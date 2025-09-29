Президент РФ Владимир Путин 29 сентября 2025 года подписал указ об осеннем призыве на военную службу

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 сентября 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу. С 1 октября по 31 декабря в армию направят 135 тыс. человек. Призывники не будут привлекаться к решению задач специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине.

Срок службы призывников и штатная численность ВС РФ

Вооруженные силы РФ в настоящее время комплектуются на смешанной основе - как за счет военнослужащих-контрактников, так и за счет призывников. Призыв проходит на основе закона "О воинской обязанности и военной службе", подписанного президентом РФ Борисом Ельциным 28 марта 1998 года. Согласно закону от 4 августа 2023 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в настоящее время призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет. Призывники, которые состояли на воинском учете и возраст которых достиг 27 лет до 1 января 2024 года, были сняты с учета и отправлены в запас.

В соответствии с законом от 6 июля 2006 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с сокращением срока военной службы по призыву", срок службы составляет 12 месяцев. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 1 декабря 2024 года штатная численность Вооруженных сил РФ составляет 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военнослужащих.

Служба по контракту

В 2010-х годах отмечалась тенденция к росту доли военных, проходящих контрактную службу. По данным Минобороны РФ, в 2020 году количество контрактников в российских ВС составило более 405 тыс. человек, а в конце 2021 года их численность превысила количество призывников более чем в два раза. При этом полностью отказываться от призыва российское военное ведомство не планирует. По данным министра обороны России Андрея Белоусова, в 2024 году по контракту было набрано более 427 тыс. военнослужащих.

Призыв

Набор в ВС РФ обычно организуется дважды в год - с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв) во всех субъектах РФ. При этом в соответствии с законодательством граждане 24 муниципальных образований пяти российских регионов (Якутия, Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, а также Чукотский автономный округ) призываются на военную службу только летом из-за возможных проблем с транспортом в осенне-зимний период. Для проведения призыва каждый раз издается специальный указ президента РФ - Верховного главнокомандующего.

В 2022 году начало осеннего призыва впервые было отложено на месяц - до 1 ноября - из-за мероприятий по частичной мобилизации. Начиная с осеннего призыва 2023 года набор в ВС РФ стал проходить в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях России. При этом от призыва освобождены граждане РФ, которые уже принимали участие в боевых действиях против украинских формирований с 2014 года в составе структур ДНР и ЛНР.

25 декабря 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность проходить службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности (ранее такая возможность предусматривалась только для служащих по контракту).

Учетно-призывной работой в России занимаются военные комиссариаты (военкоматы). Они производят постановку граждан на воинский учет, во время призыва оповещают лиц призывного возраста о необходимости явиться на медицинскую комиссию. По ее результатам и с учетом наличия документов, предоставляющих право на отсрочку, принимается решение, отправлять ли призывника к месту несения службы.

14 апреля 2023 года глава государства подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета. Документ разрешает оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток, а также вводит ряд ограничений для граждан, которые получили повестку, но не пришли в военкомат. Впервые государственная информационная система была применена в ходе весенней призывной кампании 2025 года. Электронные повестки стали направляться в личные кабинеты граждан на онлайн-платформе "Госуслуги", а в Москве - в личные кабинеты на сайте "Мос.ру". Кроме того, начиная с весеннего призыва 2024 года в столице реализуется пилотный проект Единого центра призыва, который был создан для работы с призывниками, состоящими на воинском учете в московских военкоматах.

21 апреля 2025 года президент Путин подписал закон, согласно которому решение о призыве на срочную службу будет исполняться в течение года (например, если призывника не успели отправить в войска в весенний призыв, он может быть отправлен осенью без необходимости повторного медосвидетельствования).

22 июля 2025 года глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли законопроект, который предусматривает возможность призывать на срочную службу в течение календарного года. Законопроектом предлагается установить срок призыва с 1 января по 31 декабря, также на основании указа президента. При этом в документе указано, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. 24 сентября 2025 года законопроект о круглогодичном призыве был принят Госдумой в первом чтении.

Отсрочка и альтернативная служба

По закону "О воинской обязанности и военной службе", правом на отсрочку от призыва пользуются:

граждане РФ, временно не годные к службе по состоянию здоровья;

занятые постоянным уходом за близкими родственниками в отсутствие других опекунов;

имеющие двух и более детей (либо ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель) или ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;

сотрудники МВД, Государственной противопожарной службы, ФСИН, таможенных органов (при наличии ряда условий);

депутаты разных уровней или главы муниципальных образований;

учащиеся профессиональных училищ и техникумов;

студенты дневных отделений вузов, имеющих государственную аккредитацию (без перерыва в учебе);

аспиранты, обучающиеся очно.

2 марта 2022 года президент РФ подписал указ о мерах по ускоренному развитию IT-отрасли в РФ. Одной из введенных документом мер стала отсрочка от призыва на военную службу для специалистов российских IT-компаний в возрасте до 27 лет, имеющих высшее образование и стаж не менее года. 4 сентября 2023 года Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 января 2024 года предельного возраста предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов до 30 лет.

