Как Россия вводила ответные санкции против граждан Великобритании

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 августа 2025 года Россия в ответ на санкции и конфронтационный курс Великобритании запретила въезд в страну 21 лицу, среди которых представители СМИ, неправительственных организаций (НПО), консалтинговых структур и экспертного сообщества.

Статистика

С 2022 года и до настоящего времени Москва 17 раз объявляла об ответных санкциях против граждан Великобритании: 6 раз в 2022 году, 4 раза в 2023 году, 6 раз в 2024 году и 1 раз в 2025 году. Больше всего их было введено 27 апреля 2022 года, когда под ограничительные меры подпали 287 членов Палаты общин британского парламента. Среди тех, кто внесен в российский стоп-лист, бывшие премьеры Великобритании Борис Джонсон, Тереза Мэй, Риши Сунак, члены кабинета министров, включая глав МИД и министерства обороны, члены парламента, представители руководства ВС Великобритании и другие лица.

Ответные меры РФ в 2022 году

16 апреля 2022 года Россия в ответ на санкции Великобритании запретила въезд на свою территорию 13 ключевым членам правительства королевства, включая действовавшего на тот момент премьер-министра Бориса Джонсона, заместителя премьер-министра, министра юстиции Доминика Рааба, глав МИД и Минобороны Элизабет Трасс и Бена Уоллеса и бывшего премьера Терезу Мэй. В список также вошли глава МВД Прити Пател, министр финансов (впоследствии - премьер) Риши Сунак, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман и др.

27 апреля 2022 года МИД России сообщил о введении персональных ограничений в отношении 287 членов Палаты общин в ответ на британские санкции в отношении депутатов Госдумы РФ. В перечень лиц, вошедших в российский ответный список, был включен в том числе спикер нижней палаты британского парламента Линдси Харви Хойл. В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что указанные лица принимали активное участие в принятии антироссийских санкций, а также способствовали "нагнетанию русофобской истерии в Великобритании".

24 мая 2022 года Москва на основе взаимности ввела персональные ограничения в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента и закрыла им въезд в Россию. В заявлении российского МИД подчеркивалось, что указанные лица "внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, <...> использовали свой авторитет для нагнетания антироссийской истерии в Великобритании, потворствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов".

14 июня 2022 года Москва в связи с антироссийскими действиями Лондона запретила въезд в РФ 29 представителям крупнейших британских СМИ и 20 лицам, связанным с оборонным комплексом, в т.ч. командованию ВС, представителям ВПК и оборонного лобби Великобритании. В список были включены заместитель министра обороны Джереми Марк Куин, парламентский заместитель по вопросам обороны Лео Докерти, командующий ВМС Бенджамин Джон Ки, командующий ВВС Майкл Вигстон, замначальника стратегического командования ВС Великобритании Роберт Эндрю Мавоган.

1 августа 2022 года Россия расширила санкционный стоп-лист граждан Великобритании, включив в него 39 политиков, бизнесменов и журналистов. В их число вошли экс-премьер страны Дэвид Кэмерон, пресс-секретарь МИД Великобритании Хелен Бауэр-Истон, члены кабинета министров Шотландии, сотрудники газет Times, Guardian, Daily Telegraph, корпорации BBC и др. В заявлении МИД РФ сообщалось, что ответные меры предприняты в отношении лиц, "которые способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию [России] и ее международную изоляцию".

14 сентября 2022 года Россия внесла в стоп-лист 30 граждан Великобритании - руководителей структур, "продвигающих антироссийскую повестку", и представителей оборонного лобби. Поименный перечень тех, кто подпал под ответные российские санкции, не публиковался. В заявлении МИД РФ уточнялось, что в список вошли в том числе гендиректор ассоциации Public Relations and Communications Association Фрэнсис Ингхэм и соучредитель PR Network Никола Регаццони, которые лоббируют отказ британских компаний от сотрудничества с российскими структурами и "режиссируют резонансные русофобские сюжеты". Кроме того, в список был внесен эксперт по химической и биологической защите Xэмиш де Бреттон-Гордон, "известный своими провокационными "экспертными оценками" <...> о якобы готовности России применить химическое оружие на территории Великобритании, а также против мирного населения на Украине".

Ответные меры РФ в 2023 году

12 января 2023 года МИД РФ сообщил, что Россия дополнительно включила в стоп-лист 36 представителей Великобритании, в числе которых ряд членов кабмина страны, представители силовых ведомств и журналисты. Ответные меры были предприняты "в связи с антироссийским курсом правительства Великобритании, которое продолжает активно применять механизм персональных санкций и ведет интенсивную пропагандистскую кампанию с целью дискредитации России". Список не публиковался. 14 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в него включены глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден, министр без портфеля Надим Захави, начальник Генштаба Патрик Сандерс, представители руководства стратегического командования британских ВС и Национального центра кибербезопасности.

17 марта 2023 года Россия внесла в санкционный список 23 гражданина Великобритании. Согласно заявлению МИД РФ, в список включены "представители вооруженных сил, пропагандистских структур, судейского корпуса и пенитенциарной системы" Великобритании. Среди них британские офицеры, причастные к подготовке украинских военных на территории Соединенного Королевства для ведения боевых действий против российской армии. Кроме того, в стоп-лист внесены руководители корпорации Zinc Network, которая "ведет работу по дискредитации иностранных журналистов, выступающих с отличной от общепринятой на Западе точки зрения в отношении событий на Украине, оказывает поддержку СМИ, признанным иноагентами на территории России, фабрикует антироссийские материалы". В их числе главный исполнительный директор Роберт Эллиотт, исполнительный директор Скотт Браун, исполнительный директор по вопросам исследований и стратегии Луис Брук. Помимо этого, ограничения введены в отношении ряда судей и должностных лиц пенитенциарной системы Великобритании, включая руководство тюрьмы строгого режима "Белмарш" в Лондоне, "которая известна неоднократными случаями нарушений права человека". Поименный список не опубликован.

