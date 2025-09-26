Президент республики Касым-Жомарт Токаев назначил политика на должность 26 сентября

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 сентября 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новым министром иностранных дел республики Ермека Кошербаева. Прежний глава МИД Мурат Нуртлеу занял должность помощника президента Казахстана по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству.

Ермек Беделбаевич Кошербаев родился 2 мая 1965 года в Алма-Ате Казахской ССР (ныне Республика Казахстан).

В 1988 году окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова (ныне Казахский национальный университет имени аль-Фараби) по специальности "историк, преподаватель истории с преподаванием на иностранном языке", в 1993 году - Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР (МИД СССР, ныне МИД РФ) по специальности "международные отношения и внешняя политика".

С 1988 года работал в системе Министерства иностранных дел Казахской ССР. В 1988 году - старший инспектор по секретному делопроизводству. В 1988-1989 годах - помощник министра иностранных дел Казахстана Михаила Исиналиева. В 1989-1990 годах - первый секретарь отдела печати и информации, в 1990-1991 годах - первый секретарь консульского отдела МИД Казахской ССР.

В 1993 году - первый секретарь управления стран Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан. В 1993-1994 годах был первым секретарем, затем заведующим отделом управления государственного протокола МИД республики.

В 1994-1996 годах - консультант международного отдела аппарата президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

С января по апрель 1996 года - исполняющий обязанности руководителя протокольной службы президента Республики Казахстан.

В 1996-1997 годах - первый секретарь посольства Казахстана в Швейцарии (Берн).

В 1997 году был начальником отдела азиатской безопасности департамента многостороннего сотрудничества МИД Республики Казахстан.

С октября 1997 года по ноябрь 1999 года - помощник премьер-министра Республики Казахстан. С октября 1997 года правительство возглавлял Нурлан Балгымбаев, в октябре 1999 года его сменил Касым-Жомарт Токаев (с 2019 года - президент Казахстана).

С января по октябрь 2000 года - заместитель директора по коммерческим и общим вопросам, первый заместитель директора общественного фонда "Фонд образования Нурсултана Назарбаева".

В 2000-2001 годах - руководитель пресс-службы, затем руководитель аппарата президента компании по транспортировке нефти "Казтрансойл".

В 2001-2002 годах - руководитель аппарата компании "Транспорт нефти и газа".

В 2002-2003 годах - советник первого вице-президента и руководитель аппарата президента национальной компании "Казмунайгаз".

В 2003-2004 годах - генеральный директор АО "Рауан медиа групп".

С мая по август 2004 года был первым заместителем руководителя центрального аппарата правящей политической партии "Отан", которую возглавлял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (с 2006 года - "Нур Отан", с 2022 год - "Аманат").

В 2004-2005 годах - руководитель аппарата президента компании "Казмунайгаз".

В 2005-2006 годах - первый заместитель исполнительного директора союза предпринимателей и работодателей Казахстана "Атамекен".

В 2006-2007 годах - руководитель центрального аппарата партии "Нур Отан".

В 2007 год - директор финансово-промышленной группы "Беркут".

В 2007-2008 годах - исполнительный директор ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KazEnerqy.

В 2008-2009 годах - генеральный продюсер "Рауан медиа групп".

В 2009-2010 годах - председатель правления социально-предпринимательской корпорации Ертіс.

С июля 2010 года исполнял обязанности заместителя акима (главы) Восточно-Казахстанской области, с сентября 2010 года был заместителем акима, с октября 2012 года - первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области.

С декабря 2014 года - вице-министр сельского хозяйства, с октября 2016 года по май 2018 года - ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

С мая 2018 года по январь 2019 года - ответственный секретарь МИД Республики Казахстан.

С января 2019 года по январь 2020 года - заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди.

С 29 января 2020 года по 16 июня 2023 года - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации.

С июня 2023 года по февраль 2025 года - аким Восточно-Казахстанской области.

С 14 февраля 2025 года занимал пост заместителя премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова.

Владеет казахским, русским, английским, немецким, корейским языками.