Кроме того, предусмотрена возможность замены военной службы альтернативной гражданской, сроком от 18 до 21 месяца. На нее могут претендовать призывники, которые считают, что несение военной службы противоречит их нравственным или религиозным убеждениям, а также относящиеся к коренным малочисленным народам. Актуальный перечень работ, профессий и должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, установлен приказом Минтруда России от 20 января 2025 года. В списке 108 рабочих профессий (водитель автомобиля, грузчик, дворник, маляр, официант, повар, кухонный рабочий, гардеробщик и др.) и 158 должностей служащих (артист балета, воспитатель, врачи разных специальностей, зоотехник, экономист, юрисконсульт и др.).

Уклонение от службы

Уклонившийся от военной или альтернативной гражданской службы гражданин привлекается к административной или уголовной ответственности - уклонистам грозят штрафы в размере до 200 тыс. руб., арест на срок до шести месяцев либо принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет (ст. 328 Уголовного кодекса РФ). Штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины с 1 октября 2023 года составляет от 10 до 30 тыс. руб. (ст. 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, КоАП).

По данным главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, число призывников, которые уклонились от призыва на срочную службу в ВС РФ в 2015 году, составляло 4 766 человек. В 2016 году в Генштабе не отчитывались об абсолютном числе уклонистов, однако сообщили, что по итогам года их количество уменьшилось на 20% по сравнению с 2015 годом. По итогам весеннего призыва 2017 года, согласно информации Генштаба, уклонистами стали только 0,2% призывников.

26 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает принимать на работу в госорганы российских граждан, не отслуживших в армии. Согласно документу, государственные учреждения смогут принять к себе на работу уклонистов только спустя десять лет после нарушения закона.

В 2019 году начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский заявлял, что число уклонистов сократилось до тысячи. В 2020 году, по официальным данным, число случаев уклонения от военной службы увеличилось в 1,7 раза. В 2022 году количество уклонистов не превышало 0,1%.

6 июля 2023 года глава ГИБДД РФ Михаил Черников заявил, что граждане, которые не явились по повестке в военкомат, больше не смогут обменять водительские удостоверения и зарегистрировать автомобиль. 11 июля вступил в действие ведомственный приказ МВД, согласно которому сотрудники Госавтоинспекции могут ограничивать право управлять транспортными средствами тем, кто имеет ограничения в едином реестре воинского учета в связи с неявкой по повестке в военкомат.

4 августа 2023 года президент Путин подписал закон, устанавливающий запрет на выезд из России гражданам, подлежащим воинскому учету, со дня направления им повестки по месту работы или учебы до явки в военкомат и размещения повестки в реестре (ранее запрет на выезд из России действовал с момента, когда повестка считалась врученной).

25 декабря 2023 года глава государства подписал закон, который разрешает адвокатам выступать представителями призывников при подаче жалобы в призывную комиссию в досудебном порядке.

Научные, научно-производственные и спортивные роты

Наиболее талантливые выпускники вузов и студенты, заинтересованные в научной работе, могут быть направлены для прохождения военной службы в научные роты (впервые появились в 2013 году). В таких ротах предоставляется возможность продолжать заниматься научными исследованиями по выбранным направлениям.

По информации главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, в 2013-2024 годах военную службу по призыву в научных ротах прошли более 5,5 тыс. человек, свыше 200 военнослужащих были назначены на должность научного сотрудника с присвоением звания лейтенанта. Военнослужащие научных рот успешно приняли участие в 2 тыс. научно-исследовательских работ, получили около 400 патентов на изобретения, с их участием разработано около 3,5 тыс. рационализаторских предложений и опубликовано свыше 9 тыс. научных статей.

Научные роты функционируют в военных учебно-научных центрах и научных учреждениях ВМФ, ВКС, Сухопутных войск, Военной академии связи, главного военно-медицинского управления Минобороны РФ (расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Тамбове, Костроме). В 2018-2021 годах количество научных рот выросло до 17, восемь из них расположены в военном технополисе "Эра" в Анапе (Краснодарский край). Кроме этого, одна научная рота, предусматривающая прохождение военной службы по призыву, с 2017 года действует в составе Росгвардии (расположена в Москве). В настоящий момент функционируют 12 научно-производственных подразделений, созданных в интересах предприятий, выполняющих задания государственного оборонного заказа, в том числе в таких городах, как Санкт-Петербург, Анапа, Тула, Калининград, Омск, Челябинск, Северодвинск и Ковров (Владимирская область), а также на территории Забайкальского края и Свердловской области. За время функционирования научно-производственных подразделений в них прошли военную службу без отрыва от производства более 1,5 тыс. человек.

Призывники из числа кандидатов в сборные РФ по олимпийским видам спорта направляются в 5 спортивных рот, которые были сформированы на базе Центрального спортивного клуба армии. Всего к настоящему моменту в них прошли службу более 2,5 тыс. спортсменов.

Оклад и привилегии

1 марта 2020 года президент РФ подписал закон об установлении постоянного оклада в размере 2 тыс. руб. в месяц для военнослужащих ВС РФ, проходящих службу по призыву. Закон также установил единовременное пособие при увольнении с военной службы в размере одного оклада и ежегодную индексацию выплаты.

24 июня 2023 года глава государства подписал закон, согласно которому прохождение военной службы по призыву будет засчитываться в качестве индивидуального достижения при поступлении на бюджетные места в вузы и колледжи.