Экс-директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева задержали 28 августа по подозрению в хищении бюджетных средств в размере 20 млн руб.

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 августа 2025 года силовики задержали по подозрению в хищении бюджетных средств в размере 20 млн руб. Мамедали Агаева, бывшего директора Московского академического театра сатиры (занимал пост в 1992-2021 годах). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

ТАСС подготовил материал о громких случаях растрат и мошенничества, связанных с деятельностью директоров театров РФ.

8 августа 2012 года Симоновский суд Москвы приговорил директора Государственного академического Центрального театра кукол им. С. В. Образцова Андрея Лучина к пяти годам условно. Его жена Наталья Пешенкова, которая являлась ведущим экономистом театра, была приговорена к четырем годам лишения свободы условно. По данным следствия, Лучин с целью хищения бюджетных средств подготовил подложные документы для участия нескольких фиктивных фирм в конкурсах на заключение госконтрактов на изготовление и ремонт мебели, декораций, костюмов, обуви, кукол и различного реквизита для спектаклей. Суд удовлетворил в полном объеме гражданские иски к обвиняемым и обязал их выплатить около 12 млн руб. ущерба, причиненного театру. Кроме того, Лучин был лишен права занимать руководящие должности в течение двух лет.

15 мая 2017 года Первомайский районный суд Владивостока приговорил бывшего руководителя Приморского театра оперы и балета (ныне Приморская сцена Мариинского театра) Антона Лубченко к двум годам лишения свободы условно, признав его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) на посту этого учреждения культуры. Согласно данным следствия, фигурант в 2014-2015 годах заключал фиктивные контракты, в том числе на поставку светового оборудования. В результате бюджету края был причинен ущерб в размере порядка 2,5 млн руб. Антон Лубченко полностью признал свою вину и добровольно возместил ущерб.

13 сентября 2018 года Фрунзенский районный суд Саратова вынес приговор бывшему директору Саратовского академического театра оперы и балета Ренату Мухамедьярову. Он был признан виновным по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Назначенное ему наказание в виде одного года лишения свободы было заменено принудительными работами на тот же срок с удержанием 15% заработка в доход государства. Его также лишили права занимать определенные должности сроком на два года. Как установило следствие, в 2016 году в театр должны были поставить и установить климатическое оборудование. Мухамедьяров подписал справку о стоимости выполненных работ и затрат, а также акт приемки выполненных работ, указанные работы были оплачены, но часть оборудования так и не была поставлена. Учреждению тем самым был причинен имущественный ущерб на сумму более чем 3 млн руб.

18 июля 2024 года Ленинский районный суд Тюмени отправил под домашний арест директора Тюменского драматического театра Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина, проходящих по уголовному делу о хищении более 30 млн руб. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Из материалов суда стало известно, что в 2023-2024 годах Осинцев и Чурсин совместно подготавливали договоры на совместный прокат спектаклей между организацией, фактическим руководителем которой являлся Чурсин, и Государственным автономным учреждением культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" (ГАУК ТО "ТКТО"), намеренно занижая его доход в меньшую сторону. Дело рассматривается в Центральном районном суде Тюмени.

25 апреля 2025 года Железнодорожный районный суд Новосибирска признал бывшего директора театра "Красный факел" Александра Кулябина виновным в крупных растратах бюджетных средств (ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года и штрафом в размере 300 тыс. руб., с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией культурно-развлекательных мероприятий на срок два года. Суд также удовлетворил иск Министерства культуры Новосибирской области к экс-директору театра о взыскании ущерба на сумму 6,9 млн руб. Следствие установило, что в декабре 2014 года Александр Кулябин незаконно назначил своего сына Тимофея Кулябина главным режиссером и, нарушив закон, прописал в его контракте ежемесячную надбавку 88,6 тыс. руб. За время работы сын получил свыше 5 млн руб. из бюджета. Кроме того, в 2018 году проверка выявила ущерб в 1,7 млн руб., который директор попытался покрыть средствами театра, продолжая незаконные выплаты.

9 июля 2025 года у директора Московского художественного академического театра (МХАТ) им. М. Горького и художественного руководителя Михайловского театра (Санкт-Петербург) Владимира Кехмана прошли обыски и другие следственные действия в МХАТ и еще по нескольким адресам в рамках дела о растрате при реконструкции старой сцены столичного театра. Была изъята необходимая документация и другие носители информации. После этого Кехмана доставили на допрос в Следственный комитет, сотрудники которого расследуют уголовное дело. 10 июля ТАСС со ссылкой на источник в окружении Кехмана сообщал, что следствие предъявило ему обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), его отпустили под подписку о невыезде.