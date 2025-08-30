Он отмечается 31 августа 2025 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 31 августа 2025 года в России отмечается День шахтера.

ТАСС подготовил материал об этом профессиональном празднике, истории и показателях отрасли.

История праздника

День шахтера был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 года, датой празднования было выбрано последнее воскресенье августа. Первые торжества прошли 29 августа 1948 года.

Этот день является важным праздником для угледобывающих регионов страны. День шахтера отмечают и в других отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых шахтным или карьерным способом, например, руд черных и цветных металлов, в алмазодобывающей промышленности.

История угледобычи в России

Первые рудники на территории России датируются III тысячелетием до н.э.: это древнейшие чудские копи на Урале, в которых добывалась медная руда.

Принято считать, что современное шахтное и горное строительство в России ведет свой отсчет с 7 сентября (24 августа по старому стилю) 1700 года, когда указом царя Петра I был создан Приказ рудокопных дел. Также при Петре I в 1721-1723 годах были найдены крупнейшие месторождения каменного угля: Донецкий и Кузнецкий бассейны (Донбасс и Кузбасс). В 1771 году в Кузбассе на юге Западной Сибири была заложена первая штольня.

В 1773 году в Санкт-Петербурге было учреждено первое в стране Горное училище (ныне Санкт-Петербургский горный университет).

В промышленных масштабах добыча угля в России началась в первой половине XIX века. При этом к 1860-м годам Российская империя серьезно отставала по объемам добычи угля - 310 тыс. тонн в год. Для сравнения, в Англии в тот период ежегодно добывали уже 60 млн тонн угля. Сократить отставание удалось только к началу XX века, когда добыча превысила 10 млн тонн, а в 1913 году достигла 36 млн тонн.

В результате Первой мировой и Гражданской войн добыча угля в России упала до уровня 1900 года. Но затем в рамках программы по ускоренной индустриализации была доведена до 165,9 млн тонн (из них 85 млн приходилось на долю Донбасса). В начале Великой Отечественной войны были временно потеряны месторождения Донецкого и четвертого по величине Подмосковного бассейна. В 1942 году добыча упала до 75,5 млн тонн, но недостаток удалось частично компенсировать за счет роста добычи в Кузбассе и на Урале.

После войны угледобывающая промышленность СССР росла быстрыми темпами. В 1957 году Советский Союз вышел на первое место по производству угля (493 млн тонн), опередив США. Пик добычи пришелся на 1988 год (771,8 млн тонн, из них в РСФСР - 425,4 млн тонн). Затем из-за спада промышленного производства и перехода на природный газ добыча угля начала падать. Лидерство по добыче угля в мире захватил Китай.

В 1990-х годах угольная отрасль России оказалась в глубоком кризисе. Наименьший объем добычи угля был зафиксирован в 2002 году: 220,2 млн тонн. Однако затем наметился рост. С 2003 года добыча превысила уровень 300, а в 2017 году - 400 млн тонн. В 2018 году в России был побит рекорд 1988 года по добыче угля: 439 млн тонн, практически неизменной добыча была и в 2019 году

В 2021 и 2022 годы добыча угля в России составляла 435 и 433 млн тонн. соответственно, а в 2023 и 2024 годы - около 438 и 443 млн тонн (без учета новых регионов). При этом угольная отрасль в 2024 году стала единственной крупной убыточной отраслью в стране. В прошлом году убытки составили 112 млрд рублей, кредиторская задолженность - 1,2 трлн рублей. По информации замминистра энергетики Дмитрия Исламова, кризис вызван сочетанием внешних и внутренних факторов, включая низкие мировые цены, удлинение логистических маршрутов, а также укрепления рубля. Президент РФ Владимир Путин согласовал программу поддержки угольной отрасли, подготовленную Минэнерго. Согласно документу, предусмотрены специальные тарифы РЖД, включая скидку в 12,8% на экспорт угля в западном и южном направлениях и возврат понижающих коэффициентов для энергетического угля на период с 1 мая по 31 декабря. Минфин компенсирует РЖД эти меры поддержки. В 2026 году Минэнерго ожидает роста добычи угля.