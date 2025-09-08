Атмосферное явление наблюдалось 8 сентября на севере и северо-западе Подмосковья

ТАСС-ДОСЬЕ. Утром 8 сентября 2025 года на севере и северо-западе Подмосковья был зафиксирован радиационный туман.

ТАСС подготовил материал об этом атмосферном явлении.

Виды туманов

Туман представляет собой атмосферное явление, при котором в воздухе происходит скопление воды в виде мельчайших продуктов конденсации водяного пара. При температуре воздуха выше минус 10 градусов Цельсия - это мельчайшие капельки воды, при минус 10-15 градусов - смесь капелек воды и кристалликов льда, при более низкой температуре - кристаллики льда.

Во время тумана обычно относительная влажность воздуха близка к 100% (превышает 85-90%). Однако в сильные морозы (минус 30 градусов и ниже) в населенных пунктах, на железнодорожных станциях и аэродромах туманы могут наблюдаться даже при менее 50% влажности - за счет конденсации водяного пара, образующегося при сгорании топлива (в двигателях, печах и т. п.) и выбрасываемого в атмосферу через выхлопные трубы и дымоходы.

Чаще всего туман наблюдается в вечерние, ночные и утренние часы, но может возникать также и днем, особенно в холодное полугодие при повышении температуры воздуха. Это атмосферное явление может длиться от нескольких часов до нескольких суток (в холодный период года).

Туманы делятся на три вида по механизму их возникновения:

фронтальные - возникают на границах атмосферных фронтов, при столкновении теплых и холодных воздушных масс;

адвективные - наблюдаются, когда воздушные массы из более холодного региона перемещаются в более теплые;

радиационные - появляются в результате активного излучения (радиации) тепла в атмосферу от остывающей земной поверхности и массы влажного приземного воздуха. Возникают при достижении точки росы - значения температуры, когда водяной пар начинает конденсироваться в росу.

Радиационный туман

Обычно радиационный туман возникает ночью в условиях антициклона при безоблачной погоде и легком ветре. Проявляется в виде дымки в приземном слое с видимостью на суше от 2 м. После восхода солнца такой вид тумана в основном быстро рассеивается. Однако в холодное время года в устойчивых антициклонах радиационные туманы могут сохраняться и днем, иногда много суток подряд. В промышленных районах может возникнуть его крайняя форма - смог. Этот вид тумана является широко распространенным, рядовым явлением. Его чаще всего можно наблюдать за городом. Обычно он формируется в низинах, над поверхностью болот, озер и рек. Весной и осенью, когда водоемы не успевают прогреться в дневное время, быстрее могут выхолаживаться участки автодорог или поля. В этом случае туман формируется именно над ними.

Радиационный туман как таковой не представляет опасности для человека, так как не связан с явлением радиоактивности. Название он получил от своей первопричины - излучения тепла из приземных слоев. При этом сильный радиационный туман, как и любой другой, может вносить помехи в движение транспортных средств, мешать работе аэропортов.