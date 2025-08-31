31 августа - 1 сентября 2025 г. в Тяньцзине (КНР) пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). ТАСС подготовил материал о саммитах ШОС и принятых на них решениях

В рамках саммита ШОС помимо заседания Совета глав государств организации (Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан), состоится встреча в формате "ШОС плюс". В ней планируют принять участие главы государств и правительств Азербайджана, Армении, Вьетнама, Египта, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мальдив, Монголии, Непала, Туркмении, Турции, а также руководители 10 международных организаций, в том числе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Шанхайская организация сотрудничества — региональное международное объединение, полноправными участниками которого являются 10 стран: Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей в организации в настоящее время имеют Афганистан и Монголия, статус партнеров по диалогу ШОС: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка. С 2004 г. ШОС является наблюдателем при Генеральной Ассамблее ООН.

Объединение было создано в соответствии с Декларацией об образовании ШОС от 15 июня 2001 г. Целями альянса являются обеспечение стабильности и безопасности в регионе, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия. Встречи глав государств - членов организации проходят ежегодно с 2002 г. Всего состоялось 23 саммита ШОС, в том числе два из них в формате видеоконференции.

Саммиты ШОС

Первая встреча на высшем уровне, состоявшаяся 7 июня 2002 г. в Санкт-Петербурге, завершила оформление ШОС как организации. По ее итогам были подписаны Декларация глав государств - членов ШОС и Хартия ШОС — базовый уставный документ. В них определены цели и задачи организации, ее структура, основные направления сотрудничества и принципы внешних связей. На саммите в Санкт-Петербурге было принято соглашение о создании Региональной антитеррористической структуры ШОС.

28-29 мая 2003 г. в Москве лидеры ШОС обсудили вопросы безопасности, расширения сотрудничества, содействия миру и развитию в регионе. Был регламентирован порядок работы органов альянса, в том числе постоянно действующих: секретариата в Пекине и региональной антитеррористической структуры в Бишкеке. Были подписаны положения, определяющие функционирование советов глав государств, правительств и глав МИД государств-членов.

17 июня 2004 г. на саммите ШОС в Ташкенте (Узбекистан) было принято решение предоставить Монголии статус наблюдателя.

5 июля 2005 г. на встрече глав государств - членов ШОС в Астане (Казахстан) статус наблюдателей в организации был предоставлен Пакистану, Ирану и Индии.

14-15 июня 2006 г. в Шанхае (КНР) главы государств рассмотрели программу по дальнейшему развитию организации и подписали заявление по международной информационной безопасности. Президент России Владимир Путин выступил с инициативой о создании Энергетического клуба ШОС как механизма, объединяющего производителей, потребителей и поставщиков энергоресурсов. Эта идея была поддержана остальными главами государств (меморандум о создании Энергоклуба был подписан 6 декабря 2013 г., его первое заседание состоялось 6 июня 2014 г.).

16 августа 2007 г. в Бишкеке (Киргизия) лидеры стран ШОС подписали Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

28 августа 2008 г. в Душанбе (Таджикистан) главы государств рассмотрели приоритетные направления развития и сотрудничества в рамках ШОС, а также обсудили актуальные международные и региональные проблемы.

15-16 июня 2009 г. в Екатеринбурге (Россия) лидеры ШОС подписали конвенцию по борьбе с терроризмом, обсудили вопросы противодействия международному финансовому кризису и сотрудничество в области экономики, торговли и безопасности. Было принято решение о предоставлении статуса партнеров по диалогу Шри-Ланке и Белоруссии.

10-11 июня 2010 г. в Ташкенте по итогам саммита утверждено положение о порядке приема новых членов в ШОС.

14-15 июня 2011 г. в столице Казахстана лидеры организации приняли Астанинскую декларацию 10-летия ШОС, утвердили антинаркотическую стратегию до 2016 г. и программу действий по ее выполнению.

