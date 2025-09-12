На пост руководителя региона баллотируются пять кандидатов

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 сентября 2025 года начинается голосование на выборах губернатора Ростовской области, которые назначены на 14 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября. На пост руководителя региона баллотируются пять кандидатов, включая врио губернатора области Юрия Слюсаря (выдвинут от "Единой России").

ТАСС подготовил материал о том, как проходили выборы и назначения главы Ростовской области начиная с 1990-х годов.

Назначения и выборы в 1990-х годах

С 1991 года в России действовал мораторий на выборы глав администраций краев, областей и автономных образований. Его цель заключалась в попытке стабилизировать ситуацию в стране после т. н. августовского путча ГКЧП и на период проведения экономических реформ. Руководители регионов (кроме республик) назначались президентом РСФСР Борисом Ельциным без согласования с местными советами депутатов.

8 октября 1991 года указом Бориса Ельцина первым главой администрации Ростовской области был назначен Владимир Чуб, председатель Ростовского городского исполкома и горсовета народных депутатов.

17 сентября 1995 года президент РФ подписал указ о проведении прямых выборов глав администраций субъектов РФ в декабре 1996 года. Однако после выхода указа к главе государства обратились руководители ряда российских регионов с просьбой разрешить проведение выборов ранее этой даты. 6 августа 1996 года Ельцин своим указом разрешил провести прямые выборы главы администрации (губернатора) Ростовской области в сентябре 1996 года. Голосование было назначено на 29 сентября того же года.

В выборах 29 сентября 1996 года участвовали три кандидата. Победу одержал действующий руководитель Ростовской области Владимир Чуб. Он набрал 62,15% голосов. Второе место занял председатель комитета Госдумы по делам Федерации и региональной политике Леонид Иванченко (31,60%). Оба кандидата были выдвинуты группами избирателей. Всего в выборах приняли участие 44,44% жителей области, против всех кандидатов высказались 2,84%. Избранный глава региона вступил в должность 1 ноября того же года сроком на пять лет.

Выборы 2001 года

6 октября 1999 года был принят федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", который отменил право президента назначать руководителей регионов. С этого времени главы субъектов РФ избирались путем прямых выборов. В 2001 году в закон была внесена поправка, в соответствии с которой отсчет пребывания в должности губернаторов стал вестись с момента принятия закона - с октября 1999 года. Законодатели республик, краев и областей, где ранее пребывание на посту главы региона ограничивалось двумя сроками, получили право самостоятельно решать, как следует исчислять срок губернаторства.

Следующие выборы главы администрации (губернатора) Ростовской области прошли 23 сентября 2001 года. Руководитель региона избирался сроком на пять лет. На пост претендовали два кандидата. По итогам голосования губернатором области вновь был избран Владимир Чуб, за него отдали голоса 78,23% избирателей. Его соперник, заместитель руководителя администрации Зимовниковского района Ростовской области Петр Волошин, получил 7,21% голосов. Против всех проголосовали 12,68%, явка составила 48,31%. Владимир Чуб принял присягу 1 ноября 2001 года.

Наделение полномочиями главы области в 2005 и 2010 годах

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

Полномочия Владимира Чуба истекали в 2006 году. Однако 6 июня 2005 года он обратился к главе государства с вопросом о доверии. 12 июня Путин внес кандидатуру Чуба в парламент Ростовской области для наделения его полномочиями главы администрации (губернатора) региона на третий срок. Спустя два дня, 14 июня 2005 года, заксобрание области поддержало предложенную кандидатуру (за - 40 депутатов, против - 1). В тот же день Владимир Чуб официально вступил в должность сроком на пять лет.

4 мая 2010 года партия "Единая Россия" представила президенту РФ Дмитрию Медведеву три кандидатуры на пост главы администрации (губернатора) региона: руководителя Ленинского района Московской области Василия Голубева, первого заместителя главы администрации - вице-губернатора Ростовской области Сергея Назарова и мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышева. 15 марта глава государства внес кандидатуру Василия Голубева на рассмотрение регионального парламента. 21 мая 2010 года депутаты заксобрания наделили его полномочиями губернатора Ростовской области (за - 43, против - 5). Инаугурация состоялась 14 июня того же года, срок полномочий главы регионы составлял пять лет.

В сентябре 2011 года в устав Ростовской области были внесены изменения, в соответствии с которыми должность главы региона была переименована в "губернатор Ростовской области".

Выборы 2015 года

1 июня 2012 года в России вступил в силу федеральный закон, возвращающий прямые выборы глав регионов. В соответствии с ним первым сроком полномочий руководителей субъектов РФ стал считаться тот, на который они были избраны после 1 июня 2012 года.

8 июня 2015 года в связи с истечением срока полномочий Василия Голубева на посту губернатора Ростовской области Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы региона.

В единый день голосования 13 сентября 2015 года в области состоялись прямые выборы губернатора. В них участвовали пять кандидатов. Победу одержал Василий Голубев (баллотировался от "Единой России"), получивший 78,21% голосов избирателей. Его ближайший соперник, депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев, набрал 11,66%. Явка на выборах составила 48,56%. 29 сентября того же года Василий Голубев вступил в должность сроком на пять лет.

Выборы 2020 года

Очередные выборы губернатора Ростовской области прошли 13 сентября 2020 года (голосование проходило в течение трех дней - 11, 12 и 13 сентября). На пост претендовали пять кандидатов. Руководителем региона вновь был избран Василий Голубев. За него проголосовали 65,53% избирателей (был выдвинут "Единой Россией"). Второе место занял руководитель фракции КПРФ в заксобрании региона Евгений Бессонов (17,63%). Всего в выборах приняли участие 42,99% избирателей. 21 сентября 2020 года состоялась инаугурация избранного губернатора. Срок его полномочий составлял пять лет.

4 ноября 2024 года Путин принял отставку губернатора Ростовской области Василия Голубева и назначил врио руководителя региона генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря. На день отставки Василий Голубев по продолжительности пребывания на посту - около 14 лет и 5 месяцев - занимал третье место среди руководителей российских регионов (после глав Чечни и Татарстана Рамзана Кадырова и Рустама Минниханова).

Выборы 2025 года

Выборы губернатора Ростовской области назначены на 14 сентября 2025 года, голосование будет проходить в течение трех дней подряд - 12, 13 и 14 сентября. На выборах будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Региональному избиркому предоставлена возможность организовывать голосование на придомовых территориях и территориях общего пользования.

По данным ЦИК РФ, численность избирателей региона на 1 июля 2025 года составляет 3 139 152.

Губернатор Ростовской области избирается сроком на пять лет. Кандидаты выдвигаются политическими партиями, самовыдвижение не предусмотрено. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

На пост губернатора Ростовской области зарегистрированы пять кандидатов: депутат Госдумы Евгений Бессонов (КПРФ), пенсионер Юрий Климченко (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), руководитель ростовской общественной приемной председателя партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Косинов ("Справедливая Россия - За правду"), врио губернатора региона Юрий Слюсарь ("Единая Россия") и директор по развитию ООО "Альянс сервис", депутат областного заксобрания Денис Фраш (ЛДПР).