Президент РФ Владимир Путин 18 сентября 2025 года представил его кандидатуру в СФ на должность генерального прокурора

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 сентября 2025 года в Совет Федерации поступило представление президента РФ для проведения консультаций для назначения Александра Гуцана на должность генерального прокурора. Кандидатура Игоря Краснова, который возглавляет Генпрокуратуру с 2020 года, была внесена главой государства в Совет Федерации для рассмотрения на пост председателя Верховного суда РФ.

Происхождение, образование

Александр Владимирович Гуцан родился 6 июля 1960 года в Гатчинском районе Ленинградской области.

В 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). Был старостой студенческой группы, комсоргом курса. Учился на одном курсе с Дмитрием Медведевым (ныне зампред Совбеза РФ), Константином Чуйченко (ныне министр юстиции РФ) и Николаем Винниченко (ныне заместитель генпрокурора РФ).

Карьера

В 1976-1978 годах работал на Ленинградском электротехническом заводе.

С 1978 по 1981 год проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.

В 1987-1989 годах - стажер прокуратуры, затем прокурор отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры Ленинграда.

С 1989 по 1992 года - помощник прокурора Ленинграда (с 1991 года - Санкт-Петербурга) по надзору за следствием в органах госбезопасности.

В 1992-1995 годах - прокурор, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.

В 1995-2000 годах - начальник отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.

С 2000 по 2005 год - помощник заместителя генерального прокурора РФ по особым поручениям (по месту дислокации управления генпрокуратуры РФ в Северо-Западном федеральном округе).

С 20 января 2005 года по 13 апреля 2007 года - заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Николая Винниченко.

С 13 апреля 2007 года по 7 февраля 2018 года занимал пост заместителя генерального прокурора РФ Юрия Чайки.

С 7 ноября 2018 года - полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В должности полпреда сменил Александра Беглова.

Звания, награды

Член Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (с ноября 2018 года).

Действительный государственный советник РФ I класса (2018).

Награжден орденами Почета (2010), Дружбы. Отмечен Почетной грамотой правительства РФ (2012), Почетной грамотой (2015) и благодарностью (2025) президента РФ.

Заслуженный юрист РФ (2008).