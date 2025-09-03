Случаи отзыва лицензий на осуществление банковских операций у кредитных организаций

Банк России 3 сентября 2025 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Таврического банка

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 сентября 2025 года Банк России (ЦБ РФ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Таврического банка, занимавшего 60-е место в банковской системе РФ по размере активов. Это самый крупный российский банк, лишившийся лицензии с 2017 года, когда была прекращена работа "Югры" (на тот момент - 29-е место по размеру активов) и Татфондбанка (42-е место).

ТАСС подготовил материал о том, как отзывали лицензии у банков РФ.

Причины отзывов, законодательство

Банк России может отзывать лицензии у кредитных организаций на основании ст. 20 закона "О банках и банковской деятельности" от 2 декабря 1990 года, в которой помимо прочего перечислены основания для такой меры. Обычно лицензии в России отзываются из-за участия банка в легализации доходов, добытых преступных путем, рискованной кредитной политики, плохого финансового состояния, проведения сомнительных операций, неисполнения предписаний регулятора, предоставления ложной отчетности. При этом в ряде случаев, например, если проблемы возникли у крупного банка, ЦБ РФ может вместо крайней меры - отзыва лицензии - осуществить меры по его оздоровлению (санации).

Перед отзывом лицензии Банк России обязательно принимает меры в отношении кредитных организаций, нацеленные на улучшение их финансового состояния или исправление других нарушений. Отзыв лицензии происходит, если эти меры не помогли.

После отзыва лицензии Банк России назначает в кредитную организацию временную администрацию, которая далее занимается процессом ее ликвидации в рамках закона "О несостоятельности (банкротстве)". Если банк был участником Системы страхования вкладов, его вкладчикам выплачивается возмещение: в случае обычных депозитов частных лиц и индивидуальных предпринимателей - в размере не более 1,4 млн рублей. В некоторых случаях возмещение может быть больше. Например, до 2,8 млн рублей для безотзывных сберегательных сертификатов сроком более трех лет и добровольным пенсионным накоплениям, до 10 млн рублей - в особых жизненных ситуациях.

Закон не запрещает владельцам кредитной организации оспорить отзыв лицензии в судебном порядке, однако происходит это редко. В 2015 году судами были признаны незаконными приказы ЦБ об отзыве лицензий у АО "Профессионал банк" и у Атлас-банка, в 2021 году аналогичные решения регулятора были успешно оспорены "ЮМК банком" и банком "Платина". Однако ни в одном из этих случаев кредитные организации свою деятельность так и не возобновили. Единственный случай возобновления действия ранее отозванной лицензии произошел в 1998 году, когда ее вернули Тверьуниверсалбанку.

Статистика, громкие случаи

Первое решение об отзыве лицензии было принято еще до распада СССР, менее чем через два месяца после принятия закона "О банках и банковской деятельности": 22 января 1991 года Центральный банк РСФСР (ныне Банк России) отозвал лицензию у томского банка "Универсал" из-за грубого нарушения законодательства (выдачу ссуд без гарантии, неоплату уставного капитала пайщиками). Всего в 1991-1999 годах лицензии были отозваны у более чем 1 300 кредитных организаций, пик пришелся на 1995-1998 годы, когда ежегодно лицензий лишались 200-300 банков.

С 2000 по 2012 год лицензий на осуществление банковских операций лишились 416 кредитных организаций. Однако тогда этот процесс проходил сравнительно безболезненно, так как лицензии отзывали, в основном, у мелких банков.

В 2013 году, вступив на пост главы ЦБ РФ, Эльвира Набиуллина заявила, что одним из приоритетных направлений деятельности регулятора является развитие надзора за кредитными организациями, после чего количество отзывов лицензий значительно увеличилось.

В 2013 и 2014 годах лицензии были отозваны у 32 и 86 кредитных организаций соответственно. Самыми крупными из них по размеру активов стали Мастер-Банк (70-е место), Инвестбанк (79-е место).

В 2015 году лицензии были отозваны у 93 банков и НКО. Крупнейшими из них стали "Российский кредит" (45-е место), Пробизнесбанк (51-е место), СБ Банк (85-е место) и "НОТА-банк" (97-е место).

В 2016 году лицензии были отозваны у 97 банков. Крупнейшими стали Внешпромбанк (40-е место), "Интеркоммерц" (67-е место), Росинтербанк (68-е место), ВПБ (89-е место), Финпромбанк (94-е место) и БФГ-Кредит (99-е место).

В 2017 году лицензии были отозваны у 51 банка. Крупнейшие из них - "Югра" (29-е место), Татфондбанк (42-е место) и Росэнергобанк (92-е место).

В 2018 году были отозваны лицензии у 60 банков (из них ни одного из первой сотни по размеру активов).

Затем количество отзывов начало снижаться. В 2019 году лицензий лишились 28 кредитных организаций, в 2020 году - 16, в 2021 году - 26, в 2022 году - всего 3. При этом ни один из банков не входил в первую сотню по размеру активов.

В 2023 году Банк России впервые не прибегал к отзывам лицензий. Последним банком, который прекратил свою работу по решению ЦБ до этого перерыва, стал московский Кросна-Банк (290-е место) - его лишили лицензии 12 августа 2022 года из-за нарушения требований законодательства в области борьбы с отмыванием денег.

21 февраля 2024 года ЦБ РФ после длительного перерыва отозвал лицензию у Киви-банка, занимавшего 89-е место в России по размеру активов. По информации регулятора, Киви-банк не принял мер для снижения рисков в своей деятельности после предписаний ЦБ, продолжил проведение высокорисковых операций. Кроме того, были установлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. Банк также систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Без страхового покрытия остались порядка 4,4 млрд рублей, находившихся в 9,3 млн Qiwi-кошельков, однако их владельцы смогли вернуть деньги, подав требование кредитора. Выплаты по этим требованиям завершились в апреле 2025 года. После Киви-банка ЦБ РФ в 2024 году отозвал лицензии еще у пяти кредитных организаций. 28 февраля эта мера была принята в отношении ООО КБ "Гефест" (город Кимры, Тверская область, 336-е место по размеру активов в РФ), 22 марта лицензию отозвали у АО "Банк Стрела" (Москва, 321-е место), 17 июня - у АО "Автоградбанк" (город Набережные Челны, Татарстан, 218-е место по размеру активов), 15 ноября - у ООО "Банк БКФ" (Москва, 230-е место) и 26 декабря - у АО КБ "Гарант-инвест" (Москва, 168-е место).

В 2025 году, с учетом Таврического банка, лицензий лишились 3 кредитные организации. 15 апреля эта мера была принята в отношении Промтрансбанка (Уфа, 177-е место по размеру активов в РФ). 22 мая лицензия была отозвана у Расчетной небанковской кредитной организации "ИНЭКО" (Иваново, 338-е место).

Статистика выплат АСВ

С начала функционирования Системы страхования вкладов в 2004 году произошло 557 страховых случаев (включая отзыв лицензии у Таврического банка, чьи вклады также были защищены). Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вернуло 4,4 млн вкладчиков более 2,3 трлн рублей.