Он побеждает на выборах главы региона

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 сентября 2025 года стало известно, что действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона по итогам обработки 100% протоколов. Он набирает 83,17% голосов избирателей. Это следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Вениамин Иванович Кондратьев родился 1 сентября 1970 года в г. Прокопьевске Кемеровской области.

В 1993 году окончил Кубанский государственный университет (КубГУ, Краснодар) по специальности "филолог, преподаватель русского языка". В 1995 году получил в КубГУ второе высшее образование по специальности "юрист".

Кандидат юридических наук. В 2006 году в Кубанском государственном аграрном университете защитил диссертацию на тему "Осуществление и защита права государственной собственности субъектов Российской Федерации".

В 1991-1994 годах работал юридическим консультантом, заведовал юридическим сектором АО "Плутос" (Краснодар).

В 1994-1995 годах был старшим юрисконсультом и ведущим специалистом юридического отдела управления делами администрации Краснодарского края.

С 1995 по 2001 год являлся заместителем, первым заместителем начальника правового управления администрации Краснодарского края, начальником отдела систематизации и правовой экспертизы нормативных правовых актов краевой администрации.

В 2001-2003 годах - заместитель руководителя аппарата, начальник правового управления администрации Краснодарского края.

С августа 2003 года по июль 2014 года занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, курировал вопросы имущественных, земельных и правовых отношений. В качестве заместителя главы региона также руководил департаментом имущественных отношений Краснодарского края.

В июле 2014 года был назначен заместителем начальника главного управления федерального имущества Управления делами президента РФ. С 30 июля того же года - и.о. начальника, с 23 января 2015 года - начальник этого управления.

С 12 марта по 22 апреля 2015 года - заместитель руководителя Управления делами президента РФ.

С 2015 года Вениамин Кондратьев возглавляет Краснодарский край: с 2015 года как глава администрации (губернатор), с 2022 года как губернатор Краснодарского края (с связи с переименованием должности).

22 апреля 2015 года указом главы государства был назначен временно исполняющим обязанности главы администрации (губернатора) Краснодарского края (сменил во главе региона Александра Ткачева).

13 сентября 2015 года одержал победу на прямых выборах губернатора Краснодарского края, получив 83,64% голосов избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия"). Его ближайший соперник, депутат краевого заксобрания от КПРФ Николай Осадчий, набрал 7,88%. 22 сентября того же года Вениамин Кондратьев вступил в должность.

В единый день голосования 13 сентября 2020 года вновь был избран главой администрации (губернатором) Краснодарского края. За него проголосовали 82,97% избирателей (был выдвинут "Единой Россией"). Второе место занял секретарь комитета краевого отделения КПРФ Александр Сафронов (8,21%). 23 сентября того же года состоялась инаугурация избранного губернатора.

Член Государственного совета РФ.

Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней (2021, 2025), Александра Невского (2017) и Дружбы (2022).