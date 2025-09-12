С 12 сентября 2025 года начинается голосование на выборах губернатора Севастополя

ТАСС-ДОСЬЕ. С 12 сентября 2025 года начинается голосование на выборах губернатора Севастополя, которые назначены на 14 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября. На пост руководителя города баллотируются пять кандидатов, включая губернатора Михаила Развожаева (выдвинут от "Единой России").

ТАСС подготовил материал о том, как проходили выборы и назначения главы Севастополя.

Статус Севастополя в 1954-2013 годах

В 1954 году по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Крымская область РСФСР вместе с Севастополем была передана в состав Украинской ССР. До 1996 года Севастополь являлся городом республиканского подчинения в составе Украины. В 1996 года он был отнесен к числу городов со специальным статусом, став административной единицей первого уровня (наряду со столицей - Киевом). Председатель Севастопольской городской государственной администрации назначался указом президента Украины. В разные годы эту должность занимали Виктор Семенов (1995-1998), Леонид Жунько (1999-2005), Сергей Куницын (2006-2010), Владимир Яцуба (2011-2014).

После воссоединения с Россией

В ноябре 2013 года на Украине начался политический кризис, вызванный отказом официальных властей от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Волна беспорядков, начавшаяся в Киеве, перекинулась на другие украинские города и регионы. Однако в Крыму отказались поддерживать оппозицию.

22 февраля 2014 года на Украине произошел госпереворот, в результате которого к власти пришли сторонники евроинтеграции. На следующий день Верховная рада отменила закон, предусматривающий предоставление русскому языку статуса регионального в ряде областей страны. Это решение вызвало протесты среди русскоязычного населения. В Крыму и Севастополе начались массовые акции и митинги с требованием отделения от Украины.

23 февраля 2014 года на митинге в Севастополе "народным мэром" города был провозглашен один из лидеров протестного движения, глава промышленной группы "Таврида электрик" Алексей Чалый. На следующий день горсовет утвердил его председателем координационного совета по организации городского управления по обеспечению жизнедеятельности Севастополя.

16 марта 2014 года на общекрымском референдуме о статусе полуострова 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. 18 марта был подписан Договор о принятии Республики Крым в состав РФ, согласно которому в Российской Федерации были образованы два новых субъекта - Республика Крым и город федерального значения Севастополь.

1 апреля 2014 года депутаты городского заксобрания единогласно наделили Алексея Чалого полномочиями исполняющего обязанности губернатора Севастополя на переходный период. 11 апреля того же года был принят устав Севастополя, согласно которому высшим должностным лицом города является губернатор Севастополя.

14 апреля 2014 года президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Севастополя Алексеем Чалым и вице-адмиралом запаса бывшим заместителем командующего Черноморским флотом Сергеем Меняйло. Руководитель города уведомил главу государства, что намерен сложить с себя полномочия иисполняющего обязанности губернатора и предложил назначить на этот пост Сергея Меняйло. В тот же день Владимир Путин подписал указ о назначении Меняйло исполняющим обязанности губернатора Севастополя.

Непрямые выборы главы Севастополя в 2014 году

В соответствии с уставом Севастополя губернатор города избирался депутатами заксобрания региона из числа трех кандидатов, представленных президентом РФ, сроком на пять лет.

Ранее, 2 апреля 2013 года, в федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" были внесены изменения, которые разрешили субъектам РФ заменять прямые выборы губернаторов непрямыми, т. е. избранием депутатами местного парламента. В соответствии с законом партии, имеющие представительство в заксобрании субъекта Федерации и Государственной думе, направляют главе государства предложения по кандидатам на пост руководителя региона (не более трех претендентов от каждой партии). Президент РФ выбирает трех кандидатов и предлагает их на рассмотрение законодательного органа власти соответствующего субъекта РФ.

