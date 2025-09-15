Он побеждает на выборах главы региона

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 сентября 2025 года стало известно, что врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона по итогам обработки 100% протоколов. Он набирает 83,85% голосов избирателей, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии Оренбургской области.

Евгений Александрович Солнцев родился 28 сентября 1980 году в Воронеже.

В 2002 году окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный институт (ныне Воронежский государственный технический университет) по специальности "промышленное и гражданской строительство", в 2010 году - аспирантуру Московского государственного строительного университета (МГСУ).

Выпускник шестого потока т. н. школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Кандидат технических наук. В 2010 году в МГСУ защитил диссертацию на тему "Методические основы территориально-пространственного развития объектов олимпийских поселений (на примере транспортной инфраструктуры олимпийских объектов г. Сочи)".

После окончания института работал мастером, прорабом.

С февраля 2004 года по февраль 2006 года - заместитель начальника, затем заместитель управляющего строительно-монтажным трестом "Желдортрест" (филиал ОАО "РЖД").

С июля 2006 года по август 2007 года - руководитель управления проектом ГУП №2 специализированного бюро по внедрению проектных методов управления ОАО "Росжелдорстрой".

В августе 2007 года был назначен заместителем управляющего по строительству - начальником управления строительством "Спецмостотреста" (филиал Росжелдорстроя).

С февраля по июль 2008 года - начальник производственно-технического управления ОАО "Росжелдорстрой".

С июля 2008 года по июнь 2014 года - начальник службы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта на Черноморском побережье юга России (структурное подразделение дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта РЖД).

В июле 2014 года занял должность начальника иркутской группы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта дирекции РЖД.

С сентября 2015 года по август 2016 года работал заместителем начальника дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта РЖД (по развитию Байкало-Амурской магистрали).

В сентябре 2016 года был назначен начальником дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта (филиал ОАО "РЖД").

Впоследствии работал помощником министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

8 июня 2022 года Евгений Солнцев был назначен заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики (ДНР; провозглашена в 2014 году, субъект РФ с 30 сентября 2022 года) Виталия Хоценко. 11 ноября того же года занял должность первого заместителя главы правительства ДНР. Курировал сферы территориального развития, жилищной политики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта региона и др.

С 30 марта 2023 года по 26 марта 2025 года - председатель правительства Донецкой Народной Республики.

26 марта 2025 года указом президента РФ Владимира Путина Евгений Солнцев был назначен врио губернатора Оренбургской области (сменил во главе региона Дениса Паслера).

Член Государственного совета РФ.

Входит в состав президиума регионального политсовета партии "Единая Россия" в Оренбургской области.

Награжден орденом Почета (2014), Почетной грамотой президента РФ (2018).