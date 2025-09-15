Она побеждает на выборах главы региона

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 сентября 2025 года стало известно, что врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона по итогам обработки 100% протоколов. Она набирает 83,02% голосов избирателей. Это следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Мария Федоровна Костюк родилась 2 марта 1977 года в поселке Смидович Смидовичского района Еврейской автономной области.

В 2000 году окончила Биробиджанский государственный педагогический институт (ныне Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема) по специальностям "филология" и "история", в 2013 году - Хабаровскую государственную академию экономики и права (ныне имеет статус университета) по специальности "государственное и муниципальное управление".

Кандидат педагогических наук.

С 2000 года работала в средней школе №3 поселка Смидович учителем истории, заместителем директора школы по воспитательной работе.

С июля 2003 года по сентябрь 2009 года заведовала отделом по работе с общественными, политическими, религиозными организациями и СМИ, была начальником отдела по связям с общественностью и СМИ администрации Смидовичского муниципального района ЕАО.

В 2009-2017 годах работала в мэрии Биробиджана. С сентября 2009 года занимала пост начальника отдела по работе с территориальным общественным самоуправлением Биробиджана, с марта 2013 года - заместителя главы города - начальника управления делами мэрии. С октября 2014 года по март 2017 года - заместитель мэра Биробиджана по социальным вопросам, образованию и культуре.

В марте - апреле 2017 года возглавляла производственно-технический отдел дальневосточной дирекции здравоохранения - структурного подразделения центральной дирекции здравоохранения ОАО "Российские железные дороги".

В 2017-2019 годах - помощник сенатора от ЕАО Ростислава Гольдштейна по работе в Еврейской автономной области (на постоянной основе).

С июля 2020 года по апрель 2021 года - заместитель, затем первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Еврейской автономной области (губернатор ЕАО - Ростислав Гольдштейн).

С апреля 2021 года по июнь 2023 года - заместитель председателя правительства Еврейской автономной области - руководитель аппарата губернатора и правительства ЕАО.

В декабре 2023 года вошла в список доверенных лиц кандидата на должность президента России Владимира Путина.

С 2023 по 2024 год была начальником управления по работе с регионами Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", руководителем программы "Время героев".

5 ноября 2024 года указом президента РФ Владимира Путина Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области (во главе региона сменила Ростислава Гольдштейна). На момент назначения она стала единственной женщиной среди российских губернаторов.

Входит в состав Государственного совета РФ.

Член партии "Единая Россия", секретарь регионального отделения партии в ЕАО (с ноября 2024 года).

Награждена Почетной грамотой президента РФ (2022).

Соавтор монографии "Формирование и использование человеческого капитала в Дальневосточном федеральном округе" (под общей редакцией Екатерины Луценко; 2017).

Сын Марии Костюк Андрей (род. 1996), старший лейтенант, погиб в августе 2022 года в зоне проведения СВО. В 2023 году ему присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).