным опергруппы региона, в результате 17 человек погибли. В экстренных службах сообщали, что пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха.

20 июня 2023 года на Тамбовском пороховом заводе (город Котовск, Тамбовская область), по данным МЧС, произошел хлопок с последующим возгоранием. Площадь пожара составила 1 кв. м. В результате 5 человек погибли, еще 14 пострадали. Глава Тамбовской области Максим Егоров исключил версию теракта и заявил, что причиной пожара стал человеческий фактор. После ЧП предприятие продолжило работу в штатном режиме.

7 июля 2023 года в городе Чапаевске (Самарская область) на заводе "Промсинтез", производящем взрывчатые вещества, в результате взрыва погибли шесть человек, еще двое получили травмы. ЧП произошло во время проведения ремонтных работ, в момент демонтажа технического трубопровода.