ТАСС-ДОСЬЕ. 50 лет назад, 4 сентября 1975 года, впервые вышла в эфир телепередача "Что? Где? Когда?".

ТАСС подготовил материал о ней.

Создание программы

Идея создания интеллектуальной телевизионной викторины принадлежала режиссеру Владимиру Ворошилову (1930-2001) и редактору Наталии Стеценко (родился в 1945 году). Программа "Что? Где? Когда?" впервые вышла в эфир 4 сентября 1975 года в 21:30 на Первой программе Центрального телевидения как подрубрика передачи "В эфире - молодость". В этом выпуске соревновались, отвечая на вопросы, две семьи. Соперники во время игры не встречались, так как съемки проходили в квартирах: сначала у одной семьи, затем у другой. Как такового ведущего у программы не было.

В 1975-1977 годах транслировалось по одной игре в год (в 1976 году ее провел Александр Масляков; в 1977 году - несколько закадровых ведущих, среди которых был Владимир Ворошилов). За это время сформировались правила, приближенные к современным. Начиная с 1978 г., когда состоялись две игры, единственным закадровым ведущим программы стал Владимир Ворошилов.

С 1986 по 2022 год программа "Что? Где? Когда?" выходила в прямом эфире, с 2022 года она транслируется в записи. С 1990 года ее съемки проводятся в Охотничьем домике в московском Нескучном саду. В современной игре принимают участие две команды: шесть знатоков (это название для участников "Что? Где? Когда?" было введено в 1979 году) и телезрители. Знатоки сидят за круглым игровым столом, разделенным на 13 секторов, на каждом из которых находятся конверты с вопросами зрителей. В центре стола расположен волчок, который после вращения указывает на конверт. Знатоки после обсуждения в формате "мозгового штурма" (его длительность - 1 минута или 20 секунд в случае трех блиц-вопросов или "суперблица") должны дать ответ на вопрос. Если ответ был правильным, одно очко присуждается знатокам, если неправильным - команде зрителей. Игра идет до 6 очков, как правило, ее продолжительность составляет от 70 до 90 минут. Согласно действующим правилам, сезон "Что? Где? Когда?" состоит из весенней, летней, осенней и зимней серий, каждая из которых включает несколько игр. В конце года проводится финал.

Игра выходит на Первом канале (в 1995-2002 годах - ОРТ). После смерти Владимира Ворошилова в 2001 году ведущим-крупье стал Борис Крюк (сын Наталии Стеценко).

Производством телепередачи с 1990 года занимается ООО "Телекомпания "Игра-ТВ" (в 2025 году его коллективу была объявлена благодарность президента РФ).

Программа "Что? Где? Когда?" многократно удостоена премии ТЭФИ.

Призы, звания

До 1991 года знатокам, правильно ответившим на вопрос, или телезрителям в качестве призов вручались книги. Также лучшему из знатоков и телезрителю - автору самого интересного вопроса - присуждался приз по итогам года - статуэтка "Хрустальная сова". Первым знатоком - ее обладателем стал Нурали Латыпов. Зимой 1991 года призы стали денежными, ведущего стали называть крупье, "Хрустальную сову" начали вручать лучшему игроку по итогам серии игр и, в некоторых случаях, всем членам команды знатоков. С 2002 года лучшему игроку финала года начали вручать статуэтку "Бриллиантовая сова" (первый обладатель - телезритель Владимир Лебедев), причем к ней до 2017 года прилагался денежный приз в 1 млн рублей. С 2017 года знатоки денег за призы не получают, однако в случае победы по итогам сезона им может достаться денежное вознаграждение от спонсоров.

Кроме того, с 1995 года пять знатоков получили звание магистра - Александр Друзь (1995), Максим Поташев (2000), Виктор Сиднев (2005), Андрей Козлов (2008) и Елизавета Овдеенко (2018).

С 2015 года для наиболее отличившихся телезрителей было введено звание "академика" - к настоящему времени его удостоились восемь человек.

Статистика

Всего с 1975 года прошло 627 игр. Из них в 335 победу одержали команды знатоков, в 286 - зрители, в 6 играх результат не был определен.

К настоящему времени рекордсменом по числу завоеванных "Хрустальных сов" является Александр Друзь (шесть). "Бриллиантовую сову" получили 11 знатоков (все - по одному разу).

Другие версии, спортивное ЧГК

Телевизионные версии "Что? Где? Когда?" под разными названиями выходят в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Киргизии, Турции и Узбекистане.

С конца 1980-х годов популярность получила спортивная версия игры "Что? Где? Когда?" (ЧГК) - в ней несколько команд очно или заочно соревнуются друг против друга на одних и тех же вопросах. Турниры по спортивному ЧГК проводятся в России и других странах мира.

