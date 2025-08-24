Российская альпинистка Наталья Наговицина с 12 августа находится на пике Победы на высоте около 7200 м, спасатели смогут добраться до ее местонахождения только в 2026 году

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 августа 2025 года стало известно, что транспортировать российскую альпинистку Наталью Наговицину с пика Победы (7 439 м, горы Тянь-Шаня, Иссык-Кульская область Киргизии) невозможно. Наговицына не может передвигаться из-за сломанной ноги и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. На несколько сотен метров ниже находится тело итальянского альпиниста, который был в группе с Наговициной и подходил к ней после того, как она получила травму.

ТАСС подготовил хронологию случаев гибели российских альпинистов за рубежом за последние годы.

7 мая 2022 года в Непале при восхождении на гору Эверест (Джомолунгма, 8 848 м) погиб российский альпинист Павел Кострикин. Смерть 55-летнего мужчины произошла в лагере на высоте 5 360 м.

14 августа 2022 года в Киргизии при спуске с горного пика Учитель (4 045 м, ущелье Ала-Арча Алмединского района Чуйской области) сорвался и погиб российский альпинист 1986 года рождения. Входивший в группу второй россиянин не пострадал.

29 августа 2022 года в Киргизии при восхождении на пик Ленина (7 134 м) погибли россиянин Георгий Веселовский и гражданин Киргизии Вячеслав Шейко. Они умерли от переохлаждения на одном из склонов на высоте 6 100 м над уровнем моря.

20 июля 2023 года в Киргизии при восхождении на пик Победы на связь перестала выходить группа из трех россиян (включая известных альпинистов Дмитрия и Светлану Павленко) и гражданина Литвы. Предположительно, они погибли в результате схода лавины. Тела так и не были обнаружены.

31 августа 2023 года в Пакистане при восхождении на гору Гашербрум IV (7 925 м) погиб россиянин Дмитрий Головченко. На высоте 7 684 м он вместе с палаткой соскользнул в пропасть. Совершавший подъем вместе с ним Сергей Нилов вернулся в базовый лагерь и был эвакуирован военным вертолетом.

14 октября 2023 года в Непале во время восхождения на гору Дхаулагири (8 167 м) сорвалась в пропасть на высоте около 6 680 м российская альпинистка Надежда Оленева. Поднимавшиеся вместе с ней Роман Абилдаев и Расим Кашапов спустились в базовый лагерь и начали готовиться к спасательным работам, однако 15 октября тело альпинистки было обнаружено с вертолета.

16 февраля 2024 года на пике Аксу (Ляйлякский район Баткенской области Киргизии) погиб российский альпинист Евгений Глазунов. Восхождение он начал 12 февраля, однако 16 февраля из-за непогоды развернулся и приступил к спуску, после чего связь с ним пропала. 22 февраля тело альпиниста было обнаружено и снято с горы.

17 августа 2024 года в Пакистане на горе Гашербрум IV под обвал на высоте 6 200 - 6 400 м попала группа российских альпинистов, занимавшихся поиском тела Дмитрия Головченко, погибшего в 2023 году. Три члена группы получили травмы, перестал выходить на связь Сергей Нилов. 22 августа поиски Нилова были прекращены. Остальные члены группы были успешно эвакуированы.

6 октября 2024 года в Непале группа российских альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого вышла на штурм горы Дхаулагири I в Гималаях (8 167 м), после чего связь с ними пропала. 8 октября 2024 года посольство РФ в Непале получило информацию о гибели пятерых россиян. 13 ноября их тела были доставлены в Россию.

16 августа 2025 года на горе Хан-Тенги (Иссык-Кульская область Киргизии) погиб альпинист из Омска Алексей Ермаков - один из членов группы, занимавшей восхождением на пики Победы и Хан-Тенгри. Ермаков умер во время ночевки в палатке на высоте 5 500 м. 19 августа его тело удалось вывезти. Всего с пиков были эвакуированы 62 человека, в том числе альпинисты, спасатели и туристы.