Что известно о новом премьер-министре Франции Себастьене Лекорню

Политика на эту должность назначил президент республики Эмманюэль Макрон 9 сентября после отставки Франсуа Байру

ТАСС-ДОСЬЕ. В должность премьер-министра Франции 10 сентября 2025 года вступает Себастьен Лекорню, ранее возглавлявший министерство вооруженных сил. Он был назначен президентом Эмманюэлем Макроном 9 сентября после отставки Франсуа Байру, кабинету которого выразило недоверие Национальное собрание (нижняя палата парламента).

Себастьен Лекорню родился 11 июня 1986 года в городе Обонн в регионе Иль-де-Франс недалеко от Парижа в семье авиационного техника. Получил юридическое образование в Университете Пантеон-Ассас (или Париж II).

В 2002 году вступил в правоцентристский "Союз за народное движение" (с 2015 года - "Республиканцы"). В 2013-2014 годах являлся национальным секретарем партии. В 2017 году вошел в состав основанной Эмманюэлем Макроном центристской партии "Республика на марше" (с 2016 года - "На марше", с 2022 года - "Ренессанс").

В 2005 году Лекорню стал помощником депутата от "Союза за народное движение" Франка Жилара. В 2008-2012 годах был советником в МИД, затем в министерстве сельского хозяйства.

В 2014 году он был избран мэром города Вернона (с население порядка 250 тыс.) в департаменте Эр региона Нормандия, в декабре 2015 года покинул пост, чтобы сосредоточиться на работе в Совете департамента Эр. Он был избран председателем этого органа самоуправления в апреле 2015 года и возглавлял его до июля 2017 года, а затем с июня 2021 года до конца 2022 года.

В состав правительства страны Лекорню вошел в июле 2017 года, заняв должность государственного секретаря (младший министр) при министре экологического перехода в правительстве Эдуара Филиппа. В октябре 2018 года он стал министром-делегатом (министр по особым поручениям) по делам местного самоуправления при министре территориального планирования.

В июле 2020 - мае 2022 года возглавлял министерство по делам заморских территорий в правительстве Жана Кастекса. При нем были организованы два референдума по вопросу независимости Новой Каледонии (особое административно-территориальное образование Франции в Тихом океане; его жители проголосовали против отделения).

20 мая 2022 года Лекорню возглавил министерство вооруженных сил в правительстве Элизабет Борн, сохранил пост при следующих премьерах - Габриэле Аттале, Мишеле Барнье и Франсуа Байру. После начала российской специальной военной операции на Украине в 2022 году Лекорню активно поддерживал Киев. В 2023 году он стал инициатором поставок Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP и самоходных артиллерийских установок Caesar (помимо другого вооружения).