6-7 июня 2012 г. в Пекине (КНР) главы государств подписали Декларацию о построении региона долгосрочного мира и совместного процветания, программу сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2013-2015 гг. Статус наблюдателя получил Афганистан, партнером по диалогу стала Турция.

12-13 сентября 2013 г. на саммите в Бишкеке главы государств ШОС выступили за достижение мира и стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке и поддержали инициативу РФ о передаче сирийского химоружия под международный контроль. Лидеры ШОС также призвали к проведению переговоров по ядерной программе КНДР, высказались за построение в Афганистане мирного и независимого государства, выступили против применения военной силы и односторонних санкций в отношении Ирана. На саммите было утверждено соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Стороны договорились начать совместную модернизацию национальных экономик, используя создаваемые в рамках организации Фонд развития и Банк развития, активизировать работу Энергетического клуба ШОС.

11-12 сентября 2014 г. по итогам саммита в Душанбе был подписан ряд документов, в том числе о порядке вступления в организацию новых членов, проект Стратегии развития ШОС до 2025 г., соглашение о создании благоприятных условий для международных автоперевозок. Индия и Пакистан официально подали заявки на членство в ШОС.

10 июля 2015 г. в Уфе (Россия) на саммите ШОС главы государств обсудили вопросы дальнейшего развития организации, ключевые международные и региональные проблемы. По итогам встречи была подписана декларация, в которой лидеры ШОС выразили озабоченность в связи с возрастанием масштабов международного терроризма и экстремизма, приветствовали усилия по урегулированию проблемы иранской ядерной программы, а также призвали к выполнению Минских договоренностей на Украине. Было утверждено решение о начале процедуры приема Индии и Пакистана в члены организации, подписаны решения о предоставлении Белоруссии статуса наблюдателя при ШОС и о предоставлении статуса партнеров по диалогу Азербайджану, Армении, Камбодже и Непалу.

23-24 июня 2016 г. в Ташкенте на встрече глав государств в узком составе были рассмотрены основные итоги 15-летней деятельности ШОС. В расширенном заседании приняли участие руководители делегаций государств-наблюдателей. Состоялось подписание меморандумов об обязательствах Индии и Пакистана для получения ими статуса членов организации. Были подписаны Ташкентская декларация 15-летия ШОС, решение об утверждении плана действий на 2016-2020 гг. по реализации стратегии развития ШОС до 2025 г. и программа по развитию сотрудничества в сфере туризма.

8-9 июня 2017 г. на саммите в Астане было официально утверждено членство в организации Индии и Пакистана. Лидеры стран - членов ШОС подписали конвенцию по противодействию экстремизму, итоговую декларацию, заявление о борьбе с терроризмом и ряд других документов. Особое внимание на саммите было уделено вопросам обеспечения безопасности, обстановке в Афганистане.

9-10 июня 2018 г. очередной саммит ШОС прошел в Циндао (КНР). 10 июня лидеры стран - участниц организации приняли Циндаоскую декларацию. В общей сложности по итогам саммита было подписано 17 документов, в том числе утверждены план действий на 2018-2022 гг. по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств - членов ШОС и программа сотрудничества государств - членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019-2021 гг. Участники саммита также приняли антинаркотическую стратегию ШОС на 2018-2023 гг. и программу действий по ее выполнению.

13-14 июня 2019 г. заседание Совета глав государств - членов ШОС состоялось в Бишкеке. По итогам саммита было принято более 20 документов, в том числе Бишкекская декларация, соглашение о сотрудничестве в области СМИ, решения о принятии дорожной карты дальнейших действий контактной группы "ШОС - Афганистан", сотрудничестве в сфере туризма, меморандум о взаимодействии организации с ООН в сфере гуманитарных вопросов и др.

