От выставки достижений фермеров до фестиваля пива. История "Октоберфеста"

Бургомистр Мюнхена Дитер Райтер 1 октября 2025 года заявил о временном закрытии фестиваля из-за пожара и стрельбы в городе

© REUTERS/ Fariha Farooqui

ТАСС-ДОСЬЕ: Бургомистр Мюнхена Дитер Райтер 1 октября 2025 года заявил, что ежегодный фестиваль "Октоберфест" - один из самых популярных немецких народных праздников - временно закрыт. Это произошло из-за обнаружения у подозреваемого в поджоге жилого дома и ночных взрывах в Мюнхене записки, содержащей угрозу в отношении "Октоберфеста". 190-й юбилейный "Октоберфест" открылся 20 сентября и должен был завершиться 5 октября.

ТАСС подготовил материал об истории и традициях этого мероприятия.

За всю историю "Октоберфест" отменялся 26 раз. Причинами были эпидемии холеры, Первая и Вторая мировые войны, коронавирус, а также финансовые проблемы.

История: родом из Мюнхена

Традиция проведения в Германии "Октоберфеста" (Oktoberfest; Октябрьский праздник) была заложена в Мюнхене, столице королевства Бавария (в 1871-1918 годах - в составе Германской империи). 17 октября 1810 года по инициативе одного из баварских гвардейцев там были устроены зрелищные конные скачки в честь свадьбы баварского кронпринца Людвига и принцессы Терезы Саксен-Гильдбурггаузенской. Они прошли на окраине города, в местности, которая впоследствии получила название Терезиенвизе (Theresienwiese; Луг Терезы; в настоящее время - престижный район Людвигсфорштадт- Изарфорштадт, почти в центре Мюнхена). Организацией скачек занимался кавалерийский офицер и банкир Андреас Михаэль Делл’Арми, который вошел в историю как основатель "Октоберфеста".

На следующий год отец Людвига король Максимилиан I Баварский распорядился вновь провести это мероприятие с целью представить как можно большему количеству гостей достижения баварских фермеров и пригласил на него не только знатных горожан, но и представителей всех сословий. Вскоре за праздником закрепилось название "Октоберфест", он превратился в народные гулянья продолжительностью примерно в две недели. Постепенно сложились традиции праздника - костюмированные шествия, концерты, танцы, блошиный цирк, различные аттракционы. С 1819 года организацией "Октоберфеста" занимаются муниципальные власти Мюнхена.

В 1872 году из-за погодных условий праздник был перенесен на сентябрь, однако название сохранилось. С тех пор он начинается в субботу в середине сентября, а заканчивается в первых числах октября.

Пиво как символ

Пиво на "Октоберфесте" начали продавать лишь во второй половине XIX века, и через некоторое время мюнхенские пивовары стали главными участникам "Октоберфеста".

Первый пивной павильон, рассчитанный на 50 мест, открыл в 1876 году Михаэль Шоттенхамель. Сегодня это один из крупнейших павильонов, в котором могут разместиться 6 тыс. человек. Всего на Лугу Терезы во время "Октоберфеста" работают более 10 больших и множество маленьких павильонов. Обычно места в них бронируют заранее.

В настоящее время право на продажу пива во время "Октоберфеста" имеют шесть мюнхенских пивоварен: Augustiner-Brau, Hacker-Pschorr, Hofbrau, Lowenbrau, Paulaner и Spaten. Все они строго соблюдают Закон о пиве (Biergesetz; 1993 год), в соответствии с которым в его состав могут входить только хмель, солод, вода и дрожжи. Это положение было введено еще в 1516 году в связи с тем, что некоторые пивовары добавляли в напиток ядовитые травы (в том числе белену), чтобы он дольше не портился.

Помимо традиционных сортов, специально для "Октоберфеста" варят так называемое мартовское пиво, содержащее 6% алкоголя вместо 5%. Пиво продается, как правило, в литровых кружках. Одна из особенностей "Октоберфеста" заключается в том, что обычно официантки несут в руках 10-12 наполненных кружек, а некоторые и больше.

Традиции праздника

В церемонии открытия праздника участвуют премьер-министр Баварии и руководители администрации Мюнхена. "Октоберфест" начинается красочным парадом - на украшенных повозках, запряженных лошадьми, владельцы пивных павильонов везут бочки с пивом. Во главе парада верхом на лошади едет девушка, одетая в черную рясу с золотой каймой - костюм "мюнхенского монаха", который изображен на гербе города (Мюнхен был основан рядом с монастырем). Девушка на эту роль выбирается властями Мюнхена, как правило, из организаторов "Октоберфеста", работниц пивоварен или представительниц шоу-бизнеса.

Парад проходит по центру города и заканчивается у павильона Шоттенхамеля, где проводится церемония открытия праздника. Обербургомистр Мюнхена должен откупорить бочку пива. Для этого он вбивает в нее специальный кран. Традиция была заложена в 1950 году главой Мюнхена Томасом Виммером. Каждый год бургомистр старается нанести как можно меньше ударов, чтобы открыть бочку. Например, Кристиану Уде в 2013 году и Дитеру Райтеру в 2018 году понадобилось всего два удара. Открыв бочку, бургомистр произносит: "O'zapft is!" ("откупорено"), после чего премьер-министр Баварии выпивает первую кружку пива.

Во время "Октоберфеста проводятся костюмированные шествия, парады музыкальных коллективов. Также работает множество аттракционов, включая колесо обозрения, американские горки, карусели. На фестиваль принято приходить в национальных баварских костюмах, главные детали которого - кожаные брюки до колен для мужчин и приталенное платье с широкой юбкой и шнуровкой для женщин.

"Октоберфест" в цифрах

Считается, что на празднике в Мюнхене хотя бы раз в жизни побывал каждый третий немец и три четверти баварцев. Ежегодно "Октоберфест" посещают примерно 6 млн человек - как немцев, так и жителей других стран (главным образом Италии, Испании, Японии и Китая). По этому показателю праздник считается крупнейшим в мире. Мероприятие обслуживают примерно 12 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. официантов. В среднем в период фестиваля гости выпивают 6 млн л пива. Официальные данные о финансовой прибыли не приводятся, по сведениям СМИ, ежегодный оборот исчисляется примерно в €1 млрд. Вход на "Октоберфест" бесплатный.

"Октоберфест" в других городах

Ряд городов Германии проводит собственные "Октоберфесты". Второй по количеству гостей после Мюнхена организуется в столице земли Нижняя Саксония Ганновере (ежегодно примерно 900 тыс. человек). Традиция праздника распространилась и на другие страны. Так, "Октоберфест" проходит в Циндао (Китай; примерно 3 млн посетителей), в Китченере (Канада; 700 тыс.), в Блуменау (Бразилия; 600 тыс). В Москве этот праздник впервые был проведен в 1999 году.