17 сентября 2014 года президент РФ Владимир Путин внес в Законодательное собрание Севастополя три кандидатуры на должность руководителя города: иисполняющего обязанности губернатора Сергея Меняйло ("Единая Россия"), депутата местного парламента, первого секретаря севастопольского горкома КПРФ Василия Пархоменко и бывшего командира отдельного полка морской пехоты Черноморского флота, советника губернатора Севастополя Олега Рослякова (ЛДПР).

Выборы губернатора Севастополя прошли 9 октября 2014 года. Для избрания кандидату необходимо было получить большинство голосов депутатов от установленной численности городского заксобрания. По итогам голосования главой города был избран Сергей Меняйло (за - 21 из 24 депутатов, 3 бюллетеня были признаны недействительными). В тот же день он официально вступил в должность сроком на пять лет.

Первые прямые выборы 2017 года

28 июля 2016 года президент РФ принял отставку Сергея Меняйло с поста руководителя Севастополя, назначив его своим полномочным представителем в Сибирском федеральном округе. В тот же день врио губернатора Севастополя был назначен Дмитрий Овсянников, заместитель министра промышленности и торговли РФ.

В октябре 2016 года правительство Севастополя предложило местному заксобранию изменить городской устав с целью введения нормы о прямых выборах губернатора. Данную инициативу поддержал врио главы региона. 24 ноября 2016 года депутаты заксобрания города приняли поправки в устав Севастополя о введении прямых выборов губернатора, 29 ноября их подписал Дмитрий Овсянников.

В единый день голосования в РФ 10 сентября 2017 года в Севастополе состоялись первые прямые выборы губернатора. В них участвовали пять кандидатов. Победу одержал врио главы города Дмитрий Овсянников (баллотировался от партии "Единая Россия"), получивший 71,05% голосов избирателей. Его ближайший соперник - Роман Кияшко от КПРФ, помощник депутата Госдумы Дмитрия Новикова - набрал 16,42%. Явка на выборах составила 34,21%. 18 сентября того же года Дмитрий Овсянников принес присягу, срок его полномочий составлял пять лет.

Выборы 2020 года

11 июля 2019 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Дмитрия Овсянникова и назначил врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, руководителя исполкома Общероссийского народного фронта.

Досрочные выборы губернатора Севастополя прошли 13 сентября 2020 года (голосование проходило в течение трех дней - 11, 12 и 13 сентября). На пост претендовали шесть кандидатов. Руководителем региона был избран Михаил Развожаев. За него проголосовали 85,72% избирателей (был выдвинут "Единой Россией"). Второе место занял кандидат от ЛДПР, депутат заксобрания города Илья Журавлев (4,95%). Всего в выборах приняли участие 48,28% избирателей. 2 октября того же года Михаил Развожаев официально вступил в должность сроком на пять лет.

21 декабря 2021 года был принят федеральный закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", который в том числе отменил запрет занимать должность главы региона более двух пятилетних сроков подряд. Субъекты РФ получили право сами определять число сроков полномочий своих руководителей.

Выборы 2025 года

Выборы губернатора Севастополя назначены на 14 сентября 2025 года, голосование будет проходить в течение трех дней подряд - 12, 13 и 14 сентября. На выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Городскому избиркому предоставлена возможность организовывать голосование на придомовых территориях и территориях общего пользования.

По данным ЦИК РФ, численность избирателей региона на 1 июля 2025 года составляет 342 786.

Губернатор города избирается сроком на пять лет. Кандидаты выдвигаются политическими партиями, самовыдвижение не предусмотрено. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

На пост губернатора Севастополя зарегистрированы пять кандидатов: заместитель председателя городского заксобрания Илья Журавлев (ЛДПР), управляющий региональной благотворительной общественной организацией содействия социально-экономическому развитию Севастополя "Мы - севастопольцы" Сергей Круглов ("Справедливая Россия - За правду"), директор компании "Марин менеджмент шиппинг" Геннадий Кушнир (КПРФ), губернатор города Михаил Развожаев ("Единая Россия") и генеральный директор ООО "Диабух" Ирина Салина ("Новые люди").