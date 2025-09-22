Признать государство должны еще шесть стран на конференции ООН

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 сентября 2025 года ожидается, что на конференции ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестины объявят Франция, Бельгия, Андорра, Люксембург, Мальта и Сан-Марино. Накануне это сделали Австралия, Канада, Великобритания и Португалия. Согласно их заявлениям, приверженность принципу двух государств для двух народов является ключом к миру и безопасности как для палестинского, так и для израильского народов. На данный момент Палестину считают независимым государством уже 151 из 193 стран - членов ООН.

ТАСС подготовил материал об истории Палестины и ее признании другими странами и ООН.

Раздел Палестины

В 1947 году Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию 181 о прекращении британского мандата на Палестину, выданного Лигой Нацией в 1922 году. Согласно решению ООН, на палестинской территории должно было быть создано два независимых государства - еврейское и арабское. К тому времени арабы составляли примерно 65% населения Палестины, евреи - около 30%. Арабы получили около 42% территории (порядка 11 тыс. кв. км), евреи - 56% (14 тыс. кв. км). Иерусалиму, который занимает 2% территории, был присвоен особый международный статус.

В мае 1948 года было создано Государство Израиль. В 1949 году оно было признано большинством стран мира и принято в ООН, став ее 59-м членом. В результате арабо-израильских войн Израиль увеличил свою территорию, оккупировав практически все земли, которые были закреплены за палестинцами в резолюции 181.

Организация освобождения Палестины

Палестина долго не имела политических институтов и общепризнанного руководства. Только в 1964 году была создана Организация освобождения Палестины (ООП), представляющая палестинские интересы. В конце 1960-х годов она стала организационной основой национального движения. В 1974 году ООП приняла программу, предусматривавшую возможность признания Израиля. В том же году она была признана арабскими странами, а затем ООН в качестве единственного законного представителя палестинского народа. ООП получила статус наблюдателя при ООН как негосударственное образование (наблюдателями ООН, а также членами специализированных учреждений ООН могут быть как признанные, так и частично признанные государства и гособразования).

Провозглашение Государства Палестина и история ее международного признания

В ноябре 1988 года палестинцы объявили о создании Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Эта мера имела символический характер, так как ООП не контролировала какую-либо территорию. Тем не менее о признании Палестины в качестве государства заявили более 80 стран (первым это сделал Алжир 15 ноября 1988 года). Это - все арабские страны, более 30 африканских (в т. ч. Ангола, Гана, Гвинея, Зимбабве, Намибия, Нигерия, Танзания, Того, Чад), государства Азии (Бутан, Индия, Индонезия, Непал, Турция, Шри-Ланка и др.), страны, входившие в социалистический лагерь (Болгария, Венгрия, Вьетнам, Китай, Куба, Польша, Чехословакия, Югославия), а также Мальта и Кипр. СССР официально признал палестинское государство 18 ноября 1988 года (в 1990 году в Москве было открыто посольство Государства Палестина). В 1992-2000 годах это сделали Азербайджан, Грузия, Казахстан, Киргизия, затем ряд стран Латинской Америки, в частности Венесуэла в 2009 году, Аргентина, Боливия и Бразилия в 2010 году, Чили в 2011 году.

Еще в 2011 году Палестина подала заявку на вступление в ООН в качестве полноправного члена. Однако тогда она не смогла получить поддержку Совета Безопасности ООН (рекомендации о приеме новых членов Генассамблее дает Совбез) - США заявляли о намерении наложить вето на резолюцию (в апреле 2024 года СБ ООН вернулся к рассмотрению палестинской заявки, но США блокировали ее).

Знаковым событием для Палестины стало принятие 29 ноября 2012 года ГА ООН резолюции 67/191, согласно которой ей был предоставлен статус государства-наблюдателя при ООН. Решение было одобрено голосами 138 стран, 41 страна воздержалась и 9 высказались против (в т. ч. США и Израиль). К этому времени в Палестине были сформированы органы самоуправления и была образована Палестинская национальная администрация (ПНА) с временной столицей в Рамалле. С января 2013 года в официальных палестинских документах используется название "Государство Палестина" вместо ПНА, а главу ПНА стали именовать "президентом Государства Палестина". В настоящее время этот пост занимает Махмуд Аббас, который возглавил ООП в 2004 году после Ясира Арафата.

В октябре 2023 года Израиль начал военную операцию в секторе Газа в ответ на нападение 7 октября 2023 года боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС на территорию Израиля (в тот день были убиты и взяты в заложники сотни израильтян). Она изначально сопровождалась высоким числом жертв среди палестинского населения и привела к гуманитарному кризису (к н. в. погибли свыше 65 тыс. палестинцев). Международное сообщество восприняло израильские атаки как несоизмеримый ответ на действия ХАМАС. Это сподвигло ряд стран к признанию Палестины в знак поддержки "принципа двух государств для двух народов" (принцип урегулирования палестино-израильского конфликта на основе резолюции СБ ООН 242 от 1967 года). В 2024 году о признании Государства Палестина заявили 9 стран: Барбадос, Ямайка, Тринидад и Тобаго, Багамы, Испания, Норвегия, Ирландия, Словения и Армения (несмотря на признание Палестины рядом европейских стран, Европейский союз как организация пока не делает этого). В случае признания Палестины 22 сентября 2025 года Францией, Бельгией, Андоррой, Люксембургом, Мальтой и Сан-Марино, ее будут считать независимым государством 157 стран.