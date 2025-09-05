Что известно о Министерстве обороны США

5 сентября 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в Военное министерство (Department of War).

ТАСС собрал главное о Министерстве обороны США.

История создания

История оборонного ведомства ведет начало со времен Войны за независимость США (1775-1783), когда Второй Континентальный конгресс (законодательный орган 13 британских колоний в 1775-1781 годах) учредил комитеты по различным военным вопросам - обеспечению боеприпасами, сбору средств на порох, организации ополчения и проч. Впоследствии они были объединены в Совет по войне и боеприпасам, а вопросы флота стал курировать Адмиралтейский совет.

В 1789 году эти ведомства вошли в состав Военного министерства (или Министерства войны; Department of War; Department в данном случае традиционно переводится как "министерство"), в 1798 году морскими делами стало заниматься Министерство военно-морских сил (Department of the Navy). С появлением авиации в XX века в структуре Корпуса связи сухопутных войск США в 1907 году было создано Воздухоплавательное отделение (Aeronautical Division), впоследствии оно отвечало за военно-воздушные силы (ВВС), неоднократно меняло название, но оставалось в подчинении сухопутных войск.

В 1947 году по инициативе президента Гарри Трумэна был принят закон о национальной безопасности, которым было учреждено единое министерство, объединившее военное и военно-морское ведомства, а также министерство военно-воздушных сил (Department of the Air Force; учреждено тем же законом). Первоначально оно получило название "Национальное военное ведомство" (National Military Establishment), но в 1949 году было переименовано в Министерство обороны (Department of Defense; известно также как Пентагон - по неоф. названию его штаб-квартиры).

Структура

В настоящее время Министерство обороны - один из самых крупных правительственных институтов в США. Ему подчинены сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы, корпус морской пехоты, космические силы, силы спецназначения, разведывательные структуры, в военное время под его юрисдикцию может быть передана Береговая охрана (род вооруженных сил, подчиненный министерству внутренней безопасности). Разработка и производство ядерного оружия находятся вне ведения Минобороны, за них отвечает созданное в 1977 году в структуре правительства Министерство энергетики. Право принятия решения об его использовании остается за президентом США, процесс планирования и боевого применения стратегических наступательных вооружений - за Стратегическим командованием Вооруженных сил США (создано в 1992 году).

Основными составляющими Минобороны выступают министерства сухопутных войск (Department of the Army, DA), военно-морского флота (Department of the Navy, DON) и военно-воздушных сил (Department of the Air Force, DAF), несмотря на присутствие в их названиях слова "министерство", они не являются самостоятельными ведомствами в аппарате правительства.

Органом планирования и управления вооруженными силами является Объединенный комитет начальников штабов ВС США (КНШ, Joint Chiefs of Staff, JCS), состоящий из командующих всех видов ВС США (Армия, ВВС, ВМС, Корпус морской пехоты, Национальная гвардия). Также в системе Минобороны созданы объединенные командования, в состав которых выделены формирования нескольких родов войск. Они подразделяются на функциональные и региональные. К функциональным относятся транспортное, кибернетическое, стратегическое, командование специальными операциями и др., к региональным - командования в зонах Северной Америки, Тихого океана, Центральной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока и Африки.

Кроме того, Пентагону подчиняются четыре национальные разведывательные службы. Разведывательное управление Минобороны (Defense Intelligence Agency, DIA) существует с 1961 года, ведет сбор информации военно-политического характера. Агентство национальной безопасности (National Security Agency, NSA) функционирует с 1952 года, занимается радиоэлектронной, научной, технической и киберразведкой, защитой электронных коммуникационных сетей госучреждений. Национальное агентство геопространственной разведки (National Geospatial-Intelligence Agency, NGA), созданное в 1996 году, обеспечивает военных данными видовой разведки и картографической информацией. Национальное управление военно-космической разведки (National Reconnaissance Office, NRO), учрежденное в 1961 году, отвечает за программы строительства, запуска и эксплуатации разведывательных спутников.

Руководство

Министр обороны подчиняется непосредственно президенту, представляет ему рекомендации по вопросам внешней и оборонной политики страны. Имеет право отдать приказ о приведении в действие ядерных сил (согласно "правилу двух человек", указание должно быть отдано и министром обороны, и президентом страны).

Министр назначается президентом и утверждается Сенатом. Это должно быть гражданское лицо или бывший военный, после увольнения которого с действительной службы прошло семь лет. Исключение из этого правила может быть сделано специальным разрешением Конгресса. В современной истории оборонного ведомства было три таких случая: в 1950 году для Джорджа Маршалла, вышедшего в отставку в 1945 году (тогда действовала норма 10 лет после отставки), в 2017 году для Джеймса Мэттиса, оставившего службу в 2013 году, и в 2021 году для Ллойда Остина, который ушел в отставку в 2016 году.

За время существования Министерства обороны сменилось 29 министров (Дональд Рамсфелд возглавлял его дважды с перерывом). Семь из них - гражданские лица, не имеющие армейского опыта. Остальные прошли военную службу, двенадцать из них непосредственно участвовали в боевых действиях (Вторая мировая, война во Вьетнаме, в Персидском заливе, в Ираке, Афганистане), большинство вышли в отставку в звании лейтенанта или капитана, и лишь четверо были профессиональным военными. Единственным афроамериканцем на этом посту был Ллойд Остин (2021-2025).

Руководители входящих в структуру Пентагона министерств сухопутных войск, военно-морского флота и военно-воздушных сил, имеют ранг министра без портфеля. На эти должности назначаются гражданские лица, они выдвигаются президентом и утверждаются Сенатом.

Здание Минобороны

Штаб-квартира министерства находится в Арлингтоне, пригороде столицы США Вашингтона, расположенном на правом берегу реки Потомак. Здание было построено в 1941-1943 годах по проекту архитектора Джорджа Эдвина Бергстрома. Оно имеет форму правильного пятиугольника (греч. pentagonon - пятиугольник), в связи с чем получило неофициальное название "Пентагон". Строение является одним из самых больших административных зданий не только в США, но и в мире. Оно состоит из пяти колец, соединенных между собой коридорами, имеет высоту - 23,6 м (5 этажей), периметр - 1,3 км, занимает территорию в 11,74 га. В "Здании", как между собой называют Пентагон его сотрудники, размещаются аппарат министра и управления министерства, комитет начальников штабов, министерства родов вооруженных сил и их штабы, а также другие организации и учреждения, обеспечивающие работу главных органов системы военно-стратегического управления США. В нем работают 23-25 тыс. человек военного и гражданского персонала.