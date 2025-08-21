Израиль 21 августа 2025 года начал операцию по захвату города Газа с целью "искоренения оплотов радикального движения ХАМАС"

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 августа 2025 года Израиль начал операцию по захвату административного центра сектора Газа - города Газа - с целью "искоренения оплотов радикального движения ХАМАС".

О секторе Газа

Сектор Газа - территория на восточном побережье Средиземного моря площадью 363 кв. км. В соответствии с Планом ООН от 1947 года по разделу Палестины на арабскую и еврейскую части она (наряду с Западным берегом реки Иордан) должна была войти в состав Палестинского арабского государства. Но в результате войны, начавшейся сразу после образования Израиля в 1948 году, сектор Газа был оккупирован Египтом, а в 1967 году в ходе Шестидневной войны - Израилем.

В 1993-1995 годах израильтяне и палестинцы заключили ряд соглашений (известны как соглашения Осло), в соответствии с которыми на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа вводилось самоуправление - была учреждена Палестинская национальная администрация. В 2005 году в рамках плана "одностороннего размежевания" премьер-министра Израиля Ариэля Шарона с территории сектора Газа (и некоторых районов Западного берега) были эвакуированы еврейские поселения и выведена израильская армия. После их ухода в Газе укрепилась власть радикальной исламистской палестинской организации ХАМАС (Исламское движение сопротивления, основано в 1987 году; признается террористической в Израиле, США и других западных странах), которая не признала соглашения Осло 1993-1995 годов по урегулированию израильско-палестинского конфликта и декларировала своей целью уничтожение Израиля. Боевики ХАМАС, а также базировавшегося в Газе "Исламского джихада", продолжили обстрел территории Израиля и нападения на посты израильской армии.

Операции Израиля против ХАМАС в 2006-2023 годах

С целью ликвидации боевиков и инфраструктуры ХАМАС и его союзников Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела в Газе ряд военных операций в 2006, 2008, 2009, 2012, 2014, 2021 и 2023 годов. Крупнейшей из них до недавнего времени была операция "Литой свинец". Она продолжалась с 27 декабря 2008 по 18 января 2009 года. Военные действия вели три регулярные израильские бригады численностью 6-8 тыс. человек и более 10 тыс. резервистов, израильской армии противостояли 15 тыс. боевиков ХАМАС. Операция началась с нанесения воздушных ударов по объектам палестинских боевиков, затем была проведена ее сухопутная фаза. По данным ООН, за три недели боевых действий в секторе Газа были убиты около 1,4 тыс. палестинцев, из которых более половины являлись мирными жителями, около 100 тыс. палестинцев остались без крова. С израильской стороны погибли 10 солдат и три мирных жителя, около 120 получили ранения. Проведение операции обошлось израильской казне в $1-1,5 млрд. В ее ходе, как и в рамках других военных операций в Газе, Израилю не удалось достичь полного прекращения ракетных обстрелов со стороны палестинских боевиков, хотя их интенсивность значительно снизилась.

Операция "Железные мечи" (с 2023 года)

7 октября 2023 года палестинские боевики, обвинив израильтян в "неоднократных вторжениях" в одну из главных святынь ислама - мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, осуществили масштабную ракетную атаку на израильские города и вошли на территорию страны из сектора Газа. В тот день были убиты и взяты в заложники сотни израильтян В ответ израильская армия начала операцию "Железные мечи". 8 октября правительство Израиля впервые после арабо-израильского конфликта 1973 года объявило о переходе страны "в состояние войны". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал целью операции уничтожение ХАМАС. Восстановив контроль над своей территорией, 27 октября 2023 года армия Израиля приступила к полномасштабной наземной операции в Газе.

Ситуация находилась в центре внимания Совета Безопасности ООН. Он провел восемь голосований по проектам резолюции, касающейся этого конфликта. Два из них не набрали необходимого числа голосов, четыре раза применялось вето, три из них - Соединенными Штатами. Таким образом, СБ ООН смог принять только две резолюции, они посвящены оказанию гуманитарной помощи населению анклава. В связи с этим РФ и еще ряд стран инициировали возобновление 10-й чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН, на обсуждение которой выносятся вопросы, касающиеся действий Израиля на оккупированной палестинской территории (впервые была созвана в 1997 году). На ней была принята резолюция с призывом к немедленному перемирию, требованием освобождения заложников и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи. Она была отвергнута правительством Израиля.

