В России с 2015 года такие дела заводили в отношении 15 действующих мэров административных центров регионов РФ

ТАСС-ДОСЬЕ. В правоохранительных органах 27 августа 2025 года сообщили о задержании на рабочем месте мэра Владимира Дмитрия Наумова. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

ТАСС подготовил материал о том, кто из действующих глав столиц российских регионов становился фигурантом уголовных дел начиная с 2020 года.

Статистика уголовных дел с 2015 года

Всего в России с 2015 года уголовные дела были возбуждены в отношении 15 действующих мэров административных центров российских регионов (без учета Дмитрия Наумова).

При этом в 2015-2019 годах было возбуждено 10 таких дел, в том числе против мэров Владивостока (Приморский край) Игоря Пушкарева, Биробиджана (Еврейская автономная область) Андрея Пархоменко, Горно-Алтайска (Республика Алтай) Виктора Облогина.

Начиная с 2020 года и до настоящего времени фигурантами уголовных дел стали пять мэров: Иван Кляйн (Томск; 2020), Андрей Гетманов (Майкоп; 2021), Юрий Парахин (Орел; 2021, дело прекращено), Елена Ситникова (Курган; 2023), Владислав Логинов (Красноярск; 2025).

Уголовные дела против мэров с 2020 года

13 ноября 2020 года был задержан мэр Томска Иван Кляйн по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). 18 ноября Кировский райcуд отстранил его от должности главы города. Кляйн возглавлял администрацию Томска с 2013 года, ранее он руководил ОАО "Томское пиво". По версии следствия, в 2016 году чиновник, действуя в интересах "Томского пива", дал подчиненным указание внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии трехсотметровой санитарно-защитной зоны на участке компании. В результате пострадал местный предприниматель, который добивался изменения статуса земель около завода в целях строительства там жилых домов. Сумма ущерба составила не менее 11 млн рублей. Кроме того, в 2015-2016 годах Кляйн использовал служебное положение, чтобы обеспечить своей дочери получение земельного участка в Томске без проведения торгов. Также с 2013 по 2020 год мэр лично и через доверенное лицо осуществлял контроль за деятельностью ОАО "Томское пиво", принимал управленческие решения в интересах компании. В отношении Кляйна возбудили два уголовных дела: о превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. Однако последнее было прекращено за истечением срока давности. 30 декабря 2021 года Советский районный суд Томска приговорил экс-мэра к двум годам лишения свободы, заменив при этом обвинение в превышении полномочий на злоупотребление ими. В конце мая 2022 года в отношении Ивана Кляйна возбудили новое дело о злоупотреблении должностными полномочиями за указание о приемке невыполненных работ по ремонту дорожного полотна. 29 января 2024 года суд приговорил бывшего мэра к одному году колонии общего режима. С учетом предыдущего приговора срок заключения составил два года и девять месяцев. Однако от отбывания наказания Ивана Кляйна освободили, засчитав время, которое он провел под стражей и домашним арестом.

24 марта 2021 года был задержан мэр Майкопа, столицы Республики Адыгея, Андрей Гетманов (занимал пост с февраля 2018 года). В отношении него возбудили уголовное дело о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ). По данным следствия, чиновник принудил местного предпринимателя совершить обмен земельными участками, расположенными в Майкопском районе республики. Участки имели неравнозначную площадь, а разница в цене между ними составляла более пяти млн рублей. Кроме того, Гетманов в июле 2017 года пытался похитить имущество своего знакомого в виде прав собственности и аренды на три земельных участка в Кужорском сельском поселении Майкопского района. Чиновник также был обвинен в незаконном приобретении и хранении боевых патронов к нарезному огнестрельному оружию. 9 апреля 2021 года полномочия Андрея Гетманова на посту главы города были прекращены. 21 сентября 2021 года Майкопский горсуд приговорил его к двум годам и шести месяцам условного наказания. 18 ноября 2021 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Адыгеи отменила приговор и направила дело в тот же суд на повторное рассмотрение. 23 марта 2023 года Майкопский городской суд вновь признал экс-мэра виновным в покушении на мошенничество, вымогательстве и незаконном хранении боеприпасов и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно.

11 мая 2021 года стало известно, что в отношении мэра Орла Юрия Парахина (избран в 2020 году) было возбуждено уголовное дело. Чиновник был обвинен в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285) на посту главы Орловского района, который он занимал с 2016 по 2020 год. По версии следствия, в 2018 году во время дорожных работ в Орловском районе вместо двух улиц, подлежащих ремонту, была отремонтирована дорога, ведущая к дому самого главы администрации. Парахин заявил, что при составлении проектно-сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц. 22 сентября 2021 года мэру Орла предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Однако в начале 2024 года уголовное дело в отношении Юрия Парахина было прекращено за отсутствием состава преступления.

26 декабря 2023 года правоохранительные органы задержали главу Кургана Елену Ситникову (занимала должность с июля 2021 года). В отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц), связанное с природными пожарами в Кургане в 2023 году. Суд избрал Ситниковой меру пресечения в виде запрета определенных действий. 10 января 2024 года депутаты городской думы приняли решение о досрочном прекращении полномочий Елены Ситниковой на посту главы Кургана по ее собственному желанию.

9 июня 2025 года был задержан мэр Красноярска Владислав Логинов (возглавил город в сентябре 2022 года). В отношении него возбудили уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов, последовательно замещая должности первого заместителя Красноярска (2017-2022) и главы города, получил от генерального директора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 млн рублей в виде денег и оплаты строительства бани на принадлежащем ему земельном участке. За это чиновник обеспечивал победы компании в конкурсах на выполнение ремонта городских дорог. Логинова этапировали в Москву и заключили под стражу.

Что известно о мэре Владимира Дмитрии Наумове

Дмитрий Наумов (род. 1979; пос. Мстёра, Вязниковский район, Владимирская область), окончил Вязниковский механико-технологический техникум, Владимирский государственный университет (2004; экономист-менеджер), прошел профессиональную переподготовку в Российской академии государственной службы при президенте РФ (2008). Работал в жилищно-коммунальной сфере Мстёры, затем в администрации Мстёрского сельского округа. В 2006 году был назначен заместителем главы муниципального образования поселка. В 2011-2012 годах - заведующий отделом ЖКХ и окружающей среды в управлении районного хозяйства Вязниковского района, в 2012-2019 годах - заведующий отделом управления имуществом, землеустройства, строительства и архитектуры, затем - глава администрации Мстёры. В 2019-2022 годах - глава администрации Гороховецкого района Владимирской области. С 2022 года - главы города Владимира.