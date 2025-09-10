Что известно о гендиректоре Эрмитажа Михаиле Пиотровском

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил на пять лет полномочия Пиотровского

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 сентября 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил на пять лет полномочия гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Происхождение, образование, научная степень

Михаил Борисович Питровский родился 9 декабря 1944 года в Ереване (Армянская ССР, ныне Республика Армения). Его отец - Борис Борисович Пиотровский (1908-1990) - известный археолог, под руководством которого велись раскопки древней урартской крепости Тейшебаини около Еревана. В 1964-1990 годах он возглавлял Государственный Эрмитаж. Мать - археолог-востоковед Рипсимэ Микаэловна Джанполадян (1918-2004).

В 1967 году Михаил Пиотровский с отличием окончил восточный факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет, СПбГУ) по специальности "филолог-арабист". В 1965-1966 годах стажировался в Каирском университете (Египет).

Доктор исторических наук. В 1973 году в Ленинградском государственном университете имени А. А. Жданова защитил кандидатскую диссертацию на тему "Предание о химйаритском царе Ассаде ал-Камиле", в 1985 году в ленинградском отделении Института востоковедения Академии наук СССР (ныне Российская академия наук) - докторскую диссертацию на тему "Южная Аравия в раннем средневековье. Процесс сложения средневекового общества". Профессор.

Действительный член Российской академии наук (2016). Член Российской академии художеств (2001).

Работа в академических учреждениях, музейная деятельность

В 1967-1991 годах Пиотровский работал в Ленинградском отделении Института востоковедения Академии наук СССР.

В 1973-1976 годах в Высшей школе общественных наук в Народной Демократической Республике Йемен был переводчиком и преподавателем истории этого государства.

Участвовал во многих археологических экспедициях на Кавказе, в Центральной Азии и Йемене. В частности, работал в советско-йеменской комплексной исторической экспедиции (с 1983 года), возглавлял ее в 1989-1990 годах.

В 1991 году Пиотровский был приглашен на работу в Государственный Эрмитаж в качестве заместителя директора по научной работе. С 9 июля 1992 года по н. в. является генеральным директором Эрмитажа (первоначальное наименование должности - директор). В период его руководства была осуществлена реконструкция Эрмитажного театра, отреставрированы помещения Главного штаба, сданы две очереди строительства реставрационно-хранительского центра "Старая Деревня"; частью музейного комплекса стало здание Биржи. Были открыты пять выставочных центров - спутников Эрмитажа: в Казани (2005), Выборге (Ленинградская область, 2010), Омске (2019), Екатеринбурге (2021) и Оренбурге (2024). В 2003 году создан попечительский совет музея. С 2011 года действует некоммерческая организация "Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Государственного Эрмитажа".

Пиотровский также является президентом Союза музеев России (с 2001 года).

Деятельность в сфере высшего образования, редактирование научных журналов

С 2004 года Пиотровский возглавляет кафедру музейного дела и охраны памятников в Институте философии СпбГУ. С 2012 года является деканом восточного факультета СпбГУ, заведует на факультете кафедрой Древнего Востока. Член ученого совета университета.

Президент Школы искусств и культурного наследия Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Председатель Федерального учебно-методического объединения в сфере высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений 58.00.00 "Востоковедение и африканистика".

Главный редактор научно-исторического журнала "Христианский Восток", председатель международного редакционного совета научного журнала "Вестник древней истории", сопредседатель редакционного совета научного журнала "Ислам в современном мире".

Публикации

Пиотровский является автором более 300 научных работ. В их числе каталоги арабских рукописей, работы по духовной и политической истории ислама и арабской культуре, археологии Аравии, издания средневековых памятников и древних надписей. Также опубликовал серию книг об Эрмитаже.

Общественная деятельность

Пиотровский входит в состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

Член Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Член Общественной палаты Санкт-Петербурга (входит в комиссию по культуре, сохранению историко-культурного наследия и развитию туризма), Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга, президиума совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Президент Санкт-Петербургской общественной организации "Всемирный клуб петербуржцев".

Председатель попечительского совета Европейского университета в Санкт-Петербурге. Член общественного совета Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, попечительского совета Российской академии наук, попечительского совета Государственного музея Востока (Москва), попечительского совета Благотворительного фонда Владимира Потанина.

4 декабря 2011 года Пиотровский принимал участие в выборах депутатов Государственной думы РФ VI созыва по списку Всероссийской политической партии "Единая Россия" (баллотировался под вторым номером в региональной группе №78, город Санкт-Петербург). По итогам голосования прошел в Думу, но отказался от мандата. 19 сентября 2021 года был избран депутатом Государственной думы РФ VIII созыва по списку партии "Единая Россия" (баллотировался под первым номером региональной группы №42, Санкт-Петербург), отказался от депутатского мандата.

В 2012, 2018 и 2024 году являлся доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Путина.

В 2020 году входил в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Награды, звания

Пиотровский награжден орденами Почета (1997), "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степеней (2024, 2019, 2009, 2004), Александра Невского (2014), Дружбы (2016), медалью Пушкина (1999). Отмечен Почетной грамотой (2012) и благодарностью (2020) президента РФ, благодарностью (2023) и Почетной грамотой (2024) правительства РФ.

Лауреат премии президента РФ в области литературы и искусства 2002 года, Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2016 года.

Отмечен иностранными орденами: Королевского дома Оранских-Нассау (Нидерланды, 1996), Почетного легиона (Франция, 1998, 2004), Полярной звезды (Швеция, 1999), "За заслуги перед Итальянской Республикой" (1999, 2004), Восходящего солнца (Япония, 2007), Короны (Бельгия, 2011), Франциска Скорины (Белоруссия, 2014), "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" (2018), "За заслуги перед Венгрией" (2019), Почета (Оман, 2023).

Лауреат Демидовской премии 2021 года.

Почетный гражданин Санкт-Петербурга (2011) и Еревана (2019).

Почетный доктор Казанского (Приволжского) федерального университета (2011), Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (2019), почетный профессор Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова (Владикавказ, 2022).

Семья

Жена - Ирина Леонидовна (родилась в 1944 году, кандидат экономических наук, специалист по международным финансовым отношениям). Дочь - Мария (родилась в 1970 году, учредитель Ассоциации родителей детей с дислексией), сын - Борис (родился в 1982 году, кандидат экономических наук, вице-губернатор Санкт-Петербурга).

Признание

Михаилу Борисовичу и его отцу посвящена книга "Пиотровские. Хранители ковчега" (2018, автор Джеральдин Норман). В их честь назван астероид главного пояса 4869 Piotrovsky.

Жизни и деятельности генерального директора Эрмитажа посвящены документальные фильмы "Известный неизвестный Михаил Пиотровский" (2014, режиссер Михаил Трофимов) и "Хранитель" (2019, Ника Стрижак), а также книга "Михаил Пиотровский" (2015, автор Елена Яковлева).