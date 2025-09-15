Что известно о врио главы Тамбовской области Евгении Первышове

Он побеждает на выборах руководителя региона

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 сентября 2025 года стало известно, что врио главы Тамбовской области Евгений Первышов ("Единая Россия") побеждает на выборах руководителя региона по итогам обработки 100% протоколов. Он набирает 73,84% голосов избирателей. Это следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Евгений Алексеевич Первышов родился 4 мая 1976 года в Краснодаре.

В 2005 году окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности "инженер-теплоэнергетик", в 2011 году - Российскую академию правосудия по специальности "юриспруденция", в 2017 году - Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова.

С 1993 года работал на Краснодарском станкостроительном заводе им. Г. М. Седина (ныне Южный завод тяжелого станкостроения).

В 1994-1996 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ.

С 1996 по 2005 год работал на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе.

В 2005-2009 годах был заместителем директора муниципального предприятия "Парк им. 30-летия Победы" (Краснодар).

В 2005-2010 годах - депутат городской думы Краснодара IV созыва. 23 октября 2005 года был избран от партии "Родина" по Береговому одномандатному округу №1, набрав 26,87% голосов избирателей. В гордуме был заместителем председателя комитета по вопросам местного самоуправления, связи с общественными организациями, со СМИ, миграционных, межнациональных и религиозных отношений, делам казачества и военнослужащих.

С ноября 2009 по февраль 2012 года - директор института "Горкадастрпроект" в Краснодаре.

В 2010-2012 годах - депутат городской думы Краснодара V созыва. 10 октября 2010 года был избран от партии "Справедливая Россия" по Береговому одномандатному округу №1, получив 86,12% голосов. В гордуме был заместителем председателя комитета по собственности, приватизации, землеустройству, инвестиционной политике, градостроительству и архитектуре.

С 27 февраля 2012 года занимал должность заместителя начальника, с 12 апреля 2012 года - начальника управления муниципального контроля администрации Краснодара.

В январе - сентябре 2013 года возглавлял администрацию Прикубанского внутригородского округа Краснодара.

С сентября 2013 года по ноябрь 2015 года - заместитель главы Краснодара по вопросам городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса и жилищным вопросам.

С ноября 2015 года по ноябрь 2016 года - директор департамента разрешительной деятельности и контроля - начальник отдела разрешительной деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

С 14 ноября 2016 года - первый заместитель главы Краснодара, исполняющий обязанности главы города.

С 8 декабря 2016 года по 23 сентября 2021 года - глава Краснодара (сменил в должности Владимира Евланова).

С 2021 по 2024 год - депутат Государственной думы VIII созыва от "Единой России". Был избран 19 сентября 2021 года по Краснодарскому одномандатному округу №46. Набрал 53,56% голосов (второе место в округе занял кандидат от КПРФ, депутат заксобрания Краснодарского края Иван Жилищиков - 18,61%). Входил в комитет Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Депутатские полномочия были прекращены досрочно 4 ноября 2024 года в связи с назначением врио главы Тамбовской области.

В октябре 2022 года Евгений Первышов подал заявление на участие в специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Проходил службу в БАРС "Каскад" / ГРОМ "Каскад". Прошел путь от рядового до командира отряда, а затем старшего группы по всей территории Луганской Народной Республики. Продлевал контракт на прохождение службы в зоне СВО.

Участник первого потока образовательной программы "Время героев", проходил стажировку в правительстве Москвы.

4 ноября 2024 года указом президента РФ Владимира Путина Евгений Первышов был назначен врио главы Тамбовской области (сменил в должности Максима Егорова). Стал первым российским руководителем региона - ветераном СВО.

Входит в состав Государственного совета РФ.

Член партии "Единая Россия" (с 2013 года), секретарь тамбовского регионального отделения партии (с ноября 2024 года).

Награжден орденом Мужества (2023).