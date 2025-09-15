Он побеждает на выборах главы региона

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 сентября 2025 года стало известно, что врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона по итогам обработки 100% протоколов. Он набирает 81,25% голосов избирателей. Это следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Юрий Борисович Слюсарь родился 20 июля 1974 году в г. Ростове-на-Дону (Ростовская область).

В 1996 году окончил юридический факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова с присвоением квалификации "юрист", в 2003 году - аспирантуру Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ).

Кандидат экономических наук. В 2007 году в Южном федеральном университете защитил диссертацию на тему "Кибернетический подход к организации управления в корпоративных системах".

В 1996-1999 годах - генеральный директор ООО "Фирма "ЮБС" (Москва).

С 1999 по 2003 год был директором, генеральным директором ООО "Монолит-АВК" (Москва).

В 2003-2009 годах - коммерческий директор ОАО "Роствертол" (с 2016 года - Ростовский вертолетный производственный комплекс "ПАО "Роствертол" им. Б. Н. Слюсаря", Ростов-на-Дону). Одновременно с 2005 по 2007 год руководил комитетом вертолетных программ ОАО "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром".

В 2009-2010 годах - помощник министра промышленности и торговли РФ Виктора Христенко.

С октября 2010 года по май 2012 года - директор департамента авиационной промышленности Минпромторга России.

С мая 2012 года по январь 2015 года занимал должность заместителя министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

С 2015 года возглавлял ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК; с 2018 г. входит в состав госкорпорации "Ростех"). В 2015-2019 годах - президент компании, с 2019 по 2024 год - генеральный директор.

Параллельно в 2017-2019 годах являлся президентом научно-производственной корпорации "Иркут" (с 2023 года - ПАО "Яковлев"), действующей в структуре ОАК.

В 2020-2022 годах - гендиректор ПАО "Компания "Сухой" (совмещал руководство ОАК и дочерней компанией "Сухой" до завершения процесса их объединения).

4 ноября 2024 года указом президента РФ Владимира Путина Юрий Слюсарь был назначен врио губернатора Ростовской области (во главе региона сменил Василия Голубева).

Входит в состав Государственного совета РФ.

Член партии "Единая Россия" (с марта 2025 года), высшего совета партии (с декабря 2017 года).

Был вице-президентом общероссийской общественной организации "Союз машиностроителей России".

Действительный государственный советник РФ II класса.

Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Почета (2019), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015). Имеет Почетную грамоту президента РФ (2017).

Почетный авиастроитель (2011).