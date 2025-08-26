Он умер 26 августа 2025 года в возрасте 65 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 августа 2025 года стало известно, что на 66-м году жизни умер первый глава Новгородской области Михаил Прусак. Он руководил регионом почти 16 лет.

Михаил Прусак родился 23 февраля 1960 года в селе Джурков Коломыйского района Ивано-Франковской области Украинской ССР (ныне Украина).

В 1979 году окончил Коломыйское педагогическое училище, в 1986 году - факультет истории и коммунистического воспитания Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ по специальности "преподаватель истории и обществоведения", в 1994 году - Академию народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по специальности "менеджер высшей категории".

Доктор экономических наук. В 1995 году в Академии народного хозяйства при правительстве РФ защитил кандидатскую диссертацию на тему "Стратегия управления развитием малого бизнеса в регионе". В 1999 году в Высшей школе приватизации и предпринимательства защитил диссертацию на соискание степени доктора экономических наук по теме "Реформирование управления экономикой субъекта Российской Федерации".

С 1979 года работал учителем начальных классов Кончаковской средней школы Галичского района Иваново-Франковской области Украины.

В 1980-1982 годах служил в рядах Советской Армии.

С 1986 года был вторым секретарем, с мая 1987 года - первым секретарем Холмского районного комитета ВЛКСМ Новгородской области.

В 1987 году был избран депутатом Холмского районного совета.

В 1988-1991 годах возглавлял совхоз "Трудовик" (Холмский район Новгородской области).

В 1989 году был избран народным депутатом СССР по квоте ВЛКСМ. Входил в Межрегиональную депутатскую группу. Был членом комитета Верховного совета СССР по вопросам работы советов народных депутатов, развития управления и самоуправления.

В 1991 году на выборах первого президента РСФСР входил в числе доверенных лиц Бориса Ельцина.

В 1991-2007 годах возглавлял Новгородскую область, стал первым главой областной администрации. 24 октября 1991 года указом президента РСФСР Бориса Ельцина Михаил Прусак был назначен главой администрации Новгородской области. Впоследствии Михаил Прусак трижды переизбирался губернатором области на прямых выборах: 17 декабря 1995 года (получил на выборах 56,17% голосов), 5 сентября 1999 года (91,56%) и 7 сентября 2003 года (78,73%). Покинул пост губернатора Новгородской области 3 августа 2007 года.

Одновременно в 1993-2001 годах являлся членом Совета Федерации Федерального собрания РФ. 12 декабря 1993 года был избран депутатом Совета Федерации по Новгородскому двухмандатному избирательному округу № 53. Входил в комитет Совфеда по делам СНГ. В 1996-2001 годах являлся членом Совета Федерации по должности как представитель от исполнительной власти Новгородской области. С декабря 1996 года был председателем комитета Совфеда по международным делам.

С 1999 по 2001 год - заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Входил в Межведомственную комиссию РФ по делам Совета Европы.

Был членом президиума Госсовета РФ (2002).

Занимался активной политической деятельностью. В 1993 году стал членом политсовета Партии российского единства и согласия. В 1995 году вошел в состав оргкомитета движения "Наш дом - Россия".

В 2001-2004 годах - председатель Демократической партии России.

В декабре 2004 года вступил в партию "Единая Россия". С июня 2005 года возглавлял региональное отделение партии в Новгородской области.

Был членом консультативной комиссии Госсовета РФ (2007-2009).

Возглавлял кафедру экономической социологии и социально ориентированной экономики Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого.

Действительный государственный советник РФ III класса (2007).

Был награжден орденами Дружбы (1996), "За заслуги перед Отечеством" II степени (1999), благодарностями президента РФ (1996, 2000). Лауреат премии правительства РФ 2005 года в области науки и техники "за разработку и внедрение дешевых экономичных малогабаритных квартир в кирпичных жилых домах для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья в малых и средних городах России".

Был действительным членом Академии педагогических и социальных наук, членом-корреспондентом Санкт-Петербургской инженерной академии, почетным доктором Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета.

Автор книги "Реформы в провинции" (1999).