В начале января 2024 года израильские военные заявили, что завершили демонтаж военных структур ХАМАС в северной части сектора и сосредоточились на их ликвидации в центральной и южной частях сектора Газа. К июню 2024 года израильская армия взяла под контроль территорию, отделяющую Газу от Египта, вывела из строя часть военной инфраструктуры ХАМАС и ликвидировала ряд руководителей этого движения (в том числе его лидера Исмаила Ханию).

15 января 2025 года ХАМАС и Израиль достигли соглашения о прекращении огня (при посредничестве США, Катара и Египта) и определили этапы его реализации, предусматривавшие обмен заложниками и телами погибших, эвакуацию больных и раненых палестинцев, вывод израильских войск, а также меры по восстановлению анклава. В развитие этих договоренностей состоялся обмен израильских заложников на палестинцев из израильских тюрем, из Газы была выведена часть израильских войск. Но вскоре Израиль потребовал пересмотра ряда условий соглашения, ХАМАС настаивал на полном выводе израильских войск. 18 марта 2025 года ЦАХАЛ возобновил военные действия, обвинив ХАМАС в незаитересованности в мирном урегулировании, и отказе освободить оставшихся заложников. В результате серии авиаударов, нанесенных тогда израильскими ВВС по крупнейшим населенным пунктам анклава, погибли 205 палестинцев. 16 мая силы Израиля начали новую фазу военной операции - "Колесницы Гидеона" (названа в честь библейского героя), результатом которой стало установление контроля над большей частью сектора Газа.

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, с момента возобновления боевых действий армия Израиля "атаковала на территории анклава 10 тыс. целей, уничтожила 2 тыс. вооруженных радикалов и установила контроль над тремя четвертями его территории". Всего с начала операции "Железные мечи" в октябре 2023 года, по израильской оценке, были убиты 20 тыс. палестинских боевиков. По данным Минздрава Газы, не разделяющего комбатантов и гражданских лиц, с октября 2023 года погибли порядка 60 тыс. палестинцев. Израиль потерял более 1,8 тыс. своих граждан, в числе которых около 1 тыс. военных.

Новая фаза операции

18 августа ХАМАС дал согласие на новый план прекращения огня, предложенный Египтом и Катаром. Тем не менее 21 августа израильская армия начала следующую фазу военной операции, получившую название "Колесницы Гидеона - 2". Ее целью заявлен захват фактической столицы сектора города. Для наступления на город Минобороны Израиля планирует призвать около 60 тыс. военнослужащих, находящихся в резерве. План по взятию города и расширению операции в палестинском анклаве был предложен премьер-министром Биньямином Нетаньяху и одобрен военно-политическим кабинетом Израиля. По замыслу властей, операция должна стать финальным этапом разгрома ХАМАС и союзных ей сил.

В связи с началом новой фазы военной операции ХАМАС призвал посредников - США, Катар и Египет - оказать давление на израильское руководство, чтобы заставить его прекратить войну, направленную "на истребление палестинского народа".

Ситуация в Газе

Еще в октябре 2024 года глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что сектор Газа превратился "в пустыню, непригодную для жизни". Согласно данным Международной организации труда, только с октября 2023 года по октябрь 2024 года ВВП сектора Газы сократился на 84,7%, а уровень безработицы достиг 79,7% (для сравнения - на Западном берегу ВВП в этот период снизился на 21,7%, безработица составляла 34,9%). По данным администрации сектора Газа на май 2025 года, ущерб, причиненный анклаву в результате военных действий с октября 2023 года, оценивается в $62 млрд. В секторе уничтожено порядка 88% строений - полностью разрушены около 210 тыс. жилых домов, 149 образовательных учреждений, 46 спортивных объектов, 227 административных зданий, 828 мечетей, 19 кладбищ. Обстрелам подверглись 206 объектов, представляющих историческую ценность. Существенный ущерб был причинен водопроводным и канализационным сетям, электроподстанциям, дорогам.

Спецкомитет ООН по расследованию затрагивающих права человека действий Израиля в отношении палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях (учрежден в 1968 году) в докладе от ноября 2024 года отметил, что действия израильских властей с начала обострения конфликта с Палестиной "могут характеризоваться как геноцид".