Решение о роспуске Группы приняли 1 сентября

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 сентября 2025 года Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла решение о закрытии минской группы по Нагорному Карабаху. Запрос о ее роспуске был подан Азербайджаном и Арменией после подписания 8 августа декларации о мирном урегулировании конфликта между ними. До 1 декабря секретариату ОБСЕ поручено решить все вопросы, связанные с ликвидацией Группы.

Из истории региона

Нагорный Карабах - регион в восточной части Армянского нагорья в Закавказье. В 1921 году, несмотря на преобладание армянского населения, советские власти включили его в состав Азербайджанской ССР. В 1923 году там была создана Автономная область Нагорного Карабаха, в 1936 году она была переименована в Нагорно-Карабахскую автономную область (НКАО). Армянская ССР неоднократно поднимала вопрос о передаче НКАО в ее состав, но не получала поддержку руководства СССР. После выхода Армении и Азербайджана из состава СССР (в августе 1990 года и в августе 1991 года соответственно) Совет народных депутатов НКАО в сентябре 1991 года объявил об образовании независимой Нагорно-Карабахской республики (НКР). Спор за эту территорию стал причиной нескольких армяно-азербайджанских военных конфликтов, наиболее крупными из которых стали Карабахские войны 1992-1994 и 2020 годах.

Образование минской группы

В январе 1992 года Армения и Азербайджан присоединились к работе Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ; с 1 января 1995 года Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). В марте того же года на заседании министров иностранных дел СБСЕ было заявлено о необходимости активизации усилий в процессе карабахского урегулирования. Для обеспечения переговорного процесса с целью мирного разрешения конфликта было решено созвать конференцию в Минске. Из-за широкомасштабных боевых действий в НКР она не была созвана, однако обсуждение путей выхода из этого кризиса продолжилось в рамках рабочей группы по Нагорному Карабаху, получившей название минской группы (МГ). Помимо Азербайджана и Армении, в состав этой структуры вошли Белоруссия, Германия, Италия, Россия, Словакия, США, Турция, Франция, Чехия, Швеция, а также НКР. Первая встреча состоялась 1 июня 1992 года в Риме.

Деятельность

Изначально МГ занималась вопросами подготовки переговоров, но уже с 1994 года ее представители стали принимать непосредственное участие в переговорном процессе. Ее сопредседателями стали Россия, США и Франция.

Группа представила конфликтующим сторонам ряд предложений. В их числе план урегулирования, включавший поэтапный вывод армянских военных из зоны конфликта и демилитаризацию окружающих НКР территорий, создание коридора между НКР и Арменией, предоставление самопровозглашенной республике временного статуса, гарантирующего ее безопасность и самоуправление, и проведение референдума об окончательном определении ее статуса. Эти предложения были представлены в ноябре 2007 года на заседании МГ в Мадриде. Их измененный вариант был предложен РФ, США и Францией в 2009 году. Однако эти и другие инициативы МГ были отвергнуты сторонами конфликта.

Последняя организованная минской группой встреча глав Азербайджана и Армении состоялась в 2017 году в Женеве. Последнее совместное заявление сопредседателей было сделано 7 декабря 2021 года. После начала СВО РФ на Украине в феврале 2022-го работа МГ была фактически остановлена, так как ее сопредседатели от США и Франции прекратили общение с РФ в рамках этого формата. Глава МИД РФ Сергей Лавров тогда заявил, что французские и американские партнеры "в русофобском угаре и стремлении отменить все и вся, что касается РФ, отменили и тройку сопредседателей минской группы ОБСЕ". В 2023 году от взаимодействия с МГ отказался Азербайджан.

Ликвидация НКР, предложение распустить МГ

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел военную операцию против сил Нагорно-Карабахской Республики и установил контроль над регионом. Армения признала НКР частью Азербайджана, 1 января 2024 года непризнанная республика прекратила существование.

Весной 2025 года Ереван и Баку согласовали текст мирного соглашения. 8 августа 2025 года на встрече в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали декларацию о мирном урегулировании конфликта между двумя странами. В ней отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений и подписали совместное обращение к членам ОБСЕ о прекращении минского процесса.