18 августа 2023 года Россия в качестве ответной меры внесла в стоп-лист фамилии 54 британских граждан. МИД РФ сообщил, что решение принято "в ответ на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм односторонних санкций". В список включены "представители политического истеблишмента, силовых структур, профессионального юридического сообщества и журналистского корпуса Великобритании". Среди них министр по делам культуры, СМИ и спорта Люси Фрейзер, заместитель министра обороны Аннабель Голди, прокурор МУС Карим Хан, причастный к выдаче ордера на арест руководства РФ, а также руководители частной военно-разведывательной компании Prevail Partners, представители BBC, Guardian Media Group, газеты Daily Telegraph.

27 сентября 2023 года Россия ввела персональные ограничения против 23 граждан Великобритании из числа представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества. По сообщению МИД РФ, в список вошли начальник штаба обороны ВС Энтони Радакин, председатель объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании Мадлен Алессандри, а также глава совета директоров оборонной компании BAE Systems Крессид Хогг. Кроме того, персональные ограничения были введены против сотрудников трех британских политологических центров, вовлеченных в сбор и анализ информации для борьбы с Россией: Королевского объединенного института оборонных исследований, фонда Генри Джексона и аналитического института "Сивитас".

Ответные меры РФ в 2024 году

12 февраля 2024 года Россия ввела ответные санкции против 18 граждан Великобритании. Как сообщил МИД РФ, в список вошли представители военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества королевства. Санкции введены в отношении командующего подводными силами Саймона Асквита, руководителя национальных киберсил Тимоти Дэвида Нил-Хоупса, спецпредставителя британского премьера по Западным Балканам Стюарта Пича, а также замминистра обороны Джеймса Картлиджа. Кроме того, в расширенный санкционный список вошли ряд британских парламентариев, среди которых заместитель начальника Штаба обороны ВС Великобритании Чарльз Роланд Винсент Уолкер, заместитель советника премьер-министра по нацбезопасности Сара Макинтош, члены Палаты лордов парламента Дэниэл Джон Хэннан, Майкл Энтони Эшкрофт и Рэй Эдвард Хэрри Коллинз.

10 апреля 2024 года РФ внесла в ответный черный список представителей органов власти, IT-сферы и рынка юридических услуг Великобритании. Ответные санкции введены в отношении 22 человек. Как заявил российский МИД, в список в том числе вошли "сотрудники британских компаний, в частности, Micro Focus, предоставляющих украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты", а также подданные Великобритании, причастные к попыткам навязать экономоператорам государств Центральной Азии соблюдение санкций Запада.

3 июня 2024 года Россия ввела санкции в отношении ряда политиков, журналистов и экспертов Великобритании, ответственных за антироссийскую деятельность. В заявлении МИД РФ говорилось, что меры предприняты в ответ на враждебные действия британской стороны. В список попали "местные политики, ответственные за формулирование и реализацию антироссийского курса Лондона, уличенные во лжи и русофобии журналисты, а также эксперты, освещающие в негативном и не соответствующем действительности ключе важные общественно-политические события" в России. Поименный список тех, кто попал в стоп-лист, не публиковался.

23 июля 2024 года Москва в качестве ответной меры закрыла въезд в страну 15 гражданам Великобритании. Как заявил МИД РФ, в список вошли "представители британских частных компаний в области безопасности, вовлеченных в подготовку украинских военнослужащих, руководители предприятий ВПК, поставляющих продукцию или оказывающих услуги киевскому режиму, эксперты и публицисты, выступающие с антироссийских позиций по оборонной проблематике и теме СВО в СМИ". В их числе члены органов управления компаний Paradigm Security Solutions Limited, BAE Systems PLC, AMS Integrated Solutions Limited, Pearson Engineering Limited.

19 августа 2024 года Россия внесла в ответный санкционный список представителей девяти аналитических центров и консалтинговых агентств Великобритании, проводящих антироссийскую политику. Как [1] российский МИД, Лондон активно применяет механизм санкционных ограничений и ведет информационно-пропагандистскую кампанию против России. Заметную роль в этом играет ряд действующих в Великобритании аналитических центров, консалтинговых агентств и иных структур аналогичного профиля, которые через СМИ и интернет распространяют дезинформацию, дискредитирующую российское государство. В стоп-лист внесены 32 фамилии представителей Forward Strategy Limited, Institute for Statecraft, Media Diversity Institute, Open Knowledge Foundation, Privacy International и др.

26 ноября 2024 года Москва в качестве ответной меры на враждебные действия Лондона ввела санкции против 30 британских граждан. В заявлении МИД РФ сказано, что в российский стоп-лист внесен "ряд проявивших себя на антироссийской ниве представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Великобритании". Под российские контрсанкции подпали в том числе члены правительства Великобритании (вице-премьер Анджела Рейнер, министр внутренних дел Иветт Купер, министр юстиции Шабана Махмуд, министр финансов Рэйчел Джейн Ривз и др.), лидеры Палаты общин и Палаты лордов парламента Люси Мария Пауэлл и Анджела Эванс Смит.

Ответные меры РФ в 2025 году

23 апреля 2025 года Москва в связи с антироссийским курсом Лондона внесла 21 британского парламентария в стоп-лист для въезда в Россию. МИД РФ заявил, что решение принято "в ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве". При этом в дипведомстве подчеркнули, что русофобия и стремление разрушить российскую государственность остаются неотъемлемыми элементами британской внешней политики.