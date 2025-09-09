Что известно о внутриполитической ситуации в Непале

Премьер-министр страны Шарма Оли 9 сентября ушел в отставку после массовых протестов против блокировки соцсетей

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 сентября 2025 года в Непале на фоне массовых протестов против блокировки соцсетей ушел в отставку премьер-министр страны Шарма Оли. В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли 22 человека, более 500 получили ранения.

ТАСС подготовил материал о внутриполитической ситуации в этой стране.

Сведения о стране

Непал (оф. название - Федеративная Демократическая Республика Непал) - государство в Южной Азии, расположенное в центральной части Гималайских гор, в северной части полуострова Индостан. Занимает площадь 147,2 тыс. кв. км, на севере граничит с Китаем, на юге - с Индией. Численность населения составляет 29,7 млн (на 2024 год), из них более половины - непальцы (самоназвание - непали), а также народности мадхеси, тхару, магары, невары, шерпы (всего свыше 100 этнических групп). В стране существует кастовая система. Около 80% населения исповедуют индуизм. Официальный язык - непали. Столица - Катманду. После упразднения монархии в 2008 году Непал стал парламентской республикой по форме правления, по форме административно-территориального устройства - федерация. Действует конституция 2015 года (с последующими изменениями).

Непал на рубеже XX-XXI веков

В 1996 году в Непале началась гражданская война: отколовшееся от Коммунистической партии Непала вооруженное крыло маоистов начало борьбу за свержение монархии. Внутриполитическая обстановка обострилась в 2001 году в связи с политическим кризисом, связанным с убийством членов королевской семьи, в том числе короля Бирендры Шаха. Они были расстреляны наследным принцем Дипендрой (причиной трагедии стали семейные конфликты). Королем Непала был объявлен Гьянендра Шах (брат Бирендры). В ноябре 2006 года правительство заключило соглашение с маоистами, завершившее десятилетнюю гражданскую войну, которая унесла жизни 16,3 тыс. человек. В 2008 году король был лишен полномочий и была провозглашена Федеративная Демократическая Республика Непал.

Внутриполитическая ситуация после 2008 года

После упразднения монархии в стране сохранялась нестабильность - сменялись правительства, а принятие новой конституции в 2015 году вызвало недовольство со стороны народностей мадхеси и тхару, проживающих у границы с Индией. Они не поддержали введение федеративного устройства, посчитав, что основной закон, в соответствии с которым в стране было создано семь крупных провинций, не учитывает исторические границы их проживания. Впоследствии на несколько месяцев была перекрыта граница с Индией, в связи с чем в страну практически не поставлялись продукты и электроэнергия (власти Непала обвиняли Индию в "умышленной экономической блокаде"). Обстановка в стране была осложнена и последствиями разрушительного землетрясения 2015 года.

В 2017 году в стране прошли первые после принятия новой конституции выборы, по результатам которых победу одержали левые силы во главе с Коммунистической партией Непала (объединенная марксистско-ленинская), или КПН (ОМЛ). Пост премьера занял ее лидер Шарма Оли. Затем в стране - в результате выборов, распада коалиций, вотума недоверия - сменилось еще несколько правительств, и в июле 2024 года к власти вновь вернулся Шарма Оли, возглавивший правительство во главе с КПН (ОМЛ) и левоцентристским "Непальским конгрессом".

Акции протеста в 2025 году

Крупнейшие за последние годы акции протеста вспыхнули после того, как 4 сентября 2025 года правительство Непала ввело ограничения на работу ряда мессенджеров и соцсетей, которые не были зарегистрированы в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Основными участниками протестов стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. В столицу для обеспечения порядка были направлены военные, введен комендантский час. Несмотря на снятие запрета 9 сентября, протесты продолжились. Митингующие подожгли здания ряда госучреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, также сообщалось о нападениях на дома политиков и чиновников. В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли 22 человека, более 500 получили ранения. Армия Непала заявила, что берет на себя ответственность в области безопасности в стране в отсутствие политического руководства.