10 ноября 2020 г. саммит прошел под председательством президента РФ Владимира Путина в формате видеоконференции. Очная встреча, намеченная на 21-23 июля 2020 г. в Санкт-Петербурге, из-за пандемии COVID-19 была отменена. Лидеры стран обсудили вопросы взаимодействия в рамках организации, в том числе в контексте глобальных политических и социально-экономических последствий пандемии новой коронавирусной инфекции. По итогам заседания были приняты Московская декларация и ряд других документов, в том числе решение об утверждении плана действий на 2021-2025 гг. по реализации Стратегии развития ШОС до 2025 г. и комплексный план совместных мер государств - членов ШОС по противодействию угрозам эпидемий.

16-17 сентября 2021 г. в Душанбе состоялся 20-й юбилейный саммит ШОС. Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди участвовали в заседании Совета глав государств - членов организации в режиме видеоконференции. Участники саммита обсудили итоги работы и перспективы дальнейшего взаимодействия ШОС, а также ситуацию в Афганистане. Были запущены процедуры приема в члены организации Ирана и предоставления Египту, Катару и Саудовской Аравии статуса партнеров по диалогу. Лидеры стран - членов организации подписали совместную декларацию и пакет из 30 документов, среди которых программа сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 гг., план рекомендательных совместных мер по преодолению негативных социально-экономических последствий пандемии COVID-19 на 2021-2023 гг., решение о совершенствовании механизмов противодействия вызовам и угрозам безопасности, об утверждении "зеленого пояса" ШОС. Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Евразийской экономической комиссией (исполнительный орган ЕАЭС).

15-16 сентября 2022 г. саммит Шанхайской организации сотрудничества прошел в Самарканде (Узбекистан). Лидеры стран - членов организации, в числе которых был и президент России Владимир Путин, приняли участие в заседаниях в узком и расширенном форматах, а также провели серию двусторонних встреч. Участники саммита приняли более двух десятков документов, в том числе решение о комплексном плане действий на 2023-2027 гг. по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств - членов ШОС, о концепции сотрудничества по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров, о дорожной карте по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах. По итогам саммита в Самарканде был подписан меморандум об обязательствах иранской стороны в связи со вступлением в ШОС. Кроме того, было объявлено о начале процедуры представления полноправного членства в ШОС Белоруссии. Были подписаны меморандумы о партнерстве по диалогу с Египтом, Катаром и Саудовской Аравией, а также принято решение о запуске процедуры предоставления статуса партнеров по диалогу Бахрейну, Кувейту, Мальдивам, Мьянме и Объединенным Арабским Эмиратам.

4 июля 2023 г. заседание Совета глав государств ШОС прошло в формате видеоконференции. Принимающей стороной саммита являлась Индия. В ходе заседания Иран был официально принят в организацию в качестве полноправного члена. Кроме того, Белоруссия подписала меморандум об обязательствах, который запустил процедуру ее полноценного присоединения к ШОС. В подписанной по итогам саммита Нью-Делийской декларации организация подтвердила, что деятельность объединения не направлена против других стран, ШОС открыта для широкого сотрудничества. Кроме того, главы государств - членов ШОС приняли более десятка совместных документов, в том числе заявление о противодействии радикализации, ведущей к терроризму, сепаратизму и экстремизму, заявление по сотрудничеству в области цифровой трансформации и др.

Очередной саммит ШОС прошел 3-4 июля 2024 г. в Астане. 3 июля лидеры стран - участниц объединения, в том числе президент РФ Владимир Путин, провели ряд двусторонних встреч. 4 июля состоялось заседании Совета глав государств - членов ШОС. По его итогам Белоруссия была официально принята в состав организации в качестве полноправного члена. Лидеры стран - участниц объединения приняли Астанинскую декларацию, утвердили программу сотрудничества государств - членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 гг., антинаркотическую стратегию на 2024-2029 гг., стратегию развития энергетического сотрудничества до 2030 г., проект стратегии развития ШОС до 2035 г., программу о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и экотуризма и др. В рамках саммита состоялась также встреча в формате "ШОС плюс", в которой, помимо лидеров стран - членов объединения, приняли участие главы делегаций государств наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, руководители международных организаций (ООН, ЕЭК, Исламской организации по продовольственной безопасности, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СВМДА и